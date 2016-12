Schauspieler Patrick Swayze starb mit nur 57 Jahren an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Apple-Chef Steve Jobs war 56, als ihn das gleiche Schicksal ereilte. Das Pankreaskarzinom gilt nach wie vor als eine der tödlichsten Erkrankungen und ist die dritthäufigste krebsbedingte Todesursache. Selbst Prominente, die vermutlich viel Geld in die beste Therapie investieren könnten, sind nicht vor dem Schicksal gefeit. Das Tückische: Die Bauchspeicheldrüse liegt sehr ungünstig hinter dem Magen, die Krankheit entwickelt sich über einen langen Zeitraum und bereitet im Frühstadium kaum Beschwerden. Viele der Patienten kommen daher erst sehr spät zum Arzt, wenn der Tumor bereits metastasiert und die umliegenden Organe befallen hat.

Auch für die gebürtige Wattenerin Michaela Hartenstein kam es völlig überraschend, als sie vor drei Jahren erfuhr, dass ihre Mutter mit nur 63 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war. „Es traf uns wie ein Blitzschlag. Der Tumor war bereits sehr weit fortgeschritten, hatte bereits Metastasen gebildet und die Leber befallen. Für eine Operation war es leider zu spät“, erzählt die 45-Jährige im Gespräch mit der TT. Nach nur fünf Monaten verstarb ihre Mutter. Obwohl sie selbst mit dem Thema Onkologie beruflich zu tun hatte – Hartenstein arbeitete in Wien in der Pharmaindustrie –, fühlte sich die Frau hilflos und wütend. „Ich wusste nicht genau, wo ich mich hinwenden sollte“, erklärt sie. Selbst die besten Freunde waren sprachlos, hatten keine Ahnung, wie sie helfen sollten. „Wer nicht dasselbe durchgemacht hat, weiß nicht, wie es sich anfühlt“, glaubt die Wahl-Wienerin.

Nach einer Trauerphase nahm Hartenstein diese niederschmetternden Erfahrungen zum Anlass, eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Eine solche gab es nämlich zuvor in ganz Österreich nicht. Die gebürtige Tirolerin kündigte ihren Job und leitet seit Jahresbeginn nun ehrenamtlich die erste Selbsthilfegruppe für Pankreaskarzinom-Patienten und deren Angehörige in Österreich. Hartenstein war es wichtig, eine Anlaufstelle zu schaffen und die Bevölkerung in puncto Früherkennung aufzuklären. Bei einer frühen Diagnose bestehe nämlich die Möglichkeit, den Tumor zu operieren. „Die Operation stellt bis heute die einzige Chance auf dauerhafte Heilung dar. Allerdings ist bei etwa 80 Prozent der Patienten der Tumor schon so weit fortgeschritten, dass eine Operation nicht mehr möglich bzw. nicht zielführend ist. Bei lokal fortgeschrittenen Tumoren oder Vorliegen von Fernmetastasen wird mit Chemotherapie behandelt“, erläuterte Gabriela Kornek, Ärztliche Direktorin des AKH Wien und Schirmherrin der Selbsthilfegruppe in dieser Woche bei einem Pressegespräch.

Auf die Symptome achten

Da es derzeit noch keine verlässliche Vorsorgeuntersuchung gibt, die die Krankheit frühzeitig nachweisen kann, ist es besonders wichtig, auf bestimmte erste Symptome wie Druckgefühl im Oberbauch, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Verdauungsprobleme oder depressive Verstimmungen zu achten. „Spätestens wenn zwei, drei dieser Beschwerden auftreten, sollten bei Patienten und Hausärzten die Alarmglocken klingeln“, sagt Hartenstein.

In Österreich erkranken jährlich etwa 1600 Menschen an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Damit macht das Pankreaskarzinom zwar nur ca. 4 Prozent aller Krebserkrankungen aus, im Vergleich zu anderen Krebsarten ist hier jedoch die Chance zu überleben nach wie vor gering. „In den letzten Jahren war es möglich, einigermaßen wirksame Medikamente zu entwickeln, die auch in fortgeschrittenem Stadium das Leben verlängern können“, betont Michael Gnant, Vorstand der Chirurgie vom AKH Wien und ebenfalls im Beirat der Selbsthilfegruppe. Zielgerichtete Medikamente und Immuntherapeutika sind allerdings noch Zukunftsmusik. Die Vereinigung „Pancreatic Cancer Europe“ führt den geringen Fortschritt auf niedrige finanzielle Forschungsförderung zurück. In Großbritannien werden demnach z. B. 42 Millionen Pfund für die Brustkrebsforschung und nur 5,2 Millionen Pfund für die Pankreaskarzinomforschung bereitgestellt.

Michaela Hartenstein möchte mit der Selbsthilfegruppe einen Beitrag zur Sensibilisierung leisten. Manchmal sind es nur tröstende Worte, die sie weitergeben kann. Sie sagt: „Ich will, dass sich Menschen nicht allein gelassen fühlen.“ (Nicole Strozzi)