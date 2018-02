Wien — Sie kochen auf höchstem Niveau und das seit Jahren. „Die Kontinuität der Superlative", heißt es so schön hochtrabend vom „Falstaff Res­taurantguide 2018". Gemeint sind die Leistungen der Spitzenköche des Landes. Getan hat sich einiges und doch blieb so manches beim Alten.

Blickt man auf die Tiroler Wertungen, änderten sich die Spitzenplatzierungen zumindest ein klein wenig. Tirols Ausnahmekönner Simon Taxacher (41) hat mit seinem gleichnamigen Restaurant in Kirchberg und 98 Punkten den Vorjahressieger Martin Sieberer (49) mit seiner „Paznauner Stube" im Hotel Trofana Royal in ­Ischgl von Platz eins verdrängt. Auch in anderen Gourmet-Führern liegt Taxacher voran. „Wir Spitzenköche kämpfen nicht gegeneinander. Ein Jahr ist der eine vorne, im anderen ein anderer", empfindet Taxacher aber keine Konkurrenz. Das „Falstaff"-Ergebnis habe für ihn jedoch besonderes Gewicht, da die Gäste abstimmen. Österreichweit liegt er dabei auf Platz vier.

In der Tiroler Rangliste findet sich auf Platz drei der erst 29-jährige Benjamin Parth mit seiner „Stüva Stube" im Hotel YSCLA in Ischgl. Er hat sich drei zusätzliche Punkte erkocht und liegt nun bei 96.

Zwei weitere Tiroler Betriebe teilen sich sensationell den zweiten Platz der besten Neueinsteiger Österreichs: Der „Chef's Table" des Interalpen-Hotel Tyrol in Telfs-Buchen und das „Wirtshaus" des Hotel Sonnenhof in Grän mit jeweils 90 Punkten.

Die Top-Restaurants in Tirol Simon Taxacher, Kirchberg: 98 Paznauner Stube Trofana Royal. Ischgl: 98 Stüva, Ischgl: 96 Tannenhof, St. Anton am Arlberg: 96 Pure Gourmet, Grän: 95 Alexander, Fügenberg: 94 Heimatbühne Trofana Royal, Ischgl: 94 Hubertusstube Jagdhof, Neustift im Stubaital: 94 Post Gourmet Stube, Lermoos: 93 Skiclub Stube, St. Christoph am Arlberg: 93 Kaiserhof Kulinarium, Ellmau: 92 Der Bär, Ellmau: 92 Kupferstube im Tennerhof, Kitzbühel: 92 Lamark Stube, Fügenberg: 92 Hospiz Alm, St. Christoph am Arlberg: 92

An der absoluten Spitze hat sich hingegen nichts geändert. Wie im Jahr zuvor thront österreichweit das „Steirereck" in Wien von Heinz Reitbauer mit der Höchstzahl von 100 Punkten auf Platz eins. Dahinter folgen ex aequo das „Landhaus Bacher" in Mautern an der Donau (NÖ) und das „Restaurant Obauer" in Werfen (S) mit 99 Punkten. Auf Platz drei rangiert die „Griggeler Stuba" in Lech am Arlberg (V).

Die Basis des Restaurantführers bilden Urteile von 18.000 Mitgliedern des „Falstaff Gourmetclub". Sie bewerteten rund 1750 Restaurants. (deda, ksi)

Falstaff-Guide 2018 Platz eins österreichweit belegt Heinz Reitbauer mit 100 Punkten und seinem „Steirereck" in Wien. In Tirol liegt Simon Taxacher mit seinem Restaurant in Kirchberg mit 98 Punkten auf Platz eins. Die besten Neueinsteiger sind das „Ess:enz" in Salzburg und das „Magnolia" von Didi Dorner in Graz mit jeweils 91 Punkten. 18.000 Personen haben 250.000 Bewertungen für Essen, Service, Wein und Ambiente abgegeben. Im Internet unter www.falstaff.at kann der Restaurantführer für 9,90 Euro bestellt werden. Alle Bewertungen sind auch in der kosten-losen Falstaff-App nachzulesen