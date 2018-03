Die Firma Kernland hat am Donnerstag beim Diskonter Penny in Österreich verkaufte geriebene Walnüsse zurückgerufen. In dem Produkt „Penny Walnüsse fein gerieben 200g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.09.2018 der Charge 048/3162 mit Ursprung in Rumänien könnten Nussschalen-Teilen enthalten sein. Vom Verzehr werde abgeraten, hieß es am Nachmittag in einer Aussendung des Rewe-Konzerns.

Der gesamte Warenbestand des betroffenen Produktes wurde aus dem Verkauf genommen. Käufer können die geriebenen Nüsse auch ohne Kassenbon retournieren. (APA)