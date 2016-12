Zuletzt war es eine isländische Politikerin, die für Aufregung sorgte. Packte Unnur Bra Konradsdottir vor zwei Wochen doch mitten im Parlament direkt am Rednerpult ihren Busen aus, um ihr eineinhalb Monate altes Mädchen zu stillen. Das Baby wollte sich partout nicht von der Parteikollegin beruhigen lassen, die das Baby herumtragen wollte, während ihre Mutter eine wichtige Rede halten sollte.

Die am Rednerpult stillende Politikerin – das Baby war dann übrigens mucksmäuschenruhig – wurde im isländischen Fernsehen übertragen. Knapp zwei Jahre zuvor war es das Cover des amerikanischen Magazins Time, auf dem ein Dreijähriger an der Brust seiner Mutter nuckelte (darüber die Schlagzeile: „Sind Sie Mutter genug?“), das für rege Diskussionen sorgte.Oder: In einem Londoner Luxushotel hatte im Vorjahr ein Angestellter eine Mutter aufgefordert, ihr trinkendes Kind doch bitte zu bedecken.

Mit der Folge, dass sich einen Tag später eine Gruppe von Müttern zum öffentlichen Protest-Stillen am Tatort einfand.

Stillen – muss das sein?

Egal, wie und in welchem Land: Stillen sorgt regelmäßig für globale Aufregung. Was soll das? Muss das sein? Ist das mütterlicher Narzissmus? Oder ist die moderne Welt einfach nur krank, weil sie das Natürlichste öffentlich nicht aushält? Und wenn ja stillen, wie? Was ist zu kurz? Was ist zu lang? Und überhaupt: Kann wirklich jede Frau stillen, vorausgesetzt sie bringt den Willen und die Zeit dafür auf?

Eine, die zu solchen Fragen eine klare Meinung hat, ist Gabriele Nindl: „Stillen ist ein emotional sehr stark besetztes Thema, deshalb regt es auch in der einen oder anderen Art und Weise so auf. Während die einen den Anblick einer Stillenden als schön und innig empfinden, löst es bei anderen Unbehagen aus. Das hat immer auch mit der eigenen Geschichte zu tun“, sagt die Direktorin des Europäischen Instituts für Stillen und Laktation.

Wenig Fakten, viele Märchen

Sie ist eine von vielen Expertinnen – von Ärztinnen, Pflegenden, Hebammen bis hin zu Logopädinnen –, die kürzlich das Still-Netzwerk „Nest“ gegründet haben. Ihr Ziel: besser aufzuklären, zu unterstützen und zu vernetzen, wenn es um das Thema Stillen geht.

Fakt sei nämlich, so Nindl, dass eine Vielzahl an Märchen und Falschinformationen in der Gesellschaft kursieren würden, wenn es um die adäquate Ernährung von Babys und Kleinkindern geht.

Realität sei, dass ein Großteil der Mütter in der Schwangerschaft angibt, ihr Kind etwa ein halbes Jahr stillen zu wollen.

Viele würden dann aber in den ersten Wochen bzw. Monaten aus verschiedensten Gründen aufgeben. Das hat zur Folge, dass hierzulande ein Baby im Schnitt 4,2 Monate gestillt wird. Verglichen mit skandinavischen Ländern, wo etwa in Norwegen 80 Prozent der Halbjährigen noch voll gestillt werden, ist das wenig (hier werden mit sechs Monaten noch 10 % gestillt). Die WHO empfiehlt ein ausschließliches Stillen von sechs Monaten. „Es geht nicht darum, dass jede Mutter stillen muss, sondern darum, dass jene, die stillen wollen, besser unterstützt werden. Denn Stillen ist optimal auf die geistige und körperliche Entwicklung von Menschenkindern zugeschnitten. Momentan werden Mütter von zu vielen Seiten mit zu verschiedenen, teils falschen, Informationen gefüttert“, sagt die Gynäkologin Elisabeth D’Costa.

