Von Angela Dähling

Schwaz – Im Schwazer Kranken­haus brechen neue Zeiten an. Nachdem Primar Hermann Kathrein bereits im Jänner Hannes Gänzer als Vorstand der Inneren Medizin nachfolgte, gehen nächste Woche zwei weitere langjährig­e Primare des Spitals in Pensio­n, nämlich der Anästhesist und ärztliche Direktor Josef Bazzanella (seit 1997 Primar) sowie Unfallchirurg Reinhard Sailer (seit 1991 Primar).

Gestern dankte die Krankenhausführung mit Obmann BM Franz Hauser, GF Margit Holzhammer und Stefan Deflorian (GF tirol kliniken) den scheidenden Primaren für ihren Einsatz und stellten deren Nachfolger vor: Lukas Kirchmair (Anästhesie) und Markus Reichkendler (Traumatologie/Orthopädie). Beide hatten sich nach einem monatelangen Auswahlprozess als Favoriten aus zahlreichen Bewerbern für die lukrativen Posten herauskristallisiert (die TT berichtete). Und beide haben nun einen Fünfjahresvertrag erhalten.

„Durch Markus Reichkendler ist es uns möglich, tirolweit das erste Krankenhaus zu sein, das die geforderte Zusammenführung von Traumatologie und Orthopädie umsetzt“, erklärt GF Margit Holzhammer. Reichkendler ist u. a. Facharzt für Unfallchirurgie und orthopädische Chirurgie und gilt als Experte für Endoprothetik – vor allem Knie- und Hüftprothesen. Am St. Johanner Krankenhaus, wo er bis dato als Oberarzt arbeitete, behandelte er auf diesem Gebiet jährlich rund 200 Patienten aus dem Bezirk Schwaz mangels entsprechendem Angebot vor Ort. „Nun soll auch das BKH Schwaz eine zentral­e Anlaufstelle für Hüftarthroskopie werden“, sagt Reich­kendler. Minimal-invasive Eingriffe an Hüfte, Ellbogen und Sprunggelenk, operative Korrekturen von Kniescheiben- und Ellbogeninstabilitäten und Fußchirurgie sind weitere Schwerpunkte.

Ein zusätzlicher OP-Saal soll bis 2017 dafür adaptiert und die OP-Zahlen erhöht werden. Reichkendler: „Ein­e wirtschaftliche Absicherung des Standortes Schwaz ist Ziel.“ Wie berichtet, leiden die Gemeinde­n und die tirol kliniken als Eigentümer unter einem Betriebsabgang, der zuletzt bei 2,5 Millionen Euro lag.

Während Reichkendler mit OPs im Bereich der Orthopädie Krankenhausbetten in Schwaz füllen möchte, will der neue Anästhesie-Primar Lukas Kirchmair dem politischen Auftrag Richtung Tagesklinik Folge leisten und die stationären Patientenaufent­halte durch moderne Regional­anästhesiemethoden verkürzen. Eine Vielzahl von OPs (z. B. die Hammerzehen-Korrektur oder Metallentfernungen) kann so auch ohn­e Vollnarkose durchgeführt werden. In Sachen Schmerztherapie sei man im Unterland unterversorgt, sagt Kirchmair mit Hinweis etwa auf Rückenschmerzen. Auch hier und im Bereich der postoperativen Schmerztherapie gilt der in Hall lebende Arzt als Spezialist.