Auf dem Kassazettel des Bioladens steht es schwarz auf weiß: Satte 18 Euro kosten die fünf Artikel. Das ist viel Geld für einen Mini-Einkauf. Geld, das viele Menschen nicht ausgeben können. Etwa 385.000 Personen leben in Österreich unter der Armutsgrenze. Für sie stellt sich die Frage gar nicht, ob sie in einem Bio-Geschäft einkaufen sollen. Vielmehr geht es um Fragen wie: Zahle ich die Miete und das Essen oder die Medikamente?

Armut kann krank machen. Und das liegt nicht nur am fehlenden Quinoa-Laibchen auf dem Speiseplan. Zahlreiche internationale Forschungsergebnisse belegen, dass mit sinkendem sozialen Status und fehlender Bildung auch das Krankheits- und Sterberisiko signifikant ansteigen. „Armutsbetroffene leiden häufiger an Erkrankungen des Bewegungsapparates, an Herz-Kreislauf-Problemen, Diabetes, Migräne oder Kopfweh sowie an Depressionen, Erschöpfungszuständen und Schlafproblemen“, weiß Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie Österreich und Mitbegründer der Armutskonferenz.

Die Gründe für das erhöhte Krankheitsrisiko sind vielfältig. Die Lebensführung – also Ernährung und Bewegung – macht nur einen Teil davon aus. Es geht auch um fehlende Krankenversicherungen, um Therapien und Selbstbehalte für Medikamente, die nicht bezahlt werden können. Es geht um mangelndes Wissen über das Gesundheitssystem, schlechte Jobs, fehlende Anerkennung, Stigmatisierung, Perspektivenlosigkeit und auch um die Wohnsituation. Schimmel und Feuchtigkeit gehören z. B. für ein Zehntel der Bevölkerung in Österreich zum Wohnungsalltag.

Gesundheit und Migration

„Leben am Limit macht Stress. Leben am Limit schwächt die Abwehrkräfte. Finanzielle Not, Arbeitslosigkeit, schlechte Wohnverhältnisse oder fehlende Erholungsräume machen krank“, fasst Schenk zusammen. Das Verheerende: Wenn gesundheitliche Ungleichheiten bereits in der Kindheit auftreten, so sind die Kinder auch als Erwachsene deutlich kränker als der Rest der Bevölkerung.

Auch die Herkunft entscheidet über die Gesundheit. Fast ein Fünftel der österreichischen Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Eine Studie des Soziologen Jürgen Pelikan, der die Gesundheitskompetenz von Migranten aus der Türkei und Ex-Jugoslawien untersuchte, zeigt allerdings, dass es um die Gesundheit der Gastarbeiter nicht schlechter bestellt ist als um jene von Österreichern, da es vor allem die jungen, starken Menschen sind, die hier Fuß fassen. Entscheidend ist aber, wie es weitergeht: Viele der Zuwanderer haben eine niedrige berufliche Stellung mit niedrigem Einkommen. „Bleiben die Menschen hier und führen ein Leben mit schlechten Jobs weiter, dann hat es diesselben Effekte wie bei jedem anderen Armutsgefährdeten. Wir sehen, dass gerade ältere Migranten mit schweren Gesundheitsproblemen zu kämpfen haben“, betont Schenk.

Für Migranten ist das Thema Gesundheit eine große Herausforderung. Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede, fehlendes Wissen oder geringer Bildungsgrad sind große Hindernisse für den Zugang zum Gesundheitssystem, heißt es etwa im Bericht der Gesundheit Österreich GmbH zum Thema „Migration und Gesundheit“. Auch Vorsorgeuntersuchungen werden demnach weniger besucht.

Arme Seele

Eine zusätzliche Herausforderung für die medizinische Versorgung bringt derzeit die Flüchtlingsthematik mit sich. Dennoch ist Panik fehl am Platz. „Es gibt laut WHO keinen systematischen Zusammenhang zwischen Migration und Einschleppung von Infektionskrankheiten“, betont Rosa Bellmann-Weiler, stv. Direktorin der Innsbrucker Univ.-Klinik für Innere Medizin VI. Geringfügig gebe es zwar mehr Fälle von Malaria und Hepatitis A, es könnte auch sein, dass die Tuberkulose-Inzidenz etwas zunimmt, dennoch sei kein Anstieg dieser Erkrankungen unter der einheimischen Bevölkerung zu vermerken. In erster Linie seien es die Flüchtlinge selbst, die durch die Strapazen der Reise gefährdet sind. Sollte es in den Erstaufnahmezentren einen Ausbruch – z. B. einer Durchfallserkrankung – geben, so werde dies sofort an die Gesundheitsbehörden und die AGES gemeldet.

Die Sprache spiele in der Behandlung eine große Rolle. „Es gibt eine Liste von Dolmetschern in fast jeder Sprache, die persönlich an die Klinik kommen“, erklärt die Ärztin. In Innsbruck verwendet man zusätzlich ein elektronisches Dolmetsch-Programm. Per Video wird ein Übersetzer zugeschaltet. So kann eine Behandlung in der Muttersprache gewährleistet werden. Sollten Asylwerber in Österreich bleiben, so sei eine rasche Eingliederung in die Regelversorgung erforderlich, betont die Infektiologin. Das betreffe auch Vorsorge- und Impfprogramme.

Ein wesentlich größeres Problem als Infektionskrankheiten stellen psychische Probleme dar. Etwa die Hälfte der Flüchtlinge leiden unter den Folgen psychischer Traumatisierung, erklärten Experten am Rande der Alpbacher Gesundheitsgespräche und fordern mehr Mittel und Kapazitäten in der psychosozialen Betreuung. Auch für Martin Schenk ein wichtiger Punkt. Denn: Eine Stabilisierung der Psyche und eine Stärkung der Ressourcen tragen langfristig zur Gesundheit und ganz wesentlich zur Integration am Arbeitsmarkt bei. (Nicole Strozzi)