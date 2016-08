Von Nicole Strozzi

Vomperbach – Was passiert, wenn das Unfassbare plötzlich eintrifft? Wenn geliebte Menschen plötzlich sterben? Kann das Unerträgliche irgendwann erträglich werden? Karin Moser aus Vomperbach hat sich diese Frage im letzten Jahr häufig gestellt. Die 52-Jährige verlor innerhalb kürzester Zeit ihren (Stief-)Sohn Manuel und ihren Mann Gerhard. „Am Anfang wollte ich nicht mehr“, gibt Moser offen zu. Doch durch die Kraft positiver Gedanken hat sie es geschafft, an diesen Schicksalsschlägen nicht zu zerbrechen. Nun will sie als Mentaltrainerin anderen helfen.

Es war ausgerechnet ein solcher Schicksalsschlag, der Karin und Gerhard vor 16 Jahren zusammenführte. Gerhards erste Frau verunglückte im Jahr 2000 bei einem Autounfall im Urlaub tödlich. Der sechsjährige Manuel, ihr gemeinsamer Sohn, saß ebenfalls im Auto und erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Ein Jahr lang lag er im Koma auf der Neurostation in Hochzirl. Genau dort, wo Karin Moser als Pflegehelferin tätig war.

„Dort lernte ich meinen Mann kennen. Aber zuerst habe ich mich in Manuel ‚verliebt‘“, erinnert sich die Vomperbacherin. Die lebensfrohe Frau war eine der wenigen, die der schwer behinderte Bub an sich heranließ. So kam es, dass sie Manuel auch privat zuhause in Vomp pflegte. „Wir waren seelenverwandt, haben uns blind verstanden“, erzählt Moser. Durch Manuel fing sie an, sich mit Kräutern und Entspannungstechniken zu beschäftigen. „Manuel hat mich dorthin geführt, wo ich heute bin“, ist sich die Kräuterfachfrau sicher.

Feste Beziehung wollte Moser, die eine Scheidung und zwei Fehlgeburten hinter sich hatte, keine mehr eingehen. Und trotzdem habe es dann irgendwann bei Manuels Vater gefunkt. 2002 bauten sie ihr Haus in Vomperbach, 2008 wurde geheiratet. „Nachdem ich keine Kinder mehr bekommen konnte, war Manuel wie mein eigener Sohn“, schildert sie. Der junge Mann machte gute Fortschritte, konnte sich aber nach einem epileptischen Anfall und mehreren Lungenentzündungen nicht mehr erholen. Am 23. Februar letzten Jahres verstarb Manuel mit nur 21 Jahren im Spital. „Ich habe gespürt, dass er nicht mehr mag“, erzählt die 52-Jährige. Genauso wie sie spürte, dass mit ihrem Mann etwas nicht stimmt, dass er nicht gesund war. Am 3. Juni des gleichen Jahres lag Gerhard mit 52 Jahren nach einem Herzinfarkt tot im Bett. „Er war meine große Liebe, ich vermisse ihn schrecklich. Manuels Tod hat ihm das Herz gebrochen“, ist sie sich sicher.

Auch Karin Mosers Herz fühlte sich unendlich leer an. Es gab damals zwei Optionen: aufgeben oder weitermachen. Moser entschied sich für Letzteres. Den Weg dazu hatte ihr ihr Ehemann bereitet, indem er ihr nach Manuels Tod eine Ausbildung zur Mentalpflegerin finanzierte. „Irgendwie habe ich die Kraft gefunden, diese Ausbildung zu Ende zu bringen. Meine Diplomarbeit schrieb ich trotz vieler Tränen über Manuel und meinen Mann“, sagt die nunmehr diplomierte Mentaltrainerin. „Ich wollte, dass Gerhard stolz auf mich ist.“

Beim Mentaltraining geht es darum, den Fokus der Gedanken zu verlegen und sich damit aus einer negativen Gedankenspirale herauszuholen. Die Frage lautet: Will man ewig in schlechten Gedankenmustern verharren oder aber nach vorne blicken? „Durch diese mentale Kraft habe ich trotz tiefster Trauer keine Medikamente gebraucht“, sagt Moser, die sich in der Zwischenzeit noch weitere Methoden zur Tiefenentspannung und Blockadenlösung angeeignet hat (u. a. die Smovey- und die EFT-Klopftechnik, Anm.).

Nach einem Jahr beruflicher Auszeit will Karin Moser nun ihr gesammeltes Wissen in ihrer eigenen Praxis in Vomperbach an Menschen weitergeben, die ebenfalls einen Weg aus der Krise suchen (www.energetikoase.jimdo.com).

Die Mental- und Gesundheitstrainerin erzählt ihre Geschichte so offen, weil sie anderen Hoffnung geben und helfen will: „Es geht nicht darum, dass man nicht trauern darf“, erklärt sie. „Ich weine noch jeden Tag, und man darf die Trauer auch zulassen.“ Ihre Botschaft lautet: „Ganz egal, wie groß ein Problem ist, man kann es so lenken, dass es einen Ausweg gibt.“