Innsbruck – Der medizinische Fortschritt hat die einst todbringende Krankheit zu einer chronischen Erkrankung gemacht. Die Therapie gewährleiste HIV-Positiven ein Leben bei stabiler, zumeist guter Gesundheit, sagte Fritz Aull von der Aidshilfe Tirol gestern anlässlich der Pressekonferenz zum Internationalen Welt-Aidstag am 1. Dezember. Die Sterblichkeitsziffer bei Aids liege inzwischen fast bei Null.

Die größte Herausforderung für die Betroffenen sei heute die Diskriminierung in der Öffentlichkeit. Der gesellschaftliche Umgang mit HIV habe mit der medizinischen Entdramatisierung nicht Schritt halten können, bedauert Aull. „Doch Zurückweisung und Ausgrenzung sowie die Angst davor wiegen für die Betroffenen erheblich schwerer als gesundheitliche Einschränkungen.“

Trotz der inzwischen guten Behandlungsmöglichkeiten sei es aber immer noch wichtig, eine Infektion möglichst bald zu erkennen. Nicht nur, um die Ausbreitung zu verhindern, sondern auch der Betroffenen selbst wegen. Die Aidshilfe bietet deshalb kostenlose und vor allem anonyme Tests an. Und im Falle eines positiven Ergebnisses könne gleich beraten und an Behandlungseinrichtungen vermittelt werden, erklärt Aull. Zudem sollte auch auf Hepatitis B und C sowie Syphillis geprüft werden. „Da auch Hepatitis C inzwischen heilbar geworden ist, macht es einen Sinn, bald zu wissen, dass man es hat.“

In Tirol leben derzeit knapp 1300 Menschen mit einer HIV-Infektion. Zahlen über Neuinfektionen werden erst zu Jahresende vorliegen, doch bei der Aidshilfe geht man davon aus, dass es wie in den vergangenen Jahren auch heuer wieder an die 30 Betroffene sein werden, bei denen HIV festgestellt wird. 613 Personen ließen 2016 bislang einen Test bei der Aids-Hilfe machen, einer fiel positiv aus. (sta)