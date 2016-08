Es ist Urlaubszeit. Das süße Nichtstun hat aber bekanntlich ein Ablaufdatum. Da fällt es vielen Menschen schwer, sich wieder in den Alltag einzugliedern. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt, man hat den „Blues", wie es landläufig heißt. Wie lässt sich diese Achterbahn der Gefühle erklären?

Alexandra Sekerovic: Seelische Verstimmungen haben meist einen konkreten Anlass. Das kann die Geburt eines Kindes sein, man spricht dann vom „Babyblues"; weiters gibt es den „Montagsblues", weil man zu Wochenbeginn wieder arbeiten muss. Das Urlaubsende kann ebenfalls zu einer Verstimmung führen. Solche Schwankungen und Stimmungstiefs gehören zum Leben aber einfach dazu und sind völlig normal, solange sie ein gewisses Ausmaß nicht überschreiten.

Wie lange dauern solche Verstimmungen — oder anders gefragt: Ab wann ist eine solche Gefühlslage nicht mehr normal?

Sekerovic: Oft vergehen seelische Verstimmungen von selbst wieder. Dauern sie aber länger als ein bis zwei Wochen an, sollten die Alarmglocken schrillen. Denn es kann eine Depression daraus entstehen. Besonders dann, wenn ein ausgeprägtes Gefühl der inneren Leere und Kraftlosigkeit dazu kommt. Typisch für Depressionen sind Lustlosigkeit, Freudlosigkeit, Schlafstörungen, sozialer Rückzug und auch körperliche Symptome. Man sollte lieber früher als später einen Psychotherapeuten oder eine -therapeutin aufsuchen, da sich gerade depressive Verstimmungen auswachsen und chronifizieren können.

Die Fußball-Europameisterschaft ist seit 10. Juli zu Ende. Manche Fans waren in den Tagen danach richtiggehend traurig, ihnen fehlte die tägliche Aufregung. Liegt auch das im Bereich des Normalen?

Sekerovic: Durchaus. Freudige Ereignisse führen zu euphorischen Zuständen. Dementsprechend werden Hormone ausgeschüttet, durch die wir uns glücklich, leicht und wohl fühlen. Man kann das mit dem Zustand der Verliebtheit vergleichen. Im Extremfall kann man süchtig nach Glückszuständen werden. In der Regel legen sich diese aber wieder. Wir sollten nicht zu streng mit uns selbst sein: Schöne Gefühlszustände dürfen wir ruhig auch zulassen.

Was könnte man tun, um sich vor dem „Blues" zu wappnen, um also beispielsweise nach dem Urlaub wieder mit Freuden ans Werk zu gehen?

Sekerovic: Das kann nur funktionieren, wenn man einen Beruf ausüben darf, der Freude macht. Ansonsten sind das Vorgaben, die unerreichbar sind. Das kann dann erneut zu Frustration und Verstimmung führen.

Ist es wenigstens einen Versuch wert, das Urlaubsfeeling in den Alltag hinüberretten zu wollen?

Sekerovic: Urlaubsstimmung kann man sehr wohl in der Erinnerung „mitnehmen". Das Gehirn kann nämlich nicht unterscheiden, ob etwas, woran man sich erinnert, schon vergangen ist oder gerade jetzt passiert. Dementsprechend gut fühlt es sich an, ausgiebig in guten Erinnerungen zu schwelgen. Aber Achtung: Das funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Wer mit den Gedanken nur im Büro ist, wird von seinem Urlaub nichts haben.

Können nicht auch überhöhte Erwartungen eines „perfekten" Urlaubs zu Enttäuschung und Niedergeschlagenheit führen?

Sekerovic: 40 bis 60 Stunden pro Woche zu arbeiten und sich dann im Urlaub Erholung auf Knopfdruck zu erwarten, kann nicht funktionieren. Wenn in den freien Wochen der gesammelte Stress eines Jahres abfällt, folgt nicht selten sogar eine körperliche Erkrankung. Man muss das ganze Jahr über auf die Ausgewogenheit zwischen Phasen von Arbeit und Erholung achten; Work-Life-Balance lautet das Modewort dazu.

Wie lassen sich Arbeit und Erholung in eine gesunde Balance bringen?

Sekerovic: Dazu braucht es gar nichts Großartiges. Es ist wichtig, die Arbeitszeiten einzugrenzen, das heißt vor allem nicht rund um die Uhr per Telefon oder Mail erreichbar zu sein. Zusätzlich könnte man Dinge einplanen, die einem gut tun und Termine dafür festlegen, wie man es im Beruf ja auch tut. Zwei Abende pro Woche reservieren für das, was Spaß macht: Freunde treffen, Sport treiben, ein Buch lesen, bewusst Zeit mit dem Partner verbringen. Das Problem ist allerdings, dass viele Menschen sich nicht mehr erinnern, was ihnen gut tut. Sie müssen sich selbst wieder kennenlernen, in sich hineinhören.

Das Gespräch führte Markus Schramek