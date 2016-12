Da haben Mutter und Vater bei der Geburtsvorbereitung aufgepasst, Infos über das Stillen eingeholt und mit der Puppe das Wickeln geübt. Nach der Geburt sieht das Leben freilich anders aus als geplant. Wickeln ist eine Aufgabe, ein Neugeborenes alle zwei Stunden zu stillen, auch. Es braucht Zeit und Ruhe, um das neue Leben willkommen zu heißen und sich selbst in der neuen Lebensphase einzurichten. „Vielen Menschen ist heute oft nicht klar, dass das Wochenbett acht Wochen dauert“, sagt die Innsbrucker Hebamme Kathrin Schwarzenberger. Sie beantwortet hier Fragen, die häufig auftauchen. Das große Thema Stillen wird auf den Seiten 18 bis 20 behandelt.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um Kontakt mit der Hebamme aufzunehmen? Ein guter Zeitpunkt ist in der 18. bis 22. Schwangerschaftswoche. In dieser Zeit ist im Mutter-Kind-Pass ohnehin eine Beratung mit einer Hebamme vorgesehen. Zweit- und Drittgebärende melden sich meist früher. „Oft bekommen wir aber Anrufe von Frauen, die vom Krankenhaus entlassen werden und Hilfe brauchen. Das Stillen, das gelernt werden muss, wird häufig unterschätzt“, beobachtet Schwarzenberger.

Nachsorge und Hausbesuche. Was übernimmt die Krankenkasse? Mütter haben Anspruch auf Nachbetreuung und Hausbesuche. In Tirol sind über 40 Kassenhebammen tätig. Hier rechnet die Hebamme direkt mit der Krankenkasse ab. Bei einer Wahlhebamme bekommt die Patientin 80 Prozent vom Kassentarif zurückerstattet. Der Anspruch von Hausbesuchen ist gestaffelt und sinkt mit einem längeren Krankenhausaufenthalt. Wird eine Mutter zum Beispiel am ersten Tag nach der Geburt vom Krankenhaus entlassen, kann sie 12 Hausbesuche einer Hebamme in Anspruch nehmen.

3Wie verlaufen die Tage nach der Geburt im Idealfall? „Ideal wäre es, wenn Mama, Papa und Kind im Bett ungestört kuscheln können“, erklärt Schwarzenberger. Das heißt, Frauen sollen nicht sofort zum Einkaufen, Kochen und Putzen antreten, sondern sich ausruhen, stillen und die Beziehung zum Kind aufbauen. Schwarzenberger: „Wir raten den Männern, dass sie sich nach der Geburt zwei bis drei Wochen Urlaub nehmen. Auch sie brauchen Zeit, um das Baden des Kindes und das Wickeln zu lernen. Es braucht die Männer, um Besuche und Haushalt zu managen und Geschwisterkinder zu versorgen.“

Geben sich Mütter zu wenig Zeit für die Erholung? Supermodels, die sechs Wochen nach der Geburt wieder über den Laufsteig schreiten, sind kein Vorbild. Wie schon erwähnt, dauert das Wochenbett acht Wochen. In dieser Zeit sollten Frauen ihr Tun reduzieren. „Man sollte das wieder mehr kultivieren“, ermuntert Schwarzenberger zum wirklichen Babyurlaub. Sie sieht, dass Frauen heute zu früh wieder losstarten. Hier wird seitens der Gesellschaft viel erwartet. „Dabei könnte man sich bei den wenigen Kindern, die heute geboren werden, ruhig acht Wochen pro Kind Zeit gönnen.“

Wie viel Schlaf ist normal? In den ersten sechs Wochen schlafen Kinder meist nicht in der Nacht durch. Es scheint kaum etwas Unterschiedlicheres als Schlafgewohnheiten zu geben. So können Neugeborene zwischen 12 und 18 Stunden schlafen. „Eltern sollen wissen, dass sie den Schlaf des Kindes nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen können“, erklärt Schwarzenberger. Das Kind hat meist keinen Stress, wenn es weniger als erwartet schläft.

Wie sehr muss die Mutter ihrem Schlafbedürfnis nachgeben? Ihr Schlaf ist wichtig. Hebammen empfehlen den Frauen daher dringend, Unterstützung zu organisieren. Wie, das hängt von den Ressourcen der jeweiligen Familie ab. Es ist anstrengend, in der Nacht alle zwei Stunden aufzustehen, um zu stillen oder das Fläschchen zu geben. Eine Schicht könnte auch der Vater übernehmen, eine Familienhelferin für ein paar Stunden engagiert werden. Sobald das Kind gut trinken kann, spricht aus heutiger Sicht nichts gegen einen Schnuller. Er erleichtert vielen Kindern das Einschlafen.

Wann wird gewickelt und wann gebadet? Die alte Schule, vor dem Stillen zu wickeln, hat ausgedient. Ein Neugeborenes wird acht- bis zehnmal in 24 Stunden gefüttert. Dabei überprüft man die Windel. Bei der Babypflege lautet die Regel: Weniger ist mehr. Schwarzenberger: „Wir empfehlen, das Kind einmal pro Woche im warmen Wasser zu baden und den Windelbereich einmal am Tag mit Wasser zu reinigen.“ Seifen und Produkte mit Konservierungsmitteln und Düften werden vermieden.

Wann kann man in der kalten Jahreszeit hinausgehen? „Wer gleich nach der Geburt hinausgehen will, tut es. Wer nicht, wartet ein bisschen“, sagt die Hebamme. Am Nacken des Kindes fühlt man gut, ob es zu kalt oder zu warm hat. Bekommen Kinder einen roten Kopf, haben sie zu warm. Bei Minustemperaturen tragen heute viele Eltern ihre Kinder und wärmen sie dadurch am eigenen Körper.

Wie warm soll die Wohnung im Winter sein? 22 Grad reichen in der Wohnung. Das Schlafzimmer sollte nicht geheizt werden. Das ist eine wichtige Vorsorge gegen den plötzlichen Kindstod. „Je näher das Kind bei den Eltern ist, desto geringer ist zudem das Risiko“, informiert die Hebamme.

Wie sollen sich junge Mütter ernähren? Derzeit lautet die Devise, weder Obst, das für einen roten Popo sorgt, noch blähendes Gemüse zu verbieten. „Mütter dürfen essen, was sie wollen“, sagt Schwarzenberger. Frisch gekochte, ausgewogene Mahlzeiten tragen dazu bei, Erschöpfungszuständen vorzubeugen. Wer stillt, sollte über zwei Liter Wasser (nicht nur süßen Saft) am Tag trinken. Die beliebte Tasse Kaffee am Morgen ist erlaubt. (Sabine Strobl)