Wie kommt die Laus auf den Kopf?

Christian Hilkenmeier: Kopfläuse fliegen und springen nicht, sondern krabbeln von einem Kopf auf den anderen, wenn man die Köpfe zusammensteckt. Die Läuse klammern sich an den Haarschaft an der Kopfhaut und bleiben dort. Denn ohne menschliches Blut können sie nur ganz kurz überleben.

Ist der Eindruck richtig, dass die Läuse immer zu Schul- und Kindergartenbeginn ein Thema sind?

Hilkenmeier: Kopfläuse gibt es das ganze Jahr. Im Kindergarten und in der Schule kommen die Kinder aber wieder zusammen, und wenn sie z. B. in der Kuschelecke die Köpf­e dicht beieinander haben, kann es sein, dass Läuse über­krabbeln.

Sollte man das Kind aus dem Unterricht nehmen, wenn es Läuse hat?

Hilkenmeier: Auf keinen Fall. Wenn ein Kind Läuse hat, soll man mit ihm noch am selben Tag zum Arzt gehen. Er stellt die Diagnose und kann alle Fragen dazu beantworten. Abends wendet man das Lausmittel an und am nächsten Morgen geht das Kind wieder in die Schule. Der Fairness halber sollte man die Kindergärtnerin oder Lehrerin informieren, damit sie ein bisschen aufpassen kann, dass die Kinder die Köpfe nicht zusammenstecken. Ganz wichtig ist: Kopfläuse bedeuten nicht, dass zuhause unhygienische Verhältnisse bestehen. Jeder kann befallen werden.

Können Kopfläuse gesundheitliche Probleme ver­ursachen?

Hilkenmeier: Nein, sie sind harmlos und übertragen keine Krankheiten. Einzig wenn man sich die Kopfhaut aufkratzt, können natürlich Keime in die Wunde gelangen.

Können Eltern vorbeugend etwas tun, Zöpfe flechten oder den Kopf bedecken?

Hilkenmeier: Ein Zopf bringt nicht viel, weil sich die Läuse nahe an der Kopfhaut aufhalten. Sie brauchen ja das Blut. Ein Kopftuch oder eine Mütze kann sie schon eher abhalten. Doch es wird nicht jeder mit einer Kopfbedeckung herumlaufen. Es gibt nichts, was vorbeugend hilft.

Wie wird man die Läuse los?

Hilkenmeier: Es wird eigentlich nur noch ein Mittel verschrieben, dessen Wirkstoff Silikonöl ist. Es ist völlig harmlos und sogar für Säuglinge und Kleinkinder geeignet. Die Heilungsrate liegt damit bei 96 Prozent. Silikonöl verstopft die Poren des Lauspanzers und die Laus erstickt. Man massiert es in die trockene Kopfhaut ein, lässt es einwirken und kämmt die Haare nach dem Auswaschen mit dem Nissenkamm aus. Wichtig ist, dass man danach jeden zweiten Tag die nassen Haare gründlich mit dem Nissenkamm auskämmt und nach acht Tagen die Behandlung mit dem Lausmittel wiederholt. Das reine Einschmieren mit dem Öl wirkt unzureichend, das Kämmen ist wichtig. Denn das Mittel tötet nur die Läuse, nicht aber ihre Eier, die so genannten Nissen, welche fest am Haarschaft kleben. Nach acht Tagen schlüpfen neue Läuse, die wiederum nach weiteren acht Tagen Eier legen können.

Kann man sich gleich wieder anstecken, nachdem man die Läuse erst losgeworden ist?

Hilkenmeier: Ja, ein neuerlicher Befall ist möglich. Wenn bekannt ist, dass in der Schule oder im Kindergarten Kinder Läuse haben, sucht man den Kopf am besten gründlich auf Nissen ab, v. a. hinter den Ohren und am Hinterkopf oberhalb des Nackens. Die Läuse selbst sind schwer zu sehen. Das Haar wächst einen halben Millimeter pro Tag. Sobald die Nissen mehr als einen Zentimeter von der Kopfhaut entfernt auf dem Haar kleben, weiß man daher, dass es kein akuter Befall ist. Dann handelt es sich um leere Eihüllen.

Muss man die ganze Familie vorsorglich mit dem Lausmittel behandeln?

Hilkenmeier: Nein, das wird nicht empfohlen. Die Behandlung macht erst Sinn, wenn man Läuse oder frische Nissen auf dem Kopf entdeckt.

Hängen sich Läuse auch in den Mützen fest?

Hilkenmeier: Dazu gibt es verschiedene Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen. Bei den meisten wurden allerdings keine Läuse in Mützen gefunden. Solange das nicht ganz klar ist, sollte man die Kappen, aber auch Bettzeug, Polster und Handtücher waschen und nicht untereinander tauschen. Bei Stofftieren reicht es, wenn man sie in einen Plastiksack packt, sie 14 Tage wegstellt und danach einmal wäscht. Man muss sie nicht ins Gefrierfach legen, weil die Läuse sowieso sterben, wenn sie keinen Kontakt zur Kopfhaut haben.

Wer im Internet sucht, finde­t die unterschiedlichsten Tipps. Apfelessig- oder Oliven­ölkuren, eine Bier-Eier-­Haarmaske und ätherische Öle werden empfohlen um die Läuse loszuwerden. Hilft das wirklich?

Hilkenmeier: Diese Hausmittel sind wirkungslos, im schlimmsten Fall sogar schädlich und gefährlich, wie z. B. der Ratschlag, Benzin in die Kopfhaut einzureiben. Wer Läuse entdeckt, soll zum Arzt gehen. Wichtig ist, dass man locker bleibt, denn von Läusen geht keine gesundheitliche Bedrohung aus.

Das Gespräch führte Theresa Mair