Von Hubert Daum

Obsteig, Frankfurt – Es klingt wie ein revolutionäres Forschungsresultat, ist es auch: Diabetiker und Osteoporosepatienten dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen, dass in absehbarer Zeit die täglichen Spritzen der Vergangenheit angehören werden. Für diese bahnbrechende Entdeckung zeichnet ein Obsteiger Pharmazeut verantwortlich: Florian Föger. „Das bisherige Problem bei der oralen Einnahme in Tablettenform, beispielsweise von Insulin, ist, dass so genannte Peptid-Medikamente von bestimmten Enzymen im Verdauungstrakt sehr schnell wirkungslos gemacht werden, sodass sie nicht in die Blutbahn gelangen können“, erklärt Föger, „nach zehn Jahren Forschung ist es uns gelungen, eine Technologie zu entwickeln, die diese Enzyme deaktiviert.“

Diese Zukunftsaussichten für Millionen Patienten, die sich permanent ihre Medikation mittels Spritzen zuführen müssen, sind natürlich der internationalen Medizin- und Pharmawelt nicht verborgen geblieben, spätestens seit dem glorreichen Abend in Frankfurt: Florian Fögers Firma „Cyprumed GmbH“ (Firmensitz Obsteig) stand bei der Abschlussprämierung des wichtigsten Businessplanwettbewerbs im deutschsprachigen Raum „Science4Life Venture Cup“ in Frankfurt auf dem Podest. Mit dem dritten Platz positionierte sich der Businessplan unter 128 Gründerteams aus Deutschland, Österreich und Luxemburg an der Spitze. Der Neffe des Obsteiger Bürgermeisters Hermann Föger: „Es war ein großer Abend für uns. Vom Hessischen Wirtschaftsminister einen Preis überreicht zu bekommen, ist schon etwas Besonderes. Für die Einreichung von der Idee bis zum Businesskonzept haben wir immerhin rund ein Jahr gearbeitet.“ Die 5000 Euro, die als Preisgeld von Frankfurt mitreisten, könne man natürlich gut gebrauchen.

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit rund um die orale Einnahme von Medikamenten aus Peptiden (zu Ketten verbundene Aminosäuren) begann Föger vor zehn Jahren. Schon das Doktorratsstudium stand im Zeichen dieser Thematik. Nach sechs Arbeitsjahren in einer Pharmaindustrie in Kopenhagen gründete der Pharmazeut im letzten Jahr eigens eine Firma als Einzelunternehmen, die sich ausschließlich mit dem großen Ziel der Markteinführung beschäftigt. Die finanziellen Mittel dazu lukrierte das neue Unternehmen im November letzten Jahres aus der nationale­n „AWS Seedfinancing“, ein vom Ministerium eingerichteter Fonds für Start-up-Unternehmen. Föger: „Dieses Startgeld war für uns äußerst wichtig, weil es nur dann zurückgezahlt werden muss, wenn die Realisierung des Projektes erfolgreich verläuft.“ Bereits im Mai 2015 heimste der Businessplan den ersten Preis des nationalen Contests „Best of Biotech“ ein. „Mittlerweile konnte ich zwei Investoren gewinnen“, sieht sich der zurzeit in Malmö Weilende auf dem richtigen Weg, „einer davon war der Forschungschef der Biochemie Kundl. Er bringt viel Know-how und die nötigen Kontakte ein, der zweite ist ein Professor aus München. Beide sind mittlerweile Mitgesellschafter.“

Der Plan, chronisch Kranke von den Spritzen zu befreien, könnte sich zum weltweiten Geschäft auswachsen. In den letzten Monaten hätten zwei Pharmakonzerne ihr Interesse bekundet. Föger: „2017 folgt die so genannte klinische Testphase, dann ist die Übergabe an ein Pharmaunternehmen geplant.“