Von Hubert Daum

Tarrenz – Lebensmittelskandale und Schockfilme über die Massentierhaltung und den Transport um die halbe Welt verstärken das Verlangen der Konsumenten nach regional erzeugten Produkten. Die neu entwickelte App „regional.tirol“ der gleichnamigen Initiative (EU-Projekt) des Imster Ökozentrums sieht sich als eine Antwort, lotst die Konsumenten zu den jeweils nahegelegenen Bauern und erfreut sich einer permanent wachsenden Community. Jetzt sollte in Sachen Regionalitätsgedanke ein Schäufelchen nachgelegt werden: Es wurde ein tirolweiter Kochwettbewerb aus der Taufe gehoben.

Die „Geburtshelfer“ versammelten sich vorgestern am Weinhof von Hobbywinzer Edgar Tangl, um die Kunde zu verbreiten. Und die Persönlichkeiten, die hinter dem Projekt stehen, versprechen einen hohen Multiplikationseffekt. Von Ferdinand Grüner, dem Direktor der Landwirtschaftskammer, beginnend über die Bezirksbäuerin Renat­e Dengg, die Chefin von Urlaub am Bauernhof, Verena Unterkircher, bis hin zum „eigentlichen Star“, dem 5-Sterne-Koch Martin Sieberer.

„Uns alle eint das Ziel, regional erzeugte Lebensmittel noch mehr in die Auslage zu stellen“, spricht Projektleiter Gottfried Mair für die versammelte Seilschaft, „deswegen suchen wir aus ganz Tirol Rezepte, mit denen regionale Produkte mit hoher Qualität verkocht werden.“ Haubenkoch Martin Sieberer, der gemeinsam mit Renate Dengg, Verena Unterkircher und Sieghard Krabichler in der Jury die Siegerrezepte schlussendlich küren wird: „Auch in der Gastronomie spüren wir den Trend hin zu regionalen, qualitativ hochwertigen Produkten. Dieser Kochcontest wird die regionale Komponente verstärken.“ Nun seien Hobbyköche im ganzen Land aufgerufen, neu kreierte Rezepte mit saisonalen Produkten aus der Region unter dem Titel „Regionale Spezialität für Tirol“ an die E-Mail-Adresse info@regional.tirol zu senden. „Es geht um ein warmes Hauptgericht, das durch die Kreativität in der Zubereitung überzeugt“, präzisiert der Starkoch, „eine raffinierte Kombination von Beilagen und die perfekte Sauce dazu.“ Das Gericht könne auch durchaus vegetarisch sein, wichtig sei auch die optische Präsentation. Deswegen müsse unbedingt ein Foto mitgesendet werden.

„Die Bewertung der eingereichten Rezepte inklusive Foto erfolgt im ersten Durchgang nach den Kriterien Zusammensetzung, Neuheit, Regionalität, Kreativität, Verkaufsattraktivität und Besonderheit“, geht Mair ins Detail, „alle Beiträge kommen mit Namen und Foto in unsere Homepage www.regional.tirol“.

Jene vier Rezepte, die von der Jury als die kreativsten beurteilt werden, werden beim großen Finale am 13. Juni in einer Schauküche live gekocht, die Location ist noch offen. Es winken Geld- und Sachpreise, der Event wird außerdem gefilmt.