Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Mehl in Butter rühren, mit Milch aufgießen und den dicken Klumpen in reichlich Butter schwenken. Das mag für einige wenig appetitlich klingen, für andere aber ist das „Melchermuas“ ein wunderbares Essen. Eines, das Erinnerungen weckt, an die dunkle und knarzende Alm, an die beschwerliche Wanderung und den einfachen Genuss aus der gusseisernen Pfanne.

„In den letzten Jahren haben sich Ansprüche und Bedürfnisse geändert. Viele sehnen sich nach einfachen Genüssen. Da kommt die Almküche gerade recht“, meint Susanne Schaber. Die gebürtige Innsbruckerin hat mit Fotograf Herbert Raffalt das stimmungsvolle Buch „Der Geschmack der Berge“ (Tyrolia Verlag) herausgebracht. Darin finden sich neben geschichtlichen Hintergründen und Reportagen von Almen aus allen Bundesländern über 60 Rezepte.

Speisen ohne Schnörkel und Kochen ohne Kalorienzählen stehen im Vordergrund. „Die Almküche ist keine Schlankheitsküche, aber sie macht uns glücklich“, glaubt Schaber. So gesehen gibt es auf der Alm viel kulinarische Sünd’. Die alpinen Speisekarten seien dank Kühlschränken zwar reicher geworden, doch das Einfache würde wieder überwiegen. Die Senner würden sich alter Produkte und Herstellungsweisen besinnen. „Sie haben ein neues Selbstbewusstsein und spüren, dass das, was auf der Alm produziert wird, etwas wert ist.“ Der Stolz des Käsers im Bregenzerwald, der Butterklopferin im Dachsteingebirge und der Enzian-Graber in Galtür wird im Buch deutlich.

Dort im Paznaun mögen innovative Touristiker die Haubenküche gerade ins Gebirge hieven. Nichtsdestotrotz entdeckte Schaber auf ihren Wanderungen ein „Zurück zum Ursprünglichen“. Dies verkörpert das „Melchermuas“.