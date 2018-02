Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Selbst gekocht dürfte in Zukunft „selbst geklickt“ bedeuten. Das Handy löst den Koch ab. Denn die Arbeit übernehmen nun allmählich Computerprogramme und Roboterarme. Die Digitalisierung hält Einzug in die Küche.

„Essen wird Hightech“, prophezeit Trendforscherin Christine Schäfer vom Züricher Gottlieb Duttweiler Institut in ihrem aktuellen „European Food Trends Report“. Den Kochlöffel jeden Tag zu schwingen, wirkt da wie Schnee von gestern. Schließlich sei alles, was uns das Kochen erleichtert, gern gesehen, ist Schäfer überzeugt.

„Die neuen Geräte schalten sich selber ein, mit einem integrierten Thermometer werden Garzeit und Temperatur automatisch bestimmt. Essen wird auch schon erfolgreich im 3D-Drucker hergestellt.“ Hungrigen bleibt da oft nur der Griff zum Handy, um Lebensmittel zu bestellen und die Küchengeräte zu steuern. Mehr ist fast nicht nötig.

Noch einen Schritt weiter geht die Londoner Firma Moley Robotics. Die Briten arbeiten gerade daran, den ersten Küchenroboter auf den Markt zu bringen, Prototypen gibt es bereits. Auf einem Bildschirm lässt sich ein Rezept auswählen. Zwei große, aus der Decke ragende Roboterarme übernehmen dann prompt das Kochen. Schäfer findet das „ziemlich beeindruckend“.

Doch verlieren wir damit nicht die Fähigkeit zu kochen? Die Trendforscherin winkt ab. Mit jedem Trend ginge ein Gegentrend einher. In diesem Fall hieße das: Während wir unter der stressigen Arbeitswoche Zeit sparen und den Roboterarmen und Computerprogrammen das Kochen überlassen, stellen wir uns am Wochenende selbst hinter den Herd. Denn Kochen ist nicht nur mühselig. Es kann auch ein Gefühl der Ursprünglichkeit und, wird zusammen gekocht, der Geselligkeit vermitteln. Dies ist aktuell so gefragt wie Zeit- und Arbeitsersparnis.

Roboterköche sind für Alfred Janovsky, Branchensprecher des Forums Hausgeräte, das führende Hersteller ins Leben gerufen haben, daher „sehr visionär“. Das technisch aufgerüstete Kochen stehe noch ganz am Anfang. Und: „Man muss darüber nachdenken, was vom Verbraucher wirklich gewollt ist.“

Vom klassischen Backofen und Kochfeld werde man sich auch künftig nicht so schnell verabschieden, meint Janovsky. Derzeit seien vor allem Bedienkomfort und kombinierte Küchengeräte gefragt. Backöfen enthalten deshalb vermehrt Dampf- und Vakuum-Garer (Sous Vide), mit denen Lebensmittel schonend und energiesparend gekocht werden können. Auch Mikrowellen werden direkt in die Backöfen integriert. Dieser Kombinationstrend wird laut Janovsky immer stärker. Auf die aufkommende digitale Gewohnheit, alles vom Handy aus zu steuern, reagieren aber auch die führenden Gerätehersteller. Das wurde auf der Messe „LivingKitchen“ Ende Jänner in Köln deutlich.

Wer es sich leisten will sowie mit vernetzten Kameras und Sensoren in der Küche kein Problem hat, dem stehen viele Neuheiten offen. So kann man schon vom Handy aus einen Blick in seinen Kühlschrank werfen, um zu wissen, was fehlt. Dazu sind zwei Kameras im Kühlgerät installiert. Ist die Dunstabzugshaube nicht schon im modernen Herd eingebaut, gibt es sie jetzt mit Internet und Lautsprecher, um auch beim Kochen den richtigen Ton zu finden.

Die Zukunftsmusik spielt aber woanders: Gleich mehrere Unternehmen entwickeln derzeit interaktive Arbeitsplatten. Darauf lassen sich Rezepte und Bilder projizieren, Lebensmittel abwiegen, Töpfe und Pfannen aufheizen, Kaffee warm halten sowie Handys aufladen. Damit wird der Küchentisch wieder zu einem zentralen Platz, so wie er es früher einmal, vor der Digitalisierung, war.