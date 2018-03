Von Kathrin Siller

Innsbruck – Da schaut man beim Einkauf einmal nicht genau hin und dann das: Das Etikett offenbart, dass der Waldhonig, der schnell aus dem Regal gezogen wurde, aus Argentinien, Spanien und der Türkei kommt. Wie kommt diese exotische Mischung überhaupt zustande? Ein Anruf beim Hersteller bringt etwas Klarheit. „Die Österreicher essen etwa 10.000 Tonnen Honig pro Jahr. Produziert werden aber nur etwa 4500 Tonnen, wovon auch noch einiges exportiert wird“, erklärt Andreas Braun, Qualitätsmanager der Firma Honigmayr. Wir sind also auf Importe angewiesen. So weit, so logisch.

Aber muss Honig deshalb um die halbe Welt reisen, bevor er auf unserem Butterbrot landet? Schließlich sind Importprodukte häufig billiger und drücken damit den Preis von EU-Erzeugnissen. „Länder wie Argentinien oder die Türkei haben große Waldflächen und produzieren daher viel Waldhonig. Beim Blütenhonig gibt es mehr Möglichkeiten“, erklärt Braun.

Der Honig wird in Stahlfässern transportiert und in Österreich vermischt. Weil der Geschmack der einzelnen Honige schwanke, passen Braun und seine Kollegen das Mischverhältnis immer wieder neu an, damit das Endprodukt in etwa gleich bleibt. Genaue Mengenangaben seien daher kaum möglich.

Grundsätzlich müssen österreichische Honighersteller das Herkunftsland angeben. Sind es mehrere, genügt z. B. der Hinweis „Mischung von Honig aus EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern“. Ein Löffel aus Mexiko, drei aus Vietnam, der Rest aus der Ukraine – Herkunft und Mengenverhältnisse bleiben ein Geheimnis. Das EU-Parlament spricht von „Verbrauchertäuschung“ und fordert eine klare Kennzeichnung. Andreas Braun befürwortet den Vorstoß, selbst wenn die Hersteller durch den Druck vieler verschiedener Etiketten ein Mehraufwand erwartet.

Auch Tirols oberster Imker Reinhard Hetzenauer plädiert für mehr Transparenz. „China etwa liefert gepanschten Honig in Länder, wo er mit geringen Mengen guten Honigs vermischt wird und so auch zu uns kommt“, ärgert er sich.

Honigmayr vertraut daher auf seine Qualitätssicherung. „Jeder Wareneingang wird im Labor lückenlos auf mehr als 100 Substanzen untersucht“, erklärt Braun. Dazu gehören u. a. Antibiotika, Pestizide, Fälschungen oder gentechnisch veränderte Organismen (GVO). Chinesischen Importeuren etwa habe man nach Qualitätsmängeln die Zusammenarbeit aufgekündigt.

Gerade GVO sind für viele Konsumenten ein Schreckgespenst. Vor einigen Monaten schlugen mexikanische Imker Alarm, die sich vom GVO-Anbau in der Nähe ihrer Bienenstöcke bedroht fühlten und um die Exportfähigkeit ihres Honigs bangten (die TT berichtete). Laut der Agentur für Ernährungssicherheit muss das Vorhandensein von genetisch veränderten Pollen in Honig nicht auf dem Etikett angegeben sein, wenn ihr Anteil im Honig höchstens 0,9 Prozent beträgt und ihr Vorhandensein zufällig oder technisch unvermeidbar ist.

Florian Faber, Geschäftsführer der Arge Gentechnikfrei, rät: „Wer hundertprozentig gentechnikfrei kaufen will, kauft am besten Bio-Honig oder ein österreichisches Produkt.“ In der kürzlich aktualisierten Codex-Richtlinie zur Kennzeichnung gentechnik-freier Lebensmittel steht, dass Imkereiprodukte nur dann als gentechnikfrei gelten, wenn nachweislich in einem Umkreis von zumindest drei Kilometern keine GVO angebaut oder freigesetzt werden.

Bei Produkten aus Ländern, die nachweislich GVO kultivieren – in Europa sind das Faber zufolge Spanien, Tschechien oder Portugal – ist der Kunde zu Recht verunsichert. „Schließlich weiß niemand, auf welcher Pflanze die Biene gesessen ist“, sagt Faber.