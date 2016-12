Von I. Rapp und M. Christler

Innsbruck – Tirol im Jahr 2016: 294.000 Menschen im Lande sind älter als 60. Eine im Steigen begriffene Bevölkerungsgruppe, die sich in den vergangenen Jahren verändert hat. „Sie sind aktiver, selbstständiger, bildungshungriger geworden, wollen sich im Gemeinwesen engagieren“, beschreibt Gottfried Stöbich vom Seniorenreferat des Landes die Pensionisten. Ähnliches weiß Arno Melitopulos, Direktor der Tiroler Gebietskrankenkasse ­(TGKK) zu berichten: „Gesundheit ist für die ältere Bevölkerung ein großes Thema.“

Mit Erfolg, wie verschiedene Zahlen zeigen: So beurteilen laut der Österreichischen Gesundheitsbefragung 83,8 Prozent der Tiroler ihre „Gesundheit im Allgemeinen als sehr gut bzw. gut“. „Das ist im Bundesländervergleich der höchste Wert“, sagt Melitopulos. Und: Auch die durchschnittliche Lebenserwartung liegt in Tirol höher als im restlichen Land.

Österreich im Jahr 2030: Fast jeder Dritte im Lande ist 60 Jahre oder älter. Die Zahlen deuten auf eine alte Gesellschaft hin, nicht unbedingt aber auf alte Zellen. „Das biologische Alter muss nicht mit dem chronologischen übereinstimmen“, sagt Beatrix Grubeck-Loebenstein, Leiterin des Forschungsinstituts für biomedizinische Alternsforschung an der Universität Innsbruck. „Zu uns kommen zum Blutspenden etwa tüchtige 70-Jährige mit dem Radl, die schauen aus wie 60.“

Der Grund: Die Zellen altern nicht zwingend im Jahresrhythmus. Um das biologische Alter zu bestimmen – also wie jung man wirklich ist –, suchen Biogerontologen wie Grubeck-Loebenstein nach der Formel des Alterns bzw. haben diese bereits gefunden. „Noch kann ein normaler Bürger aber nicht in ein Labor gehen und sagen, ,bitte messen Sie mein biologisches Alter’. Allerdings gibt es die Formel schon, sie wird jedoch noch experimentell getestet“, so die Forscherin.

Bis es so weit ist, muss man selbst in seinen Körper hineinhören und möglichst schon in der Blüte des Lebens mit der Vorsorge beginnen. Zwischen 40 und 50 könne man sein Leben entscheidend umstellen, um im Alterungsprozess – etwa 30 Prozent sind genetisch bedingt, 70 Prozent werden durch Umwelt und Lebensweise beeinflusst – gesund zu bleiben. „Unsere Systeme im Körper, die Organe und die Zellen, regenerieren bis zu einem gewissen Alter sehr gut. Doch das Reparaturvermögen lässt irgendwann nach“, sagt die Biogerontologin.

Sie forscht aber nicht unbedingt, um die Lebensdauer für Menschen möglichst weit in die 100er-Jahre auszudehnen. Obwohl es Studien gibt, die davon ausgehen, dass der Mensch über 120 Jahre alt werden könnte, geht es ihr um etwas anderes: „Wir werden ohnehin schon sehr alt. Deshalb arbeiten wir in der Alternsforschung daran, dass wir die Lebensspanne, die uns gegeben ist, möglichst fit und gesund erleben.“

Wie aktiv die heutigen Senioren jedoch schon sind, zeigen viele Beispiele. Seit 2006 hat sich z. B. die Bildungsbeteilung von pensionierten Personen über 60 Jahren verdreifacht.

Vera Gallistl vom Institut für Soziologie der Uni Wien untersucht diese Entwicklung: „Wir haben es mit einer neuen, aktiven Generation älterer Menschen zu tun; die erste, die weniger körperlich gearbeitet, dadurch weniger gesundheitliche Einschränkungen hat und finanziell gut dasteht. Diese Menschen wollen sich aktiv ins soziale und kulturelle Leben einbringen“, sagt die Soziologin. Eine repräsentative Umfrage des Instituts hat ergeben, dass 44 Prozent der Befragten zwischen 55 und 75 Jahren sich weiterbilden oder ehrenamtlich tätig sein wollen. Wenn alle wissen würden wie, merkt Gallistl an: „Noch fehlt eine bundesweite Organisation für Bildung und Freiwilligenarbeit, an die sich Interessierte wenden können.“

Wie wichtig geistige Aktivität, soziale Kontakte, gesunde Ernährung und genug Bewegung für ein langes gesundes Altern seien, wird Grubeck-Loebenstein daher nicht müde zu betonen: „Wenn das umgesetzt wird, können viele Ältere lange selbstständig bleiben. Nur so lässt sich der Standard der Pflege aufrechterhalten.“

Das diesbezügliche Bewusstsein bei der älter werdenden Generation sei jedoch vorhanden – und würde noch steigen. „Die Leute wissen, dass sie im Idealfall heute länger leben als früher, sie wollen diese Phase daher möglichst gesund erleben“, hat Stöbich die Erfahrung gemacht. Bei der TGKK setzt man daher u. a. auf gezielte Projekte in der Gesundheitsförderung. „Wir bieten in einigen Gemeinden und Heimen z. B. Bewegungskurse für Ältere an, mit schönen Ergebnissen, wie uns immer wieder erzählt wird“, kann Melitopulos berichten. Die Eigenverantwortung in Sachen Gesundheit zu fördern, sei aber noch aus einem weiteren Grund wichtig: „Das System, die öffentliche Hand, wird nicht alles schaffen können“, sagt Melitopulos im Hinblick auf die steigende Zahl der über 65-jährigen Tiroler bei gleichzeitig rückläufigen Zahlen von Kindern und Jugendlichen.

Dennoch: Die Vorstellung von der überalterten Gesellschaft, von Hunderttausenden Greisen, ist schon wieder veraltet. Die neuen Alten wollen aktiv am Leben teilnehmen.

Zur Info: Die 40. SENaktiv findet vom 18. bis 20 November am Innsbrucker Messegelände statt. Im Rahmen der Messe geht am 18. November ab 10 Uhr die Enquete „Miteinander Leben, vernetzt Wohnen“ des Landes über die Bühne. www.senaktiv.at