Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Gleich zwei Babys mussten Ende Juni in Oberösterreich aus heißen verschlossenen Autos gerettet werden. In einem Fall hatte die Mutter ihren fünf Wochen alten Buben allein im Wagen zurückgelassen, weil sie die Toilette aufsuchen wollte. Passanten informierten die Polizei, die dann die Scheibe einschlug und das schwitzende und schreiende Kind aus dem Fahrzeug holte. In einem anderen Fall ließ sich bei Mittagshitze plötzlich die Wagentüre nicht mehr öffnen, die Feuerwehr musste das eingesperrte Kleinkind aus dem heißen Auto retten. Aber auch Tiere sind durch den Hitzestau gefährdet: In Wien befreite die Polizei unlängst zwei Hunde in letzter Sekunde aus einem brütend heißen Auto, für zwei andere Tiere kam hingegen jede Hilfe zu spät – sie kollabierten und verendeten in einem geparkten Fahrzeug.

„Steht ein Auto in der prallen Sonne, steigen schon nach kurzer Zeit die Temperaturen für Kinder gefährlich an, auch wenn Seitenfenster geöffnet sind“, warnt deshalb Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) angesichts der zu erwartenden heißen Tage im Sommer. „Kleine Kinder können Wärme schlechter ausgleichen. Zudem fehlt in einem geschlossenen Auto die Luftbewegung, der Körper erhitzt sich im geschlossenen Auto dreimal schneller als bei gleichen Temperaturen an der frischen Luft“, erklärt Gratzer. Die Hitze führe dazu, dass mehr Blut in den Hautgefäßen zirkuliert, überflüssige Hitze wird in die Außenhaut abgegeben, es bildet sich Schweiß. Der Körper benötigt Flüssigkeit und auch Sauerstoff, da das Blut sonst zähflüssiger wird. Ohne bessere Atmung und ohne Wasser kommt es zum Hitzestau und die Körpertemperatur steigt an. Bei einer inneren Körpertemperatur von mehr als 42 Grad versagt der menschliche Organismus. Gratzer appelliert daher: „Nie ein Kind im Auto alleine lassen, wenn es heiß ist oder das Auto in der Sonne steht. Das gilt auch, wenn man nur ein paar Minuten in ein Geschäft geht. Die Temperaturen im Auto können in der Sonne und an Hitzetagen auch im Schatten binnen kurzer Zeit zu hoch werden. Ein in der Sonne parkendes Auto wird innerhalb kurzer Zeit zur lebensgefährlichen Hitzefalle, sowohl für Kinder als auch für Tiere.“

Wie rasch die Temperaturen in einem Auto ansteigen, hat der Autofahrerclub ÖAMTC vergangenes Jahr in einem Test an einem durchschnittlichen Sommertag bei 25 Grad Außentemperatur simuliert. Dabei zeigte sich erwartungsgemäß, dass sich schwarze oder dunkle Autos schneller aufheizen. Innerhalb einer Dreiviertelstunde erreichte die Innentemperatur bei konstan­ter Sonneneinstrahlung kritische 40 Grad. Im Kopfbereich des Fahrers stieg sie sogar auf 55 Grad an. Die Tester betonten, dass der Versuch unter Laborbedingungen durchgeführt wurde, in der Realität sich aber die Temperatur sogar innerhalb weniger Minuten extrem erhöhen könne. Verspiegelte und stark reflektierende Hitzefolien an der Frontscheibe helfen einerseits dabei, die Temperatur am Armaturenbrett in einem erträglichen Rahmen zu halten und drücken andererseits die Innentemperatur des Autos um rund zehn Grad.

Christian Gratzer vom VCÖ empfiehlt, im Notfall rasch zu handeln: „Wenn Sie in einem in der Sonne parkenden Auto ein Kind sehen, dann unbedingt vergewissern, dass es dem Kind gut geht. Wenn das Kind reagiert und die Situation nicht bedrohlich erscheint, Polizei verständigen und Situation genau beschreiben. Wenn das Kind nicht reagiert, dann besteht ein Notfall. In diesem Fall Scheibe einschlagen und Polizei verständigen sowie Passantinnen und Passanten um Hilfe ersuchen.“

Im Bezug auf das richtige Verhalten im Notfall erinnert die Tiroler Polizei daran, dass jeder Mensch eine gewisse Verantwortung habe, bei erkennbaren Notlagen zu handeln. Anderenfalls könnte er sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar machen. Häufig genüge es, den Notruf zu wählen. Eigene Rettungsmaßnahmen seien denkbar, wenn dadurch eine Gefahr für Leib oder Leben unmittelbar beendet werden könne. Dabei könne dann auch eine notwendige Sachbeschädigung – wie das Einschlagen eines Autofensters – gerechtfertigt sein. Zu achten sei auf mögliche Alternativen wie das Abschatten oder Kühlen mit einem Schlauch und auf mögliche „Kollateralschäden“, etwa ob die Gefahr durch Glassplitter eine größere ist als jene durch die Hitze.

Wer ein Kleinkind bei großer Hitze über längere Zeit in einem besonnten Auto zurücklässt, macht sich unter Umständen strafbar: Mögliche Tatbestände sind Körperverletzung oder Vernachlässigung, bei einem Tier kommt insbesondere die Tierquälerei in Frage, heißt es seitens der Polizei.