Von Theresa Mair

Innsbruck — Sei es am Strand liegen und baden oder beim Berggehen schwitzen: Was für viele der Sommertraum ist, kann für die Haut zum Sommer-Albtraum werden, wenn man sie nicht richtig pflegt. Sonne, Wasser und Schweiß trocknen die Haut aus. Die TT hat die Innsbrucker Dermatologin Martina Zingg-Schir um Tipps gebeten, wie man sich in der warmen Jahreszeit rundum wohl in seiner Haut fühlen kann.