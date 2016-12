Von Marco Witting

Innsbruck – Jede vierte Familie in Tirol macht Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen eines Familienmitgliedes – und immer öfter werden auch die Angehörigen deshalb krank. Gerade auf deren Situation will die HPE Tirol (Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter) aufmerksam machen. Denn, so sagt Obmann Norbert Erlacher: „Die Angehörigen müssen oft große Lücken in der Betreuung und Behandlung füllen. Auch in Tirol ist es so, dass zwei Drittel aller psychisch kranken Menschen eine adäquate Behandlung nicht suchen, nicht wollen oder nicht finden.“

Dabei ist der Zwiespalt, in dem die Familienmitglieder leben, sehr groß. Die täglichen Herausforderungen eigentlich oft gar nicht schaffbar. Vorstandsmitglied Maria Fischer: „In der engen Verbindung liegt auch die Crux für die Angehörigen.“ Um diese Herausforderungen zu schaffen, brauchen die Menschen Anleitung und Aussprache mit anderen Menschen, sonst drohen auch die Angehörigen krank zu werden. Dazu kommt, dass psychische Erkrankungen noch immer stigmatisiert sind. Flucht. Scham. Verdrängung. Aktivismus. „Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe geben“, sagt Fischer. Das größte Problem für die Patienten sei vor allem, dass bei psychischen Erkrankungen seitens der professionellen Hilfe kaum mit den Angehörigen gesprochen wird. Hinzu kommt, dass die Familienmitglieder Angst davor haben, „schuld“ an der Erkrankung zu sein.

Anlässlich des 25. Bestehens der HPE findet am Freitag im Haus der Begegnung ein Festsymposium statt. Erlacher ortet in Tirol etliche Defizite. Etwa in der Versorgung von psychisch kranken Kindern. Andererseits fehle noch immer ein aufsuchender psychiatrischer Notdienst – auch wenn dieser in Planung sein soll. Dem Verein, in dem ehrenamtlich gearbeitet wird, soll die Landesförderung um die Hälfte auf 3500 Euro reduziert werden. „Dabei leisten wir vor allem sehr viel Präventionsarbeit“, sagt Fischer, die sich um weitere Gelder bemühen will.