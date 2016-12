Von Theresa Mair

Innsbruck – Immer mehr Frauen hören ihre biologische Uhr ticken. Der richtige Zeitpunkt zum Kinderkriegen ist noch nicht gekommen, Ausbildung und Beruf gehen vor, oft bis es fast zu spät ist. Dann kommt die Innsbrucker Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin ins Spiel. 11.000 Frauen sind dort jährlich in Behandlung, 800 davon erhoffen sich, schwanger zu werden.

„Die Bedeutung des Fachs wächst, um diesem Wunsch der Frauen nachzukommen. Vermutlich wird die Klinik auch noch weiter ausgebaut“, sagte gestern Alexandra Kofler, die ärztliche Direktorin der tirol kliniken. Anfang Oktober ist dort ein Generationenwechsel über die Bühne gegangen. Den Lehrstuhl von Ludwig Wildt, der die Klinik seit 2003 auf- und ausgebaut hat, nimmt nun Bettina Toth ein. Die 45-jährige Deutsche war zuletzt in Heidelberg tätig und wird einerseits das Schaffen Wildts weiterführen und andererseits neue Akzente setzen. Dabei wäre es falsch, die Klinik auf Kinderwunschbehandlungen zu reduzieren. „Wir betreuen Patientinnen von der Wiege bis ins hohe Alter“, erklärte die Expertin.

So soll die „First Love Ambulanz“ als niederschwellige Beratungsstelle für Jugendliche auch weiter viel Gewicht bekommen. Denn die Verunsicherung unter jungen Leuten in Sachen Sexualität und Verhütung ist laut Toth im Zeitalter des Internets groß.

Im Rahmen des Angebots kann die erste gynäkologische Untersuchung durchgeführt und bei Bedarf ein Verhütungsmittel verschrieben werden. Mitarbeiter der Ambulanz gehen zur Aufklärung auch in Schulklassen.

Neuheiten sollen aber vor allem in die Reproduktionsmedizin einziehen. Toth bringt das so genannte „Time Lapse Imaging“ mit – eine Kamera, die ursprünglich in der Tiefseeforschung verwendet wurde. „Bei der Präimplantationsdiagnostik wird der Embryo auf Stoffwechselkrankheiten untersucht, bevor er in den Mutterleib eingesetzt wird. Dazu müssen ihm Zellen entnommen und die Chromosomen untersucht werden“, erklärt Toth. Mit der Kamera könne man nun zusätzlich das Teilungsverhalten der Zelle beobachten, ohne den Embryo aus dem Brutkasten zu holen. „Sie hilft uns bei der Beurteilung, ohne Zellen zu entnehmen, und spielt eine wichtige Rolle in der Forschung und Lehre. Wir können Daten auswerten und sie mit den Ergebnissen der Präimplantationsdiagnostik korrelieren.“

Das Ziel der Reproduktionsmedizin sei aber „nicht die künstliche Befruchtung, sondern eine so natürliche Befruchtung wie möglich“. Das zeigen auch die Zahlen. Von den 800 Frauen werden 250 mit In-vitro-Fertilisation befruchtet. Dem Großteil kann auf andere Weise, etwa durch Insemination – der Samen wird direkt in den weiblichen Körper eingebracht – zu einem Baby verholfen werden. Toth gilt als Expertin für Früh-, Fehl-, und Totgeburten. In Hinblick darauf möchte sie ihr Augenmerk auf die Erforschung von Risikofaktoren und individualisierte Diagnostik legen.

Daher interessiert sie sich auch für die Reproduktionsimmunologie. Es sei paradox, dass der Mutterleib einen Embryo annimmt. Immerhin stamme ein Kind ja zur Hälfte vom Vater und sei damit zum Teil körperfremd für die Mutter. Toth will herausfinden, warum das so ist und welche Faktoren beteiligt sind, wenn es nicht funktioniert. Nächstes Jahr soll eine eigene Sprechstunde für Frauen zur Verfügung stehen, die bereits mehrere Fehlgeburten erlitten haben. Gerade diese Betroffenen seien durch die Schicksalsschläge oft sehr belastet.

Insgesamt steht die Klinikleiterin für einen verantwortungsvollen Umgang in der Kinderwunschbehandlung. „Die Altersgrenze dafür liegt bei 45 Jahren. Sie kann aber auch schon bei 30 sein, wenn die Frau z. B. herzkrank ist. Es ist immer zu überlegen, in welche Situation man die Frau bringt.“ Sicher sei: „Das Risiko nimmt zu. Mit zunehmendem Übergewicht, metabolischem Syndrom und Diabetes treten Komplikationen bei immer Jüngeren auf.“

Diese Frauen möchte Toth erreichen und ihnen schon vor einer Schwangerschaft zur Seite stehen, damit auch sie glückliche Mütter gesunder Kinder werden können.