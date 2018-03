Von Markus Stegmayr

Innsbruck – Beim Betreten der Räumlichkeiten des „Spitzbua“ in der Innsbrucker Reichenau stellt sich nicht sofort Wirtshausflair ein. „Wir haben die Sitzmöglichkeiten des Vorbesitzers übernommen“, sagt der Hausherr Jan Kometer fast schon ein wenig entschuldigend. Man habe nicht das Startkapital gehabt, um alles neu zu machen. Dennoch gab es Umbauten, vor allem im Gastraum und in der Küche. Der 23-jährige Jungwirt möchte, dass es sich in seinem Lokal heimelig und gemütlich anfühlt. Gar nicht so einfach, denn auf eine jahrhundertealte Wirtshaustradition kann das „Gasthaus Spitzbua“ nicht verweisen. Warum ein junger Mann und seine 20-jährige Frau Theresa den doch potenziell etwas steinigen und riskanten Weg gegangen sind und ein Gasthaus an ungewohntem Ort in einer ungewöhnlichen Gegend aufgemacht haben, erklärt Kometer so: „Mein Vater hat die Räumlichkeiten vor fünf Jahren gekauft.“ Nachdem die Pizzeria geschlossen hatte, fand er keinen adäquaten Pächter mehr. Pizzeria sollte es eher keine mehr sein.

Der Vater hatte nämlich die ganz konkrete Vorstellung, dass „etwas Gescheites“ hineinkommen sollte. „Bua, willst es nicht probieren?“, waren dann die aufmunternden Worte des Vaters an den Sohn. Der „Bua“ wollte und entschied sich für ein Gasthaus im klassischen Sinne, was wohl auch der Vorstellung des Vaters von etwas „Gescheitem“ entsprach. Der Entscheidung sehr entgegen kam, dass Kometer „gutbürgerlich kochen von Grund auf gelernt“ hatte und eine „große Liebe“ dazu empfand.

Der Neo-Wirt, der die dreijährige Schule Villa Blanka in Innsbruck abgeschlossen hat, weiß genau zu benennen, worauf es ankommt. „In einem guten Gasthaus wird frisch gekocht und das Service ist äußerst wichtig.“ Insgesamt setze man auf eine eher überschaubare Karte: „So können wir unseren Anspruch an Frische und Qualität halten.“ Auch das Team ist überschaubar. Es besteht aus ihm selbst, seiner Frau und dem 24-jährigen Koch Christoph Nindl aus dem Salzburger Pinzgau. Mit ihm gemeinsam steht Kometer in der Küche, seine Frau ist vorrangig im Service tätig.

Aufgetischt bekommen die Gäste Gerichte aus der „Standardkarte“ mit saisonalen Ergänzungen. Auf ebendieser finden sich beispielsweise Wirtshaus-Klassiker wie Cordon Bleu, Zwiebelrostbraten oder Tiroler Gröstl. Für die Kulinarik gibt Kometer auf Nachfrage ein übergeordnetes Motto aus: „Wir bleiben so regional wie möglich.“ So stammt der Almochse für das Gulasch etwa aus dem schönen und nahe gelegenen Absam oder das Reh aus der eigenen Jagd in Axams. Auch das obligatorische Abschluss-Schnapserl ist selbstgebrannt.

Das noch ausbaufähige Wirtshaus-Feeling kompensiert Kometer also mit einem Frische- und Regionalitäts-Tick. Dass die Wände im „Spitzbua“ nicht Bände sprechen, übersieht man gerne. Wer genau hinsieht, kann die „Wirtshauswerdung“ des Lokals beobachten. Ein altes Rad aus einem Bauernhof in Fendels ist in dieser Hinsicht ein interessanter Akzent. Auch die alte Nähmaschine im Eingangsbereich, die im Laufe der Zeit hinzugekommen ist, ist ein willkommener „Wirtshaus-Tupfer“.

Ungewöhnlich ist der Weg, den Jan und Theresa Kometer eingeschlagen haben, jedenfalls allemal, aber das Konzept scheint aufzugehen: „Wir haben vor allem Stammkunden, aber auch die Mittagsmenüs laufen immer besser“, gibt sich der Wirt zufrieden. Kometer wirkt glücklich mit dem, was in der kurzen Zeit, seitdem der „Spitzbua“ existiert, geschafft wurde. Die Geschichte des „geschichtslosen“ Gasthauses mitten in der Reichenauer Wohngegend ist noch nicht zu Ende geschrieben.