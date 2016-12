Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Viele Patienten kennen die leidige Situation seit Jahren: Wer in Kitzbühel einen Kinderarzt braucht, muss laut Tiroler Ärztekammer seit vier Jahren mit einem Wahlarzt vorliebnehmen. In Kufstein gibt es seit Längerem nur noch eine Hautärztin auf Kassenbasis, die nicht alle Neupatienten betreuen kann. Unter anderem in Imst und Schwaz sucht man bisher erfolglos einen Psychiater, der bereit ist, als Kassenvertragsarzt zu arbeiten. „Das zeigt, dass es an Kassenfachärzten sogar in der Inntalfurche fehlt“, sagt der Direktor der Tiroler Ärztekammer, Günter Atzl.

Wie weit sich die Zahlen der Vertragsärzte der Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) und der Wahlärzte auseinanderentwickelt haben, ist in der Statistik zu lesen. 1990 gab es in Tirol 481 TGKK-Vertragsärzte, heute sind es 561, was eine geringe Steigerung von 17 Prozent bedeutet. Ganz anders sieht das bei den Wahlärzten aus: 1990 waren 300 Wahlärzte als niedergelassene Ärzte in Tirol tätig, heute sind es 825, was eine überaus kräftige Steigerung von 175 Prozent ist. Am krassesten zeigt sich das Missverhältnis im Bereich Unfallchirurgie: Hier gibt es 55 niedergelassene Wahlärzte (93 %), aber nur vier TGKK-Vertragsärzte (7 %). Auch bei den Allgemein- und Viszeralchirurgen ist die Situation ähnlich: Sieben TGKK-Ärzte (12 %) stehen 53 (88 %) Wahlärzten gegenüber. Warum in Tirol immer weniger Mediziner als niedergelassener Kassenvertragsarzt tätig sein wollen, hat für Atzl mehrere Gründe: „Es geht nicht nur um die Honorare. Es geht um zu viele bürokratische Auflagen.“ Aber auch die jüngsten Kontrollen durch so genannte „Mystery Shopper“ machen laut Atzl den Beruf des Kassenvertragsarztes nicht attraktiv. Die Sozialversicherungen sind seit 1. Jänner 2016 per Gesetz ermächtigt, die Praxen von Kassenärzten durch Mystery Shopper (verdeckte Kontrolleure) zu prüfen, um Sozialmissbrauch vorzubeugen. „Wenn Mystery Shopper, die nicht krank sind, Ärzte bitten, sie trotzdem krankzuschreiben, ist das für mich eine Aufforderung zu einer kriminellen Handlung“, zeigt sich Atzl über die Art der Kontrollen verärgert. Auch die Limitierung bei bestimmten Honorarpositionen würden laut Atzl nicht dazu führen, dass es viele neue Vertragsärzte gibt. „Nur 16 Prozent der therapeutischen Aussprachen können mit den Krankenkassen abgerechnet werden.“

Viele Mediziner wollen sich zudem dem zeitlichen Druck nicht beugen: „Weil ein Allgemeinmediziner als Kassenvertragsarzt rund 1200 Patientenbesuche pro Quartal braucht, damit sich die Praxis (Miete, Löhne) auch rechnet, bleibt einfach wenig Zeit für den einzelnen Patienten“, so Atzl, der erneut betont, dass eine zusätzliche Medizinausbildung – und damit die von Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg favorisierte Medical School – diese Probleme nicht lösen wird: „Wir haben mit etwa 1300 Abgängern der Medizin-Unis in Österreich genug Ärzte. Es geht vielmehr darum, sie in Tirol zu halten und die Vertragsärztestellen attraktiver zu gestalten.“ Wie das geht, macht laut Atzl Vorarlberg vor: „Dort wurde vom Krankenanstaltenverband erneut eine Kampagne gestartet, mit der Ärzte angeworben werden sollen.“