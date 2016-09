Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Kochbuch aufschlagen, Rezept aussuchen, einkaufen gehen und kochen. So lautete die alte Glücksformel in der Küche. Kochbuch aufschlagen, Tipps lesen, über das Leben nachdenken und sein eigenes verändern. Das soll die neue Formel sein, die über die Küche hinausreicht. Kochbücher sind jetzt mehr als bloße Ansammlungen von Rezepten. Sie werden zu Ratgebern fürs gesamte Leben.

„Es ist wichtig, Bewusstsein mit dem Essen zu verknüpfen“, meint Kristin Woltmann aus Braunschweig. Die 31-Jährige ist nebenberuflich Bloggerin und schreibt im Internet viel über das Essen. Sie hat dieses Jahr ein Buch herausgebracht, in dem sie über den Tellerrand blickt. In ihrem Lebensratgeber „Eat Train Love“ (Irisiana Verlag) versucht Woltmann, einen „ganzheitlichen Ansatz“ zu vermitteln. „In einem Kochbuch geht es nur um das eine, ein gutes Gericht zu zaubern. Meine Philosophie ist es aber, an vielen Schrauben zu drehen. Dabei kommt etwas Ganzheitliches heraus, und ich fühle mich besser, als wenn ich nur koche.“

Woltmann plädiert daher für Dreierlei: erstens für „clean eating“, ein Ernährungskonzept, das aus den USA kommt und darauf abzielt, so natürlich und ursprünglich wie möglich zu essen. Verarbeitete Lebensmittel, wie etwa Industrieprodukte, fehlen in der Küche. Verbote und Gebote gäbe es aber keine. Woltmann sind der Genuss und das Zelebrieren von Mahlzeiten wichtig – ihr zweites Element. Als dritter Baustein kommen Yogaübungen hinzu. Dieser Ansatz wird auch von einigen US-Buchautoren verbreitet.

„Ich habe in meiner Yoga­ausbildung erfahren, dass Körper, Geist und Ernährung zusammenhängen“, erzählt die junge Bloggerin. Diese Erfahrung möchte sie ihren Lesern weitergeben. Viele Leute seien heutzutage mit dem maßlosen Angebot an Essen, Kochbüchern und Ernährungskonzepten überfordert und würden „Wegweiser“ oder Orientierungen suchen. Dies kann auch die Innsbrucker Psychologin und Diätologin Doris Zollner bestätigen. „Ich glaube, dass Menschen in Bezug auf ihre Ernährung sehr verunsichert sind. Von vielen verschiedenen Quellen und Seiten, die es durchaus gut meinen, wird eher zu dieser Verunsicherung beigetragen, als diese aufzulösen.“ Die Intention der Ratgeber sei es zwar, den Leuten mehr Halt zu geben, das Gegenteil werde aber erreicht, so Zollner.

„Durch die vielen und oft widersprüchlichen Informationen vergessen die Menschen, auf sich selbst zu schauen und auf das zu achten, was ihnen gut tut. Sie verlieren das gute Gespür für sich“, meint sie.

Die Gedanken kreisen nicht mehr nur darum, was auf den Teller kommt, sondern womit denn eigentlich da der Magen gefüllt wird. Und Essen soll jetzt auch der Seele gut tun. In den letzten Jahren wurden unter dem Stichwort „Soulfood“ einige Bücher dazu veröffentlicht (z. B. 2013 „Soulfood – das Kochbuch für achtsamen Genuss“ von Ilse und Jürgen Fahrnow, Irisiana Verlag).

Wohlbefinden steht für Eva Fischer (30) ebenfalls im Mittelpunkt. Die gebürtige Dornbirnerin lebt als selbstständige Foodbloggerin, -fotografin und -stylistin in Wien und hat gestern ihr „Life changing food“-Buch (Brandstätter Verlag) auf den Markt gebracht. Getreu dem Titel des Buches soll sich damit die Gesundheit der Leser ändern, meint Fischer im TT-Gespräch. „Es sind Rezepte enthalten, die nährstoffdichte Lebensmittel verwenden. Diese sind für den Körper sehr gesund und wirken sich positiv auf das Immunsystem aus. Sie geben mehr Energie und sorgen für eine bessere Ausstrahlung.“ Fischer sind die in den Lebensmitteln enthaltenen „Heilkräfte“ wichtig, wie es auch Erfolgsautor Rüdiger Dahlke in seinen Büchern propagiert (z. B.: 2011 „Peace Food: Wie der Verzicht auf Fleisch und Milch Körper und Seele heilt“, Gräfe und Unzer Verlag).

Fischer ist es ein Anliegen alle Lebensmittel und Rezepte selbst zu testen. „Ich habe eine Glutenunverträglichkeit und musste meine Ernährung umstellen. Dabei habe ich gesehen, wie andere Lebensmittel mir guttun. Das möchte ich weitergeben.“ Als Kochbuch will Fischer ihr neues Werk nicht verstanden wissen. Es sei Ratgeber und „Genussrezeptbuch“. Achtsamkeit für Körper und Seele lautet ein Motto.

Essen und das Nahrungsangebot seien zu selbstverständlich geworden. „Wir sollten dankbarer für das sein, was wir haben. Das fängt beim Essen an und geht in den Alltag hinein“, sagt Fischer und schlägt ein neues Kapitel Lebensphilosophie auf. Eines, das sich gut verkaufen lässt, ohne Eigeninitiative aber umsonst bleibt.