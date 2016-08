Von Nicole Strozzi

Innsbruck – Die Babys sehen aus wie kleine Raupen im Kokon. Fest eingewickelt in ein Tuch, nur das Köpfchen schaut oben raus. „Fatschen“ oder „Pucken“, wie man dieses stramme Einbinden des Kindes in den ersten Lebensmonaten nennt, war und ist in vielen Kulturen eine weit verbreitete Wickelmethode.

Auch hierzulande werden Säuglinge gepuckt. Vor allem Schreibabys sollen durch diese Technik zur Ruhe finden. „Das Pucken ist bei unruhigen Kindern eine Möglichkeit zur Beruhigung. Es gibt den Babys Grenzen und vermittelt ihnen das Gefühl der Geborgenheit und der Sicherheit. Sie fühlen sich wie im Mutterleib und wachen nicht durch unkontrollierte Bewegungen auf“, erklärt Aurelia Föger, Leitende Stationshebamme an der Mutter-Kind-Station der Klinik Innsbruck.

Das Pucken von heute hat mit den Methoden von früher nur noch wenig zu tun. Warmhalten und beruhigen war vor Hunderten von Jahren nicht das bestimmende Motiv. Der deutsche Psychologe Ralph Frenken hat sich in seinem Buch „Gefesselte Kinder“ intensiv mit der Thematik befasst. Demnach war man etwa 100 n. Chr. noch der Auffassung, dem Kind durch das Fatschen eine Form zu geben und einer Verkrümmung des Rückgrats vorzubeugen. Das Kind könne sich so außerdem nicht verletzen oder sich gar „die Augen auskratzen“, keine heißen Sachen anfassen oder in die Feuerstelle fallen.

Der französische Arzt Mauriceau schrieb im 17. Jhd. wiederum, festes Wickeln verhindere, dass sich Babys wie Tiere auf allen Vieren bewegen. Indianische Stämme nutzten das feste Wickeln hingegen als Transportmöglichkeit. Die Babys wurden auf so genannten Wiegenbrettern festgebunden und – oft stundenlang und über Monate hinweg – auf dem Rücken der Mutter getragen.

Auch wenn das heutige Wickeln mit dem historischen nur wenig gemein hat, so sieht Frenken auch die modifizierte Wickelmethode äußerst kritisch. Er findet, dass das feste Wickeln dem Kind die Bewegungsfreiheit raube und eher dem Bedürfnis nach elterlicher Ruhe entgegenkomme. Er schreibt: „Natürlich erhält man ein ruhiges Kind, wenn man es festhält.“

Auch Orthopäden warnen vor dieser Wickeltechnik, weil sie Hüftfehlstellungen fördern kann. „Aus orthopädischer Sicht ist Pucken völlig kontraproduktiv“, sagt Rainer Biedermann, Chef der Kinderorthopädie an der Klinik Innsbruck. Die Knorpel der Kleinen seien extrem formbar. Eine Folge der Streckhaltung könnte z. B. eine Hüft­dysplasie sein: Gelenk­kopf und -pfanne passen dann nicht aufeinander. Ein Zusammen­hang zwischen Pucken und Hüft­erkrankungen wurde etwa bei den amerikanischen Navajo-­Indianern nachgewiesen: „Man weiß von den Navajos, dass sie ihre Kinder auf Bretter gelegt und darauf gewickelt haben“, erzählt Biedermann. Die Folge: Normalerweise tritt eine Hüftdysplasie in einem bis zwei von 1000 Fällen ein, bei den Navajos lag das Risiko bei 188:1000.

In manchen Situationen ist das feste Wickeln tatsächlich kontraproduktiv, das bestätigt auch die Hebamme Aurelia Föger. Die Ursachen für das dauerhafte Schreien müssten daher vorher unbedingt abgeklärt werden. „Babys mit Hüftfehlstellung und Spreizhosen werden auf keinen Fall gepuckt“, sagt Föger, die auf 30 Jahre Berufserfahrung zurückblickt. Dasselbe gilt für Babys, die Fieber haben oder partout nicht gepuckt werden wollen. Die Kinder sollen auch nicht stundenlang, Tag und Nacht eingewickelt werden, sondern nur dann, wenn es die Situation erfordert.

Auch Hebamme Laura Jenewein von der Hebammenpraxis Innsbruck kennt die Diskussion um das Pucken. „Die Meinungen gehen extrem auseinander“, sagt sie. Einig seien sich die meisten Hebammen aber darüber, dass leichtes Pucken mit einer Stoffwindel beruhigend wirke, vor allem, wenn die Hände eingewickelt sind. „Ein gewisser Zug muss sein, aber das ganz strenge ’Zuschnüren’ empfehlen wir nicht“, so Jenewein. Normalerweise wird die ersten drei Monate gepuckt, ab dem sechsten Monats sollte Schluss damit sein, weil sich das Baby dann auf den Bauch drehen kann. Puck-Anleitungen aus dem Internet sehen die Hebammen kritisch. Die Technik sollten Eltern auf jeden Fall von Experten erlernen.