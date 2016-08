Von Theresa Mair

Innsbruck – Mehr als 100 Milliarden Nervenzellen bilden das Kommunikationsnetz im Gehirn. Das Nervensystem des Körpers nimmt Sinnesreize auf und leitet sie zur Verarbeitung weiter. Und auch wenn der Mensch schläft, heißt das noch lange nicht, dass auch sein Gehirn Pause macht. „Im Gehirn passieren wichtige Abläufe im Schlaf. Da sich im Schlaf die Zellzwischenräume erweitern, werden die Zellen selbst von schädlichen Stoffen gereinigt“, erklärt Birgit Högl, Leiterin des Schlaflabors an der Universitätsklinik für Neurologie in Innsbruck, anlässlich des morgigen Welttags des Gehirns.

Da versteht es sich von selbst, dass Störungen infolge von Sinnesreizen das Gehirn von der Arbeit abhalten. „Das Gehirn reagiert sehr empfindlich auf Licht. Schon geringes Restlicht von TV, Tablet und Smartphone unterdrückt die Ausschüttung von Melatonin und bringt die innere Uhr aus dem Gleichgewicht.“

Wenn es dunkel wird, unterstützt das Hormon die Schlafbereitschaft. „Es gibt Menschen, die Melatonin-sensitiv, und welche, die Melatonin-insensitiv sind. Die einen können nur bei absoluter Dunkelheit schlafen. Die anderen schaffen es bei sehr hohem Schlafbedarf auch einigermaßen bei Licht – aber nie in derselben Qualität wie bei Dunkelheit.“ Der Erholungswert sei nicht derselbe. Gerade der hohe Blauanteil im Licht von Smartphones oder E-Reader­n aber auch alten Energiesparlampen behindere die Melatonin­ausschüttung über längere Zeit. „Es gibt Bildschirm-Apps für Smartphone und Tablet, die abends den Blauanteil herausfiltern. Wie viel die bringen, ist aber fraglich“, sagt Högl.

Mit dem Hören verhält es sich ähnlich wie mit dem Sehen. „Auch Lärm, wie z. B. Verkehrslärm, an den man sich scheinbar gewöhnt hat, ist schädlich. Selbst wenn man nicht wach wird, kommt man von einem tiefen in einen oberflächlichen Schlaf. Das stresst den Körper.“

Wer einen schnarchenden Partner hat, sollte laut Högl deshalb entweder zu Ohropax greifen oder aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausziehen. „Sonst kommt es zu Mikrowachreaktionen, die Schlafintegrität leidet.“ Doch auch die Schnarcher selbst sollten sich im Schlaflabor untersuchen lassen. „Wer eine Schlafapnoe, also bereits Atemaussetzer hat, schläft so schlecht, dass er völlig übermüdet ist und deshalb vom eigenen Schnarchen nicht aufwacht.“

Im Schlaflabor anmelden muss man sich auch, wenn man plötzlich nichts mehr riecht und einem gleichzeitig auffällt, dass man im Schlaf die Dinge macht, die man träumt. „Das bemerkt man, wenn man z. B. aus dem Bett fällt, blaue Flecken hat oder Dinge vom Nachtkästchen wirft.“ Im Normalfall sei man im Traumschlaf nämlich gelähmt. Der fehlende Geruchssinn und die Aktivität können auf eine beginnende neurogenerative Erkrankung hinweisen. „Es kann sein, dass man in den kommenden zehn bis 15 Jahren an Parkinson erkrankt“, betont die Expertin.

Um schlafen zu können, muss auch die Körperkerntemperatur absinken. „Über den Tag schwankt die Körperkerntemperatur. Am tiefsten ist sie zwischen zwei und drei Uhr in der Früh. Für die Schlafbereitschaft ist nicht die Ausgangstemperatur wichtig, sondern das Abfallen.“ Wenn man mit warmen Händen und Füßen zu Bett geht, hat man also die besseren Chancen auf einen erholsamen Schlaf.