Sonnencreme wurde früher, wenn überhaupt, nur am Strand verwendet: Papa schmierte sich mit demselben Produkt ein wie die Mama und der Sohnemann und ein Sonnenbrand gehörte zum „Grill-Urlaub“ fast schon dazu. Das Thema Sonnenschutz wurde vor ein paar Jahrzehnten, also in der Ära der Malibu-Barbie, noch nicht so eng gesehen. An die Spätfolgen und an die Sonnenschäden dachte damals niemand.

Im „Großen Baby-Buch“ aus dem Jahre 1961 steht beispielsweise folgende Empfehlung zum Thema Sonnenbad für drei Monate alte Babys: „Ideal ist ein Licht- und Sonnenbad an schönen, windstillen Tagen im Sommer, jedoch nicht in der grellen Sonne. Am besten eignet sich der späte Nachmittag. Zuerst ein bis zwei Minuten Sonnenstrahlen aufs Bäuchlein, dann zwei Minuten auf den Rücken. So können täglich ein paar Minuten zugegeben werden, bis die 20-Minuten-Grenze erreicht ist. Vor dem Sonnenbad die zarte Haut mit Kinderöl einfetten...“ Solche Ratschläge würde heute wohl kaum noch ein Hautarzt geben.

Welche Empfehlungen in puncto Sonnenbad gelten heutzutage für Babys und Kinder? „Babys bis zu einem Jahr sollten vor der Sonne besonders gut geschützt werden“, antwortet der Schwazer Hautarzt Christian Kranl. Die Vitamin-D-Gabe erfolgt in dieser Zeit mittels täglicher Einnahme von Tropfen. Und auch bis zum dritten Lebensjahr empfehlen Hautärzte, das Kind nicht der prallen Sonne auszusetzen. Da dies gerade im Urlaub oder im Schwimmbad nicht immer realisierbar ist, heißt es, das Kind – selbst im Schatten – sehr gut einzucremen. Den besten Schutz bieten Hemd, Hut und Hose. Eine spezielle UV-Kleidung sei laut Dermatologen allerdings nicht notwendig.

Welche Sonnencreme sollte man für sein Kind verwenden? Steckt in jener mit Lichtschutzfaktor (LSF) 50 mehr Chemie als in jener mit LSF 30? „Chemie steckt in beiden“, weiß Kranl. Es gebe, so Kranl, prinzipiell zwei Formen von Sonnenschutz. Zum einen jenen mit einem chemischen Filter, zum anderen Sonnenschutz auf Basis der mineralischen UV-Filter Titandioxid und Zinkoxid. Für Kinder empfiehlt man eher den mineralischen Filter – am besten jenen mit LSF 50. Das heißt, das Kind kann 50-mal länger in der Sonne bleiben, als es seine Eigenschutzzeit von fünf bis zehn Minuten zulässt. Der Nachteil des mineralischen Schutzes: Er hinterlässt einen dicken weißen Farbton auf der Haut.

Auf vielen Tuben ist von „Sofortschutz“ die Rede. Wann muss ich mein Kind eincremen und wie viel der Creme trage ich auf? Auch wenn von einem Sofortschutz die Rede ist: „Am besten, man cremt das Kind immer eine halbe Stunde bevor man nach draußen geht ein“, rät Kranl. Was die Menge betrifft, so bleibt in der Praxis von einem 50er-Schutz meist nur ein 20er- oder 25er-Schutz übrig. „Um wirklich einen 50er-Schutz zu gewährleisten, müsste man so viel Creme auftragen, dass es fast schon unangenehm ist“, sagt der Hautarzt. Aber mehr als LSF 20 würden Menschen weltweit gar nicht benötigen. Als Faustregel gilt: pro Handfläche am Körper eine Fingerkuppe voll Creme aufragen.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat Sonnencremes getestet. Der diesjährige Testsieger war ein Produkt vom Discounter Lidl. Sagt der Preis denn nichts über die Qualität aus? Der Preis spiele, so Kranl, heutzutage keine große Rolle mehr. „So richtig schlechte Produkte gibt es gar nicht mehr auf dem Markt“, erklärt der Mediziner. Es gebe mittlerweile eine enorme Auswahl an Cremes, Sprays, Lotions für spezielle Zielgruppen. Allergiker finden z. B. in der Apotheke oder beim Hautarzt gute Produkte. Außerdem gibt es so genannte UV-Sensor-Armbänder, die sich verfärben, wenn die maximale UV-Dosis erreicht wird.

Was ist der Unterschied zwischen einer Kinder-Sonnencreme mit chemischem Filter und Produkten für Erwachsene? Bei Kindersonnenmilch wird auf Konservierungsstoffe und Duftstoffe verzichtet. Das ist bei vielen Erwachsenen-Produkten aber heutzutage auch so. „Eigentlich gibt es keinen Unterschied“, weiß der Dermatologe. Dahinter stecke sicher auch eine gewisse Marketingstrategie. Cremes dürfen laut Kranl nämlich gar nicht an Kindern getestet werden.

Was tun, wenn das Kind einen Sonnenbrand bekommt? „Aus der Sonne gehen, etwas Kühles, z. B. Topfen, auflegen und bei Blasenbildung den Hautarzt aufsuchen“, rät Kranl.

Laut VKI-Umfrage cremt sich jeder zweite Österreicher vor dem Sonnenbad ein. Ist das Bewusstsein in der Bevölkerung gestiegen? Schwere Sonnenbrände sieht Kranl nach wie vor in seiner Praxis, allerdings sei die Zahl rückläufig geworden. „Bereits Sechs- bis 15-Jährige wissen dank Aufklärung heutzutage schon viel über Sonnenschutz“, weiß der Dermatologe.

Das ungeschützte „Grillen“ in der Sonne ist aus der Mode gekommen. Im Durchschnitt greifen die Österreicher laut VKI zu Lichtschutzfaktor (LSF) 20 bis 30, vor zehn Jahren war noch LSF zehn gebräuchlich. Viele der Erwachsenen bereuen ihre Sonnensünden aus der Jugendzeit, die sich Jahre später in Form von Falten, Sonnenflecken oder Muttermalen bemerkbar machen. Im schlimmsten Fall können exzessive Sonnenbäder zu Hautkrebs führen. Kann Sonnencreme vor Krebs schützen?

„Sonnencreme kann zwar vor weißem, aber nicht vor bösem, schwarzen Hautkrebs schützen“, erklärt der Arzt. In diesem Fall hilft nur, exzessive Sonnenbäder zu meiden und ein vernünftiger Umgang mit der Sonne. „Im Jahr hat jeder etwa 50 Sonnenbäder gut. Dazu zählt aber auch ein Zwei-Stunden-Spaziergang an einem schönen Tag“, so Kranl.

Nichtsdestotrotz ist die Sonne extrem wichtig für den Körper. Geht man heutzutage zu vorsichtig damit um? Vitamin D ist nicht nur für die Knochen wichtig, sondern soll laut neuerer Studien auch vor einer Vielzahl von Krankheiten schützen. Damit der Körper genug vom lebenswichtigen Vitamin D bekommt, braucht er Sonne. Seit Jahren wird kontrovers darüber diskutiert, wie viel Sonne tatsächlich notwendig ist. Es kommt immer auf die Dosis an. „Man sollte vor allem bei Kindern gut aufpassen, aber zu ängstlich vor jedem Sonnenstrahl braucht man auch nicht sein“, beruhigt Kranl. (Nicole Strozzi)