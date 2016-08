Von Theresa Mair

Innsbruck – Auf einmal ist es still in der Wohnung. Die Kakophonie von Spieluhr, Aufziehpuppe und sprechendem Rennauto ist verstummt. Dafür hat das Kind Hamsterbäckchen. Vorbei ist es mit der Ruhe. Der Nachwuchs hat den Müllkübel ausgeräumt und den Inhalt verkostet.

„Die typische Phase, in der Kinder alles in den Mund stecken, ist im zweiten und dritten Lebensjahr. Wenn ältere Kinder und Jugendliche Gegenstände schlucken, dann meist absichtlich“, sagt Simon Straub, Oberarzt an der Universitätsklinik für Pädiatrie I in Innsbruck. Geschluckt wird vieles. „Es geht fast alles runter. Von einem acht Zentimeter langen Ast über die Tür eines Spielzeugautos bis zum Ehering haben wir schon alles geborgen.“

Ein Glück, wenn man überhaupt mitbekommt, wenn das Kind etwas Falsches geschluckt hat. Dann schnappt man sich am besten einen Vergleichsgegenstand – z. B. die zweite Tür des Spielzeugautos, die Tabletten, von denen sich das Kind bedient, oder das Putzmittel, von dem es getrunken hat – und ruft die Rettung. „Man fährt besser mit dem Rettungsdienst als mit dem eigenen Auto. Denn wenn das Kind während der Autofahrt plötzlich zu röcheln oder würgen beginnt, dann wird alles noch schlimmer“, erklärt Straub. „Symptome sind Schmerzen im Halsbereich, Bauchweh, wenn das Kind nichts mehr essen oder trinken mag und den Speichel nicht hinunterschluckt, wenn es hustet oder würgt“, zählt Straub auf. Keinesfalls sollte man es zum Erbrechen bringen, etwas nachtrinken oder essen lassen. Der Gegenstand könnte beim Würgen die Atemwege verlegen.

Mit der Hilfe des Vergleichsgegenstands wissen die Ärzte genau, wonach sie suchen müssen. „Denn nicht alles ist auf dem Röntgenbild sichtbar. Wenn man das vorher weiß, kann man dem Kind Strahlung ersparen. Es ist auch nicht jedes Geschirrspülmittel gleich. Bei Tabletten sprechen wir uns oft mit einer Vergiftungszentrale ab.“

Grundsätzlich gelte, dass runde, stumpfe Dinge bis zu zwei Zentimetern Durchmesser – wie z. B. Kieselsteine – eher harmlos sind und den normalen Verdauungsweg gingen. Gefährlich werde es bei scharfen, spitzen Gegenständen – z. B. die Klingen von Bleistiftspitzern oder Reißnägel –, dass diese sich in Engstellen der Speiseröhre festsetzen. Auch Münzen ab der Größe von einem Euro sind ein Fall für den Arzt. „Brandgefährlich sind die kleinen Knopfzellbatterien, wie sie heute in vielen Geräten verwendet werden. Die haben eine ordentliche Stromstärke, Chemikalien können austreten und rasch große Komplikationen verursachen.“

Hat ein Kind eine Batterie geschluckt, bleibt im Extremfall ein Zeitfenster von nur eineinhalb Stunden. „Wenn ein Gegenstand in der Schleimhaut der Speiseröhre festsitzt, kommt es zu Druckstellen, Gewebe kann absterben und zu Perforationen – Löchern – in Richtung Brustraum führen. Alles, was in der Speiseröhre sitzt, muss unbedingt entfernt werden. Beim Magen ist das weniger ein Problem, weil der sich mehr bewegt.“

Nicht ohne sind auch Magneten: Wenn zwei Magneten oder Metall und ein Magnet geschluckt werden, könnten die sich im Darm treffen und die Darmschleimhäute einklemmen. „Dadurch können auch wieder Perforationen entstehen.“ Seltener würden Kinder eine gefährliche Anzahl Zigarettenstummel essen. Das Wasser, das oft in den Aschenbechern ist, sollte man unbedingt von ihnen fernhalten. „Das ist mit einem Schluck weg, enthält aber eine beträchtliche Menge Nikotin“, was zu Herzrhythmusstörungen und Atemstillstand führen könne.

In der Klinik entfernen Ärzte den Gegenstand – falls nötig – mit einem Endoskop. Manchmal müsse man aber auch einfach auf die Verdauung setzen. „In einigen Stunden hat der Gegenstand normalerweise den Dünndarm passiert, nach acht Stunden ist er im Dickdarm.“ Dann kann es jedoch noch ein bis zwei Wochen dauern, bis Ehering und Co. in der Windel landen. „Die Eltern müssen den Stuhl, am besten mit Einweghandschuhen, richtig durchmengen und – solange sie nichts finden – die Windeln in einem Müllsack aufbewahren“, rät Straub.

Ist nach zwei bis drei Wochen der „Schatz“ noch nicht aufgetaucht, könne man den Sack röntgen. Damit erspare man dem Kind vorerst weitere Röntgenstrahlen. Vielleicht hat man den Gegenstand nämlich doch übersehen. Beim Acht-Zentimeter-Ast konnte das nicht passieren. „Den haben wir in einem Stück aus dem Zwölffingerdarm geborgen.“