Von Theresa Mair

1Kann man Kopfschmerzen vorbeugen? „Ausdauersport ist eine gute Prophylaxe. Allerdings muss man ihn regelmäßig machen. Sobald man aufhört, ist das Kopfweh wieder da“, sagt der Telfer Neurologe Gerhard Franz. Generell soll man für psychophysiologischen Ausgleich sorgen. Das heißt übermäßigen Stress vermeiden, Lockerungsübungen für Schulter- und Nackenmuskulatur machen und so wenig Genussmittel wie möglich konsumieren. Wer zu Kopfschmerzen neigt, meidet am besten zu fette Nahrungsmittel und Alkohol.

2Kann man Kopfschmerzen, die im Anmarsch sind, abfangen? Vor allem Migräne wird durch Witterungswechsel und Föhnwetterlagen ausgelöst. Wer darunter leidet, könne schon, bevor das Kopfweh einsetzt, Aspirin einnehmen. „Wenn man das drei- bis viermal im Monat macht, ist das unbedenklich.“

Wirkungsvoll ist laut Franz übrigens auch Koffein. „Ein altes Hausmittel zur Vorbeugung ist, einen Espresso mit einem Schuss Zitronensaft zu trinken. Koffein tonisiert die Blutgefäße des Gehirns und kurbelt die Magen-Darm-Tätigkeit an. Man kommt immer mehr drauf, dass es enge Verbindungen zwischen Hirn und Darm gibt.“ Oft helfe es schon, wenn man mehr Kaffee trinkt, falls sich Kopfweh ankündigt. Am besten sei, man trinkt Kaffee, wartet dann ein bisschen, bis der Darm zu arbeiten beginnt, und nimmt dann eine Tablette.

3Ist es wahr, dass man bei Kopfschmerzen auf Süßigkeiten verzichten muss? „Nein, das stimmt nicht. Gelüste auf Süßes oder Salziges gehören bei Kopfweh zur Symptomatik dazu – oft schon bevor der Schmerz einsetzt“, sagt der frühere Leiter der Kopfschmerzambulanz an der Innsbrucker Klinik. Migräne-Betroffene, die mehr Verlangen nach Zucker verspüren, könnten so darauf schließen, dass eine Attacke bevorsteht.

Kopfschmerzspezialisten lassen Patienten unter Umständen auch drei Monate lang ein Kopfschmerz-Tagebuch ausfüllen, um die Art des Kopfschmerzes eindeutig differenzieren zu können. Da wird neben der Art des Schmerzes, den Symptomen, der Tageszeit, der Menstruation usw. auch nach solchen Gelüsten gefragt.

4Wie kann man sich selbst schnell helfen? Es gibt so genannte Triggerpunkte. Sie liegen am Ansatz der Muskulatur und an den Austrittsnerven am Hinterkopf. „Indem man kurze Zeit fest auf diese Punkte drückt, stimuliert man einen Nerv, der mit dem Trigeminusnerv verschalten ist. Das führt zu einer vorübergehenden Linderung.“

Beim Spannungskopfschmerz befinden sich diese Druckstellen hinter dem Ohr. Franz rät, den Kopf zurückzulegen und mit dem Daumen der Hand fest auf den Warzenfortsatz zu drücken. Das ist die knöcherne Erhebung hinter den Ohren. Bei Migräne liegen die Triggerpunkte mittig am Hinterkopf, dort wo die langen Kopfstreckmuskeln ansetzen. Eine Besserung über mehrere Monate könne man erzielen, wenn man die Triggerpunkte vom Arzt mit Botox oder Kortison spritzen lässt.

Manchen helfe es auch, wenn sie die Arterien an der Kopfhaut mit scharfen Ölen – wie Chinaöl, Teebaumöl oder Minzöl – einreiben. Vor allem bei Kindern, denen man nicht gerne Tabletten gibt, könne das Linderung verschaffen. Vorübergehende Hilfe würden auch Coolpacks und kühlende Schlafmasken bieten.

5Welche alternativen Behandlungsmethoden sind empfehlenswert? Es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel und Tonika, z. B. mit Mutterkraut, Pestwurz, Vitamin B2 und Magnesium – einzeln und als Kombipräparate. „Meiner Erfahrung nach sind diese Mittel nicht sehr vielversprechend“, sagt Franz.

Entspannungstechniken wie autogenes Training, Muskelentspannung nach Jacobson und Biofeedback seien hingegen „erwiesenermaßen fast gleich wirksam wie Medikamente, wenn man das zwei- bis dreimal täglich richtig macht“, so der Experte. Diese Techniken könne man bei Biofeedback-Trainern und einigen Psychologen und Physiotherapeuten erlernen.

6Ist der Katerkopfschmerz „richtiges“ Kopfweh? Katerkopfweh ist ähnlich der Migräne und wird durch einen Reiz im Hirnhautbereich ausgelöst, erklärt der Kopfschmerzspezialist. Durch Abbauprodukte des Alkohols, Flüssigkeits- und Salzmangel würden sich die Blutgefäße ebenfalls weiten. Wenn man trotzdem nicht auf feuchtfröhliches Feiern verzichten will, könne man dem Kater vorbeugen, indem man vor dem Schlafengehen etwas sehr Salzreiches, z. B. Chips oder Soletti, isst und viel Wasser trinkt.

7Wann sollte man zu einem Kopfschmerzspezialisten gehen? Sobald die Lebensqualität leidet. Wenn Tabletten nicht gegen den Kopfschmerz helfen und man schon drei Tage im Bett liegt oder wenn man mehr als sechs Kopfschmerzattacken im Monat hat, empfiehlt Franz, zu einem Arzt zu gehen. Außerdem: Falls man über fünfzig Jahre alt ist und dann zum ersten Mal im Leben Kopfweh hat, ist es ebenfalls wichtig, sich untersuchen zu lassen. Menschen, die Immunsuppressiva einnehmen müssen, und Tumorpatienten, die plötzlich Kopfschmerzen bekommen, sollten das abklären lassen.