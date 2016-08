Im Kopf hämmert es, ein Zahn pocht, und der untere Teil des Rückens tut höllisch weh: Schmerzen will jeder so schnell wie möglich loswerden. Um gewappnet zu sein, haben viele das eine oder andere Schmerzmittel zu Hause auf Vorrat. Präparate zum Beispiel mit Acetylsalicylsäure (ASS), Diclofenac oder Ibuprofen sind oft ohne Rezept in der Apotheke erhältlich. Doch die Arzneimittel haben einen Haken: Auch wenn sie den Schmerz kurzzeitig ausschalten, seine Ursache bekämpfen sie nicht. Außerdem können sich nach der Einnahme Nebenwirkungen einstellen.

„Es spricht nichts dagegen, wenn bei kurzzeitigen Schmerzzuständen ein ansonsten gesunder Patient auf eigene Faust eine Schmerztablette schluckt“, erklärt etwa der Bonner Internist und Intensivmediziner Peter Walger.

Bei anhaltenden Schmerzen ist das aber anders. Denn: „In keinem Fall sollten rezeptfreie Schmerzmittel in der Selbstmedikation länger als drei Tage hintereinander eingenommen werden“, sagt Julia Richter, Vertreterin der pharmazeutischen Industrie in Deutschland.

Unterschieden wird zwischen akuten und chronischen Schmerzen. „Als chronisch werden solche Schmerzen bezeichnet, die seit mindestens drei Monaten regelmäßig auftreten und den betroffenen Patienten physisch, psychisch-kognitiv und sozial beeinträchtigen“, erläutert Richter. Kehren Schmerzen immer wieder, dann ist es unabdingbar, mithilfe eines Arztes den Auslöser hierfür zu finden.

Akute Schmerzen sind zum Beispiel eine Migräne-Attacke oder Zahnweh. In solchen Fällen greifen Betroffene nicht selten zu einem rezeptfreien Schmerzmittel. Vorübergehend und in Maßen ist das häufig kein Problem. „Bestimmte Schmerzmittel können jedoch unmittelbar eine Magenschleimhaut-Entzündung auslösen“, erklärt der Intensivmediziner.

Bei einer unkontrollierten Einnahme sei das Risiko von Magenblutungen verdoppelt bis vervierfacht. Eine Magenblutung kann im schlimmsten Fall sogar eine notärztliche Behandlung erforderlich machen. Anzeichen sind etwa das Ausscheiden von Blut über den Stuhlgang. Nicht selten bleiben Magenblutungen aber auch unentdeckt und können dann eines Tages Ursache von Eisenmangel und chronischer Blutarmut sein.

Es besteht außerdem das Risiko, dass die Nieren Schaden nehmen. „Auch steigt im Fall von Vorerkrankungen die Gefahr, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden“, sagt der Arzt. Wer ohnehin Medikamente gegen bestimmte Krankheiten schluckt, sollte bei längerer Einnahme von Schmerzpräparaten Rücksprache mit einem Arzt halten. Nicht ausgeschlossen ist außerdem, dass Schmerzmittel asthmatische Beschwerden verstärken können.

Grundsätzlich sollte man die längerfristige Einnahme von verschiedenen Präparaten und die Einnahme von Mitteln bei Vorerkrankungen immer mit einem Arzt abklären. Ein weiterer Grund, weshalb man nicht unbedacht Schmerzmittel einnehmen sollte: Das Präparat entfaltet nicht unbedingt die gewünschte Wirkung. „So gelten Paracetamol, Ibuprofen oder ASS als Entzündungshemmer“, erläutert Walger.

Entzündungshemmer sind aber nicht selten bei Spannungskopfschmerzen oder Rückenschmerzen fehl am Platz. „Helfen kann in solchen Fällen oft eher Physiotherapie, sportliche Betätigung oder einfach ein Spaziergang an der frischen Luft“, weiß die Münchner Psychologin Brigitte Gudra. Bei Kopfschmerzen hat es oft schon eine wohltuende Wirkung, ausreichend zu trinken – etwa ein großes Glas Leitungswasser. (APA, dpa)