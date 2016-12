Von Theresa Mair

Mariastein – Eine Broteinheit entspricht zwölf Gramm Kohlehydraten. Schon lange bevor sie die Grundrechnungsarten gelernt haben, mussten sich Juli und Maxi aus Mariastein mit dieser Gleichung auseinandersetzen. Und wenn nicht irgendetwas gefunden wird, um Diabetes zu heilen, wird diese Rechnung den Alltag der Geschwister immer mitbestimmen. „Es war ein Schock“, erinnert sich Gitti Weinmayer, als ihr vierjähriger Sohn „total entgleist in die Klinik kam. Danach war es eine totale Umstellung. Maxi war dann aber froh, als es ihm wieder besser ging.“ Das ist nun fünf Jahre her.

2015 wiederholte sich das Schicksal, die heute sechsjährige Juli bekam ebenfalls die Diagnose Diabetes mellitus Typ 1 (DM-1) gestellt. „Man kann das nicht aufhalten. Juli hat mehr Angst gehabt, weil sie wusste, was auf sie zukommt. Für jede Familie ist es am Anfang ein Schock. Du glaubst, du kannst gar nichts mehr tun, und fragst dich, was du falsch gemacht hast. Aber da ist nichts. Man muss Diabetes einfach annehmen, dann wird es alltäglich. Inzwischen ist es für Juli total normal“, erzählt Weinmayer.

DM-1 ist eine Autoimmun­erkrankung, die zu einem Teil genetisch bedingt ist. Der Körper zerstört seine insulinproduzierenden Zellen. Damit beginnt das Rechnen. Die meisten Kinder haben eine Insulinpumpe, die den Körper über einen Katheder mit dem lebenswichtigen Hormon versorgt. Zu der Grunddosis, die von der Pumpe automatisch abgegeben wird, kommt bei jeder Mahlzeit eine anhand der gegessenen Kohlenhydrate genau bemessene Insulindosis dazu, die händisch eingegeben werden muss. Doch dieses Rechnen ist bei Kindern nicht immer leicht. Durch Bewegung können sie z. B. etwas Insulin einsparen, nach einer Mahlzeit sollen sie gut zwei Stunden lang nichts essen und direkt nach dem Essen auf Sport verzichten.

Wachstum, Infekte und Hormonumstellung sorgen für Veränderungen der Zuckerwerte. Alle drei Monate müssen die Kinder daher ihren Langzeit-Zuckerwert (HbA1c) kontrollieren lassen. Das alles ist eine Herausforderung – nicht nur für die Kinder, die „genau und ehrlich sein müssen“, sondern für das gesamte Umfeld.

Gitti Weinmayer drückt beiden jeden Tag mit der Jausenbox eine Tabelle in die Hand. Mit unterschiedlichen Farben markiert sie, wie viele Broteinheiten die Teile der Jause haben. „Damit können die Kinder ein bisschen rechnen und die Insulindosis eingeben, je nachdem wie viel sie essen. Süßigkeiten, die sie geschenkt bekommen, nehmen sie mit nach Hause und essen sie als Nachspeise. Es gibt keine Verbote. Kinder sollen Kinder sein dürfen.“ Das heißt auch Kindergeburtstage, Schulausflüge und Sportwochen.

Wissen und Erfahrungen – wie z. B., dass sie darauf achten müssen, dass man sich die Hände vor dem Zuckermessen sauber waschen muss, damit die Ergebnisse nicht verfälscht werden – mussten sich die Weinmayers erst aneignen. Geholfen hat ihnen dabei neben den Spezialisten an der Klinik Maria Kreiner. Sie ist die Diabetes-Nanny, die einzige in Tirol. Kreiner wird von der Uni-Klinik informiert, wenn bei einem Kind Diabetes diagnostiziert wurde. Dann setzt sie sich mit Eltern sowie dem Kindergarten oder der Schule in Verbindung, fährt hin und schult alle Verantwortlichen im Umgang mit der Krankheit. „Es werden immer mehr. Derzeit sind es 200 bis 250 Kinder unter 18 Jahren mit Diabetes Typ 1, wir haben 20 bis 25 Neuerkrankungen pro Jahr und das Alter sinkt. Das jüngste Kind war bisher zehn Monate alt, ganz viele sind bei der Diagnose fünf, sechs Jahre alt“, sagt Kreiner.

Das in Tirol und Salzburg einzigartige Service der Diabetes-Nanny werde sehr gut angenommen. „Lehrer haben sehr viele Fragen, vor allem wie man Unter- oder Überzucker erkennt.“ Oft würden auch die Klassenkameraden auf den Mitschüler schauen, darauf achten, ob er etwas blasser ist als sonst. Zu Zwischenfällen komme es so gut wie nie – für diesen Fall ist an der Schule eine Notfallspritze hinterlegt, die der Lehrer oder Notarzt verabreichen kann.

Kreiner ist auch Ansprechpartnerin für die jungen Patienten, was gerade in der Pubertät wichtig sei. „Wer Diabetes Typ 1 hat, nimmt stark ab. Junge Mädchen sind deshalb oft nachlässig mit dem Insulin, weil sie schlank bleiben wollen. Das ist gefährlich. Innerhalb kürzester Zeit können Spätfolgen auftreten“, warnt sie. Diese machen sich meist zuerst durch ein schlechter werdendes Sehvermögen bemerkbar. Kreiner hat viel Wissen auf Lager, das sie gegen verbreitete Diabetes-Mythen einsetzt, und Tipps für Betroffene und Eltern.

Anfang des Jahres hat sich Gitti Weinmayer mit ihr zusammengetan, als sie die Kindergruppe der Österreichischen Diabetikervereinigung Tirol ins Leben rief. Als „Profis des Alltags“ wollen sich die beiden mit Eltern austauschen und den Kindern – z. B. beim Keksbacken und Wandern – eine gute Zeit bieten.