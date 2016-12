St. Johann i. T. – Da standen sie also und staunten ungläubig: „Wie? Da war ich auch einmal drin?“ Die Neugier der ehemaligen Frühchen war natürlich groß, als sie vor einem der Brutkästen standen, in denen ihr eigenes Leben vor einigen Jahren begonnen hatte. Die ehemaligen Frühchen des BKH St. Johann standen bei einer vorgezogenen kleinen Feier zum Welt-Frühchen-Tag am Dienstag im Mittelpunkt: Alle Frühchen der vergangenen Jahre waren mit ihren Eltern in das BKH eingeladen, um gemeinsam zu feiern.

Die Rote Nasen Clowndoctors sorgen für gute Laune, Kaffee und Kuchen für das Wohlbefinden, ein Mal- und ein Basteltisch für Abwechslung und Kinderärzte standen beim Infopoint für Fragen der Eltern zur Verfügung. Vor allem war es aber für Eltern eine Gelegenheit, andere Frühchen-Familien kennen zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und zum Wiedersehen mit dem Kinderstationsteam, mit dem die Frühchen-Eltern oft eine besonders intensiven Kontakt hatten.

Für Kinder-Abteilungsleiter Franz-Martin Fink ist der Welt-Frühchen-Tag ein Anlass, das Thema „Frühgeborene“ öffentlich bewusst zu machen: „Eine Gelegenheit, Bewusstsein zu schaffen, dass für Frühgeborene Fördermaßnahmen und Rücksichtnahme nötig sind und dass entsprechende Angebote und Ressourcen in der Nähe des Wohnortes wichtig sind.“ Diese Möglichkeiten bietet das BKH St. Johann gerade auch in der so wichtigen Nachsorge zu früh geborener Kinder.

Rund 40 Frühchen pro Jahr kommen im BKH St. Johann zur Welt, 200 in den letzten fünf Jahren. „Bei uns können Babys schon ab der vollendeten 34. Schwangerschaftswoche betreut werden“ schildert Maria-Luise Treffer, Pflegeleiterin der Kinderstation, „sie erhalten nicht nur die notwendige medizinische Versorgung, sondern auch die ebenso nötige liebevolle Pflege und Betreuung – und wir versuchen natürlich, auch immer für die Eltern da zu sein.“ (TT)