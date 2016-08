Was wäre der Frühling ohne das betörende Parfum von blühendem Flieder, die Adventzeit ohne den Duft frisch gebackener Vanillekipferl? Andersherum: Eine verstopfte Nase lässt einen zur Essenszeit gleich noch kränker fühlen, weil man nichts riecht und alles nach nichts schmeckt. Das kann zum Dauerzustand werden. Einer von zwanzig Menschen ist laut Herbert Riechelmann, Direktor der Universitätsklinik für HNO-Heilkunde in Innsbruck, von Anosmie betroffen – dem Verlust des Geruchssinns.

Jeder Zehnte hat eine chronische Nebenhöhlenentzündung. Dies ist der häufigste Grund für ein geschwächtes Riechvermögen (Hyposmie) oder dessen totalen Verlust (Anosmie), wie Riechelmann weiß. „Wenn man neben dem Riechverlust schlecht Luft durch die Nase bekommt, ein Druckgefühl im Kopf hat und Schleim im Nasen-Rachen-Raum, hat man ziemlich sicher eine Nebenhöhlenentzündung. Die Riechsinneszellen sind laut dem Experten die einzigen Nervenzellen, die „direkten Kontakt mit der Außenwelt haben“, indem sie vom Nasendach, einer Knochenplatte zwischen den Augen, in die Nasenschleimhaut hängen. Doch ist diese Schleimhaut aufgrund einer Erkältung oder Nebenhöhlenentzündung geschwollen, dringt der Geruchsreiz nicht bis zu den Riechsinneszellen durch. Mit Nasensprays und entzündungshemmenden Medikamenten geht die Schwellung zurück und der Geruchssinn kommt fast immer zurück.

„Manche Grippeviren können die Nervenstrukturen jedoch dauerhaft schädigen. Das ist der zweithäufigste Grund, warum man nichts riecht“, erklärt der Experte. Bei einer Grippe mit Fieber und starkem Krankheitsgefühl kann aus einem Nasenabstrich mittels molekularbiologischer Verfahren ein Influenza-Virus erkannt werden. Dann stehen so genannte Virostatika zur Verfügung, um die Grippe in den Griff zu bekommen und den Geruchssinn zu schützen.

Den Geruchssinn reizen

Das Besondere an den Riechsinneszellen gegenüber anderen Nervenzellen ist, dass sie sich bedingt erholen können. Sind die Riechsinneszellen durch einen Grippevirus geschädigt, kann man den Riechsinn trainieren. „Es gibt Riechstifte mit den Aromen von Vanille, Rose, Kaffee, etc. Die Stifte hält man an die Nase. Die Riechsinneszellen und die Nervenbahnen verwenden diesen Reiz zur Erholung. Damit kann es zu einer Verbesserung kommen, oft bleibt aber eine Schädigung zurück.“ Neben den genannten zwei häufigsten Ursachen gibt es weitere Gründe für eine Anosmie. Ein Schädel-Hirn-Trauma oder, sehr selten, ein gutartiger Tumor an der Hirnhaut des Riechnervs können dafür verantwortlich sein, dass der Geruchssinn für immer fort ist. Oftmals ist eine Anosmie auch das einzige Frühsymptom von Hirnerkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer. „Wenn jemand in die HNO-Klinik kommt, machen wir eine Riechprüfung und klären, ob es sich um eine Nebenhöhlenentzündung handelt. Wenn nicht, schicken wir den Patienten auch zum Neurologen.“

Bei der Riechprüfung wird mit Riechsubstanzen in unterschiedlicher Konzentration getestet, ob der Patient die Gerüche wahrnimmt und ob er sie erkennt. „Das ist ein subjektives Verfahren, bei dem der Patient wahrheitsgetreu berichten muss. Es gibt auch eine aufwändige, objektive Prüfung. Dabei werden, ähnlich wie bei einem EEG, die Ströme der Riechbahnen gemessen, während man eine Riechsubstanz abwechselnd anbietet und wieder wegnimmt“, erläutert der Experte.

Wenn man sich nicht mehr auf die Nase verlassen kann, versagt nicht nur ein Warnsystem, weil man z. B. nicht bemerkt, wenn das Essen anbrennt, man hat auch weniger Freude am Essen. „Der Appetitverlust ist oft mit besorgniserregendem Gewichtsverlust verbunden. Man hat zwar noch den Geschmack – süß, sauer, salzig, bitter und umami –, aber die Aromawahrnehmung funktioniert nicht mehr. Das Aroma wird hinter dem Gaumenzäpfchen gelöst und steigt von dort in die Nase.“ Viele Betroffene sind auch gehemmt, weil sie sich selbst nicht riechen können. „Es ist verunsichernd, wenn man seinen Eigengeruch nicht wahrnimmt. Das kann auch zu sozialem Rückzug führen. Dabei ist aber auch zu hinterfragen, ob der Patient eine Depression entwickelt hat. Denn auch das kann zu einer Abnahme des Riechsinns führen.“

Direktverbindung zu Gefühlen

Fast 400 Gene befassen sich laut dem Experten mit dem Geruchssinn, der einen sehr alten Hirnanteil ausmacht. „Das Riechen ist mit dem Hirnsystem für die Gefühlswelt eng verschaltet. Geruch kann Gefühle auslösen, ohne dass man ihn bewusst wahrnimmt. Gerüche sind auch wichtig für die soziale Interaktion. Man sagt ja, dass man jemanden gut riechen kann. Ein Kind erkennt die Mutterbrust am Geruch. Gewisse Gerüche lösen Übelkeit aus, weil der Geruchssinn auch direkt mit dem vegetativen Nervensystem verknüpft ist.“ Nicht zuletzt wecken bekannte Gerüche Gefühle. „Erinnerungen an Gerüche sind immer emotional belegte Erinnerungen. Der Geruchssinn ist für unser Wohlergehen von großer Bedeutung. Wenn es uns gut geht, nehmen wir das oft nicht zur Kenntnis. Wir sollten dankbar sein für dieses wunderbare System.“ (Theresa Mair)