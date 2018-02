Von Philipp Schwartze

Innsbruck — Der Einkehrschwung mit Wiener Schnitzel, Apfelstrudel oder Germknödel gehört für viele Skifahrer zu einem gelungenen Skitag.

Doch diesen Winter ist das Loch in der Geldtasche nach dem Essen auf der Skihütte größer als letzte Saison. Das Ski-Portal Snowplaza hat 20 Skihütten in Österreich, Deutschland und Italien mit den Preisen aus dem vergangenen Jahr verglichen. Nach dem so genannten Schnitzel-Index kostet das begehrte Fleisch dabei durchschnittlich 14,80 Euro — im vergangenen Jahr war es noch 60 Cent günstiger.

Spitzenreiter im Preis ist die Schneekarhütte in Mayrhofen — 22,50 Euro zahlt man in der Pyramide auf 2250 Metern für ein Wiener Schnitzel. Es ist aber nicht nur der Ausblick, sondern auch die Qualität, die den Preis bestimmt. In Mayrhofen bedeutet das ein Bio-Schnitzel vom Kalb im Vergleich zu Schnitzeln vom Schwein.

Weniger als halb so viel (elf Euro) zahlt man in der Hochalm im Skigebiet Obertauern. Beim niedrigsten Preis gibt es aber nur Selbstbedienung.

Stefan Garbislander, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik und Strategie bei der Wirtschaftskammer Tirol, sieht mehrere Gründe für die im Schnitt um vier Prozent teureren Schnitzel im Vergleich zum Vorjahr: „Wir haben dieses Jahr eine sehr gute Saison, das heißt, die Nachfrage ist groß und damit auch der Preis höher", erklärt er.

Die Preisgestaltung im Einzelnen unterliegt natürlich den Unternehmern selbst. Doch Auflagen wie etwa Registrierkassenpflicht und Allergenverordnung würden — durch höhere Preise — auch an die Konsumenten weitergegeben. „Außerdem ist der Anspruch an die Qualität hoch. Sicher kann man auch ein Acht-Euro-Schnitzel verkaufen. Aber die Kunden wollen hohe Qualität", sagt Garbislander.