Unabhängig davon, welche Gefühle Stillen auslöst, die Fakten würden, so die Expertinnen, für sich sprechen: Muttermilch und Flaschennahrung sind nicht gleichwertig. Zweitere ist keine aktive, lebendige Substanz, sondern muss vielmehr aus Lagerungs- und Haltbarkeitsaspekten heraus erhitzt, getrocknet und industriell behandelt werden. Es fehlt das einzigartige Zusammenspiel von biologisch aktiven Faktoren, die das Immunsystem des Kindes stärken. Deshalb sei auch jeder Tropfen Muttermilch für die Frühchenabteilung der Innsbrucker Klinik so wertvoll und werde in einer Art internen Milchbank gesammelt. Stillen senke u. a. auch nachweislich das Brustkrebsrisiko und baue Übergewicht bei Kindern vor.

Stillen erfordert Unterstützung

Und, wo bleiben die Märchen übers Stillen? – „Eines ist, dass Stillen automatisch und natürlich funktioniert, das stimmt so nicht. Es braucht Wissen und vor allem Unterstützung rund um Anlegetechnik und Stillmanagement“, erklärt Nindl. Ein Anliegen von dem Netzwerk ist deshalb, die Stillberatung in Tirol zu verbessern. Dazu gehöre, auch jene Mütter zu unterstützen, die nicht bzw. nur kurz stillen. Denn Flasche geben mit viel Körperkontakt fördere ebenso wie Stillen die so wichtige Mutter-Kind-Bindung. Was das Stillen selbst anbelangt, würden Frauen oft nicht überall dasselbe hören: „Die Nachtschwester sagt bei der Beratung das, der Kinderarzt am nächsten Tag etwas anderes. Zurück bleibt eine verunsicherte Mutter“, sagt D’Costa.

Wer selbst ein Baby gestillt hat, weiß, was die Expertinnen meinen. Es sind jene Momente, wo man am liebsten abstillen würde, vor allem in den ersten Wochen, in denen man denkt, man würde nur noch als mobile Tankstelle herumrennen, dazwischen geplagt von schmerzenden Brustwarzen und einem Kind, das scheinbar nichts anderes will als ständig an die Brust. Man zweifelt an sich, spürt wenig von den angeblich so innigen Mutter-Kind-Momenten beim Stillen und fragt sich, ob das denn alles normal sei, ob man das schaffe und wofür man das aushalten solle. Kommen dann noch Ratschläge von außen – etwa einer skeptischen Großmutter, die sagt „Hast du schon genug Milch?“ oder „Gib doch ein Fläschchen, dann schläft’s besser“ –, werden viele unsicher und kippen ins Abstillen.

Würde man Mütter in dieser Anfangsphase besser unterstützen, würden sie verstehen, dass es zwischen häufigem Anlegen und ausreichender Milchproduktion (zu wenig Milch ist meist zu wenig Anlegen) oder Schmerzen einen Zusammenhang gibt. „Stillkrisen sind nichts Ungewöhnliches, es geht darum, zu verstehen, dass es sich lohnt trotz anfänglicher Anstrengung zu stillen“, sagt Nindl. Gründe für ein Abstillen gebe es in Wahrheit nur selten. Hätten Mütter die ersten Hürden genommen, wäre es oft einfach, länger zu stillen. Auch wenn mit etwa sechs Monaten die Beikost beginne, müsse das nicht automatisch abstillen heißen.

Denn, so Nindl, die Empfehlungen der WHO und Nationalen Stillkomission lägen klar und wissenschaftlich belegt am Tisch: „Stillen hat auch über das erste Lebensjahr und darüber hinaus, ergänzend zur Tischkost, noch sehr viele Vorteile für Mutter und Kind.“ Deshalb wünschen sich die Expertinnen beim Anblick laufender Kleinkinder, die noch an Mamas Brust nuckeln, mehr Toleranz und Gelassenheit. Dies sollte genauso akzeptiert werden wie die Tatsache, dass viele andere der Zweijährigen an Schnuller, Flasche oder Schmusetuch hängen. (Liane Pircher)