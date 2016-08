Von Nicole Strozzi

Jenbach – 690 Gramm leicht, 35 Zentimeter klein. Der erste Fußabdruck so winzig, wie jener einer Puppe, die ersten Pampers kleiner als eine Spielzeugwindel. Benjamin Niedrich hatte keinen einfachen Start ins Leben. Dreieinhalb Monate zu früh erblickte der Blondschopf aus Jenbach das Licht der Welt. Seinen Geburtstag hätte der Bub eigentlich am 14. Mai 2015 feiern sollen, schlussendlich wurde es der 6. Februar.

„Unsere Geschichte soll aber keine rührselige, sondern eine positive sein – eine, die Hoffnung macht und zeigt, welche Wunder möglich sind“, sagt Mama Angelika Niedrich. Denn heute ist Benjamin 17 Monate alt und pumperlgesund.

Angelika war gerade in der 26. Schwangerschaftswoche – eine Zeit, in der sich die Organe des Babys gerade entwickeln. Über einen Namen des Kindes geschweige denn einer Kinderzimmereinrichtung hatten sich Angelika und ihr Mann Holger noch keine Gedanken gemacht. „Am 6. Februar um fünf Uhr morgens spürte ich plötzlich starke Schmerzen. Es war mein erstes Kind, ich dachte anfangs noch, es handle sich um Übungswehen und war noch relativ entspannt“, erinnert sich die 33-Jährige. Dann ging aber alles furchtbar schnell: 6.30 Uhr Krankenhaus Hall, von dort mit der Rettung in die Klinik Innsbruck. Um 9.50 Uhr kam Benjamin per Notkaiserschnitt zur Welt.

„Die Gefühle, die einem durch den Kopf gehen sind kaum zu beschreiben“, erzählt Holger Niedrich (47). Die Angst, Frau und Kind zu verlieren: „Viel mehr geht nicht.“ „Ich war unendlich traurig, als ich von der Narkose aufwachte, ging alles noch einmal durch, suchte nach dem Grund. Ich habe nicht geraucht, keinen Tropfen Alkohol angerührt, habe nichts Schweres getragen“, sagt Angelika. Letztendlich sei es wohl Schicksal gewesen.

Zehn Wochen musste Benjamin auf der Intensivstation bleiben, acht Wochen davon in einem Inkubator. Es begannen Wochen des Bangens und des Wartens. „Du fragst dich nur, wird unser Kind überleben, ist seine Lunge reif genug, werden Schäden bleiben, werden wir eine Bindung aufbauen?“, erzählen Angelika und Holger.

Eine Handvoll Mensch, angeschlossen an Schläuchen, eingebettet in einem Nest aus Decken, die Haut wie Pergament, die anderen termingerecht geborenen Babys im Vergleich dazu riesig. Doch Benjamin war und ist ein Kämpfer. Am 13. Mai, einen Tag vor dem errechneten Geburtstermin, wurde der kleine Mann mit etwa 3000 g als gesund entlassen.

„Wir freuen uns täglich und sind unendlich dankbar über die ausgezeichnete medizinische und psychologische Versorgung“, erzählen die Niedrichs. Der Einsatz des Personals sei einfach unglaublich gewesen. Die Ärzte und Schwestern hätten sich rund um die Uhr wie „Ziehmütter“ um die Frühchen gekümmert. Regelmäßig wurde Benjamins Kopf gedreht, damit er keinen flachen Hinterkopf bekommt. „Die Zusammensetzung an Medikamenten wird mathematisch exakt über Kurven berechnet“, erklärt Holger. Ein Zuviel an Sauerstoff sei genauso dramatisch wie ein Zuwenig. „Der Sänger Stevie Wonder war beispielsweise ein Frühchen, er ist blind, weil er zu viel Sauerstoff bekam“, nennt der Vater ein Beispiel.

Medizinisch hat sich viel getan. „Die Überlebensraten von Frühgeborenen liegen laut internationalen Daten mit 24 Schwangerschaftswochen bei etwa 60 Prozent und steigen ab 27 Schwangerschaftswochen auf 90 Prozent“, erklärt Ursula Kiechl-Kohlendorfer, Leiterin der Innsbrucker Neonatologie. Fälle von schweren Behinderungen seien dank des medizinischen Fortschritts sogar bei den Kleinsten der Kleinen zurückgegangen. „Wir versorgen die Babys von der ersten Lebensminute an rund um die Uhr, gönnen ihnen Ruhe und viel Schlaf. Wir starten sehr früh mit dem Haut-an-Haut-Kontakt zwischen Eltern und Baby“, erläutert die Spezialistin.

Alle drei Stunden werden die Frühchen mit wenigen Millilitern Milch versorgt. Dafür gibt es eigene Muttermilch-Spenderbanken, falls die Mütter selbst keine Milch haben. Für die Nachsorge nach der Intensivstation gibt es acht Eltern-Kind-Zimmer, in denen Mütter oder auch Väter übernachten können. „Die Kinder werden dann bis zum Schuleintritt betreut, um kognitive und motorische Fähigkeiten zu überprüfen“, schildert die Ärztin.

Einmal im Jahr wird Benjamin nun an der Klinik untersucht. Natürlich habe man immer noch gewisse Ängste und wird bei jedem Infekt sofort hellhörig, sagen die Niedrichs. Motorische „Mein-Kind-kann-Vergleiche“ versuchen sie aber so gut es geht zu überhören. Geburtstag feiert Benjamin übrigens am 6. Februar. Aus dem Sternzeichen Stier wurde ein Wassermann – ein starker kleiner Wassermann.