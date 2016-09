Von Nicole Strozzi

Innsbruck – Zwischen 0,1 und ein Prozent der Österreicher verzichten auf tierische Produkte. Trotzdem ist das Vegan-Thema in den letzten fünf Jahren auch der breiten Masse ein Begriff geworden. Besonders heftig wird darüber derzeit in Italien debattiert. Italiens Opposition will Eltern bis zu zwei Jahre ins Gefängnis schicken, wenn sie ihre Kinder zu veganer Ernährung zwingen. Auslöser war der Fall eines einjährigen vegan ernährten Kindes, das stark unterernährt ins Krankenhaus gebracht wurde.

Auch hierzulande sind viele Eltern skeptisch und fragen sich: Darf ich Kindern überhaupt Fleisch, Fisch, Eier und Co. vorenthalten? „Ein schwieriges Thema, das sehr emotional und kontrovers diskutiert wird. Als Arzt steht man dabei oft in der Mitte“, sagt Simon Straub, Oberarzt der Gastroenterologie an der Kinderklinik Innsbruck.

Ein Verbot gibt es allerdings nicht. Eine vegane Ernährung von Anfang an ist im Prinzip möglich, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass man alles richtig macht. Selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) – ein wichtiger Orientierungspunkt für Ärzte –, die sich bislang sehr kritisch geäußert hat, sieht die Lage mittlerweile entspannter. Für Schwangere, Stillende, Säuglinge, Kinder und Jugendliche wird eine vegane Ernährung von der DGE zwar nach wie vor nicht empfohlen – dazu fehlen Studien. Wer sich dennoch vegan ernähren möchte, so heißt es, sollte dauerhaft ein Vitamin-B12-Präparat einnehmen, auf eine ausreichende Zufuhr v. a. der kritischen Nährstoffe wie Proteine, Eisen, Calcium, Jod, Zink, Vitamin D und langkettige n-3-Fettsäuren achten und gegebenenfalls angereicherte Lebensmittel und Nährstoffpräparate verwenden.

Fakt ist, dass vegane Kost ein Spezialwissen voraussetzt. Dieses sollten sich Eltern unbedingt von Kinderärzten und Ernährungsberatern holen. „Berichte wie jene aus Italien sind kontraproduktiv und hemmen Eltern, Spezialisten zu fragen, weil sie womöglich Angst haben, gemaßregelt zu werden“, glaubt Straub. Und dann passieren Fehler: „Ich erinnere mich an einen Fall einer Südtiroler Familie. Die Mutter hat sich schon selbst in der Schwangerschaft und später auch ihr Kind falsch ernährt und kein Vitamin B12 zugeführt. Das Kind kam mit einem Nährstoffdefizit in die Klinik. Wir konnten bereits Veränderungen im Blut nachweisen“, so Straub.

Besteht ein Versorgungsproblem, dann kann das – vor allem in der Wachstumsphase – sehr gefährlich sein. Blutarmut, Wachstumsverzögerungen und mitunter schwere irreversible neurologische Störungen können die Folge sein. Neben einer Begleitung durch Spezialisten und einer B12-Zufuhr wird vegan lebenden Familien daher empfohlen, regelmäßig das Blut des Kindes untersuchen zu lassen.

Auch die Burgenländer Kochbuchautorin und Veganerin Mäggi Kokta kennt die kontrovers diskutierte Problematik. „Ich persönlich habe aber die Erfahrung in meinem Umfeld gemacht, dass gerade Familien, die sich aus Überzeugung vegan ernähren, auch bewusst und achtsam mit Nahrungsmitteln umgehen, auf abwechslungsreiche Kost achten und z. B. auf Cola oder Süßigkeiten verzichten.“ Es liege in der Verantwortung der Eltern, sich über Nähr- und Inhaltsstoffe gut zu informieren. „Man kann sich auch ungesund vegan ernähren und jeden Tag Vanillepudding mit Sojamilch essen“, sagt Kokta. Es brauche sehr viel Wissen – aber das gelte nicht nur für die vegane, sondern für alle Ernährungsformen.