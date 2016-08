Keine Frage. Ein schlanker, straffer Körper kann glücklich machen. Genauso wie es manchen glücklich macht, schöne Kleidung in einer kleineren Größe zu tragen. Es macht auch glücklich, sich gesund zu ernähren und Sport zu betreiben. Unglücklich wird das Ganze nur, wenn es zur Obsession wird, wenn sich die Gedanken rund um die Uhr nur um die Figur drehen.

Der erste Weg in der Früh führt bei Betroffenen meist auf die Waage, das Ergebnis entscheidet dann, ob der Tag gut oder schlecht verläuft. Jeder Bissen wird genau kalkuliert, jede Essenseinladung wird zum Problem, jedes Stück Schokolade hat den Beigeschmack von schlechtem Gewissen und wird sofort mit Sport kompensiert. Schafft man es nicht zum täglichen Training, fühlt man sich schlecht, landet einmal Ungesundes auf dem Teller, genauso.

Selfies und Superfoods

„Allein das ständige Denken an den perfekten Körper ist noch keine Essstörung,“ erklärt Verena Dummer, Oberärztin der Ambulanz für Essstörungen der Innsbrucker Univ.-Klinik für Psychosomatische Medizin. „Studien zeigen, dass jede zweite Frau in ihrem Leben eine vorübergehende Phase mit einem kurzen Diätversuch durchläuft.“ Allerdings verlaufen die Grenzen zu einer manifesten Essstörung oft fließend.

Dass viele nur noch die Figur im Kopf haben, sei sicher ein Zeitphänomen, so Dummer. Nicht zuletzt aufgrund des vorgegebenen Schlankheitsideals, das längst von Laufstegen und dem Fernsehen ins Internet übergeschwappt ist und sich in Form von geposteten Selfies zeigt. Fotos, die dokumentieren, wie man es als „Normalo“ schaffen kann, vom Moppel zum „flotten Hoppel“ zu werden oder wie man in nur einem Monat seinen After-Baby-Body wieder zurücktrainiert. Hinzu kommt ein enormes Diätangebot, dem wiederum ein enormes Nahrungsmittelangebot gegenübersteht, das viele Menschen komplett überfordert. In der Ära der Superfoods ist es gar nicht mehr so einfach, eine gute Esskultur zu entwickeln. So genannte Foodisten wollen Andersessende regelrecht missionieren: Heute sind Kohlenhydrate böse, morgen sind sie ganz okay. Heute Fleisch, morgen vegan. Wer gesund und schlank sein will, der kommt nicht an Chia-Samen, Acai-Bowls oder Gerstengras vorbei. Wer Nudeln nicht in Form von spiralenförmigem Gemüse verspeist, sondern altmodisch aus Hartweizengrieß, dem droht eine Weizenwampe.

„Esskapaden“ lösen

„Das Risiko, an einer Essstörung zu erkranken, ist allerdings noch von weiteren Faktoren abhängig“, erklärt Dummer. Mangelndes Selbstwertgefühl, Hungern nach Aufmerksamkeit, wenig Anerkennung oder ungelöste Konflikte können ausschlaggebend dafür sein, dass sich das Essverhalten verändert. „Die Figur ist kontrollierbar, die innere Gefühlslage nicht“, nennt die Expertin den Grund. Je nachdem, wie stark Menschen gefestigt sind, mit Konflikten umzugehen, desto weniger gefährdet sind sie.

Der Zwang, sein Gewicht zu halten, ist übrigens nicht nur Frauen-Sache. „Bei Männern kreisen die Gedanken meist darum, wie sie das Essen wieder abtrainieren und Muskeln aufbauen können“, weiß Dummer. Im Gegensatz zu schweren Essstörungen, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen, lassen sich viele vorübergehende „Esskapaden“ normal lösen. Die Ärztin rät: „Wenn jemand den Eindruck hat, dass ein Bekannter nur noch die Figur und das Weglassen von Lebensmitteln im Kopf hat, sollte man ihn durchaus darauf ansprechen.“ Oft reicht ein Gespräch mit Freunden, das einem die Augen öffnet und zeigt, dass Essen nicht im Wahn enden muss, sondern wahnsinnig genussvoll sein kann. (Nicole Strozzi)