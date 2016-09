Berlin, Wien – Dickerchen gelten als gemütlich. Doch sobald ein gewisses Maß an Körperfülle hin zur Fettleibigkeit überschritten ist, ändert sich die Wahrnehmung. Häme und Abkehr können dann die Folge sein. Eine Schreckensnachricht für Dicke kommt aus Großbritannien. Dort haben Krankenhäuser damit begonnen, Fettleibige und Raucher nicht länger zu behandeln, berichtete jüngst die ÄrzteZeitung. Das ist eine krasse Art von Diskriminierung. Offensichtlich fehlen den Briten die Mittel im Gesundheitsetat. Doch auch in hierzulande werden Fettleibige häufig gesellschaftlich ausgegrenzt.

Und die Österreicher werden immer dicker. In der internationalen Rangliste der Fettleibigkeit belegt Österreich bereits Platz sechs – nach Griechenland, USA, Großbritannien, Deutschland und Finnland.

Was sind die Ursachen für Übergewicht und Adipositas?

Eine Mehrheit von Teilnehmern einer Umfrage in Deutschland sagt, das zeigt ein Report der deutschen Krankenkasse DAK: selber schuld – zu viel gegessen und zu viel gesessen. Doch so einfach ist das nicht. Oft haben die Patienten eine genetische Veranlagung oder Stoffwechselstörungen. Aber auch im persönlichen Umfeld können Ursachen für die Fettleibigkeit liegen. Der größte Anteil Übergewichtiger wird in sozial schwachen Gesellschaftsgruppen registriert.

Was geschieht, wenn Fettleibige ausgegrenzt werden?

Es beginnt ein Teufelskreis. Die gesellschaftliche Ausgrenzung führt zu neuem Stress für die Betroffenen. Das kann wiederum ein verändertes Essverhalten provozieren, was eine weitere Gewichtszunahme verursacht. Das Gewichtsproblem wird also verschärft.

Ist Fettleibigkeit eine Volkskrankheit?

Kurz gesagt Ja: Rund 800.000 Österreicherinnen und Österreicher bringen zu viel auf die Waage, über 80.000 sind sogar krankhaft übergewichtig. Auch der jährlich im Auftrag des Gesundheitsministeriums erstellte „Österreichische Ernährungsbericht“ zeigt akuten Handlungsbedarf auf: 11 Prozent der Österreicher gelten als fettleibig (Body Mass Index über 30), alarmierende 41 Prozent der ÖsterreicherInnen leiden an Übergewicht (Body Mass Index über 25). Besonders alarmierend ist, dass immer mehr Kinder davon betroffen sind.

Wobei es innerhalb Österreichs ein deutliches Ost-West-Gefälle gibt: Leiden in den östlichen Bundesländern bis zu 13 Prozent der Menschen an therapiebedürftigem Übergewicht, so sind es im Westen nur sechs Prozent. Spitzenreiter ist das Burgenland wo rund 13 Prozent der Bevölkerung adipös sind.

Ist jeder Übergewichtige oder Fettleibige gleich krank?

Nein. Ein Schwergewichts-Ringer oder -Boxer ist sicherlich nicht zwangsläufig krank. Mit zunehmendem Körpergewicht erhöht sich aber das Risiko von Begleiterkrankungen. Adipositas gilt als Auslöser für mehr als 60 solcher Begleiterkrankungen, darunter Zucker, Krebs, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder auch psychische Erkrankungen wie Depressionen. Schon bei geringerer Ausprägung kann Fettleibigkeit zur chronischen Stoffwechselerkrankung führen. Die Lebenserwartung bei extremer Adipositas reduziert sich um bis zu zehn Jahre.

Was kann helfen?

17 Prozent in Deuschland machen derzeit eine Diät, um Gewicht zu verlieren. Fachleute raten aber von immer neuen Diäten ab. Der Jo-Jo-Effekt verschlimmere die Krankheit eher noch. Als chronische Krankheit ist Adipositas nicht heilbar, aber therapierbar. Empfohlen wird ein ganzheitlicher Therapieansatz: Dazu gehören Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapien sowie chirurgische Eingriffe.

Letzte Ausfahrt Magenverkleinerung?

In extremen Fällen hilft tatsächlich nur noch eine Magenverkleinerung. DAK-Vorstand Bodmer sagt, allein bei seiner Kasse habe sich die Zahl der Magen-OPs in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht. Die gesetzliche Krankenversicherung insgesamt verzeichnete seit 2006 eine Verfünffachung solcher Eingriffe. Grundsätzlich sind Magenverkleinerungen im Leistungskatalog der Kassen enthalten. Eine Operation kommt ab einem BMI von 40 in Frage, bei schwerwiegenden Begleiterkrankungen schon ab einem BMI von 35.

Doch Vorsicht: Ärzte und Kassen warnen vor solchen Eingriffen. Eine Magenverkleinerung sei alles andere als harmlos. Mit einer Magenverkleinerung allein sei es auch bei weitem nicht getan. Die Operation verlange eine intensive Nachsorge. Ein kleinerer Magen hilft wenig, wenn danach wieder große Mengen Schlagsahne verspeist werden. (dpa, TT.com)