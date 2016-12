Innsbruck – Trotz medizinischer Fortschritte sind die Sterblichkeit und die Häufigkeit von Spitalsaufenthalten bei Patienten mit Herzschwäche noch immer hoch. Zahlreiche Krankenhausaufnahmen belasten nicht nur die Patienten, sondern auch das Gesundheitssystem.

Um eine optimale Betreuung zu gewährleisten, setzen Herzmediziner auf telemedizinische Unterstützung in den eigenen vier Wänden. „Telemonitoring heißt, dass man mit computerunterstützten Methoden den Patienten überwacht. Die Daten können im Krankenhaus erhoben werden, aber eben auch zu Hause“, erklärt Gerhard Pölzl, Oberarzt an der Uniklinik für Innere Medizin III in Innsbruck.

Seit vier Jahren gibt es in Tirol ein telemedizinisches Modell namens „HerzMobil Tirol“, das bereits an 130 Herzinsuffizienz-Patienten getestet wurde und schon bald in die Regelversorgung übernommen werden soll.

Konkret heißt das, dass Patienten eine spezielle Waage, ein Blutdruckmessgerät und ein spezielles Handy mit nach Hause bekommen. Die Patienten messen ihre Werte bzw. wiegen sich, halten das Mobiltelefon vor die Geräte, die die Daten übertragen. Werden bestimmte Grenzwerte überschritten, schlägt das Handy Alarm. Dieser Alarm erreicht Pflegepersonal oder Ärzte, die wiederum Mitglied des Versorgungsnetzwerkes sind, und die mit einer entsprechenden Therapie-Anpassung reagieren können.

„Das beste Telemonitoring bringt nichts als einen Datenhaufen, wenn nicht die Versorgungsmedizin dahinter gut funktioniert“, sagt Pölzl. Derzeit sind die Krankenhäuser Innsbruck, Hall, Natters und Hochzirl sowie zehn niedergelassene Ärzte in das Projekt eingebunden. Das AZW bietet seit drei Jahren eine spezielle Ausbildung für Pflegepersonal an.

Handy und Messgeräte – das klingt teuer! „Das Programm rechnet sich durch die Reduktion der Krankenhausaufenthalte“, betont Pölzl. Geplant ist, dass in Zukunft an die 600 Patienten per Telemonitoring versorgt werden. Telemedizinische Techniken stehen auch im Mittelpunkt der von Pölzl mitorganisierten Medizintagung „Konsensusmeeting Herzinsuffizienz“ am 26. November in Innsbruck. (nic)