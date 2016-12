Im Wartezimmer des Kinderarztes, da wuselt es nur so vor Babys und Kleinkindern. Impfungen, Rotznasen, Platzwunden – alles ist dabei. Wer allerdings relativ selten zwischen den Knirpsen anzutreffen ist, sind Jugendliche. Das hat einen einfachen Grund: Zwischen den kostenlosen Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen bis zum 5. Lebensjahr und der Vorsorgeuntersuchung ab 18 Jahren klafft eine Lücke. In dieser Zeit werden zwar Schuluntersuchungen durchgeführt, ein Anrecht auf eine Gratis-Prophylaxe beim niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt gibt es allerdings nicht.

Im Oktober dieses Jahres startete die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) daher mit einem eigenen Modell für Sechs- bis 17-Jährige, dem „Gesundheits-Check Junior“. Diesen Check können SVA-Mitglieder bundesweit einmal im Jahr bei Fachärzten für Kinder- und Jugendheilkunde sowie bei Allgemeinmedizinern durchführen lassen. Neben Routineuntersuchungen wird Blutdruck gemessen, Gewicht und Größe erhoben, der Bewegungsapparat unter die Lupe genommen und bei einem Beratungsgespräch auf Probleme eingegangen. Als Bonus gibt es einen „Gesundheitshunderter“, der für Schulsportwochen, Skikurse oder Sport­utensilien eingetauscht werden kann.

Zu groß für den Kinderarzt?

Für Christa Kostron, Fachgruppenobfrau der Tiroler Kinder- und Jugendärzte, ein erster und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. „Das Angebot gilt derzeit nur für SVA-Versicherte, also für einen Bruchteil der Patienten. Ich bin aber zuversichtlich, dass auch andere Krankenkassen nachziehen werden“, sagt die pensionierte Ärztin. Während Kleinkinder, die häufig verkühlt sind, sehr oft beim Arzt vorstellig werden, sind Volksschulkinder bereits seltener gesehene Gäste. Und für Jugendliche gehört in der Blüte des Lebens ein Arztbesuch meist gar nicht mehr auf die „To-do-Liste“.

„Ich weiß, wie schwierig das ist. Die wenigsten Jugendlichen wollen mit Kleinkindern und Säuglingen in der Praxis sitzen“, betont Kostron, die selbst in Innsbruck jahrelang eine Jugendsprechstunde angeboten hat. Dabei sind es aber die Kinder- und Jugendärzte, die bis zum 18. Lebensjahr für ihre großen, aber doch noch kindlichen Patienten zuständig sind. „Ich will schulärztliche Untersuchungen nicht schmälern, sie sind wichtig und ich kenne gute Erfolge. Dennoch, glaube ich, haben Kinderärzte, die ihre Patienten und deren Krankengeschichte von Klein auf kennen, noch mehr Einfluss auf die jungen Menschen“, erklärt Kostron. Wer mit 15 Jahren die Schule verlässt, habe außerdem gar keine Schuluntersuchung mehr. Eine jährliche Kontrolle – auch nach dem fünften Lebensjahr – sei laut Ärztin daher wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Vertrauen, das dazu führt, dass das Kind auch später noch als Teenager den Weg zum Kinderarzt findet und mit ihm über gewisse Dinge spricht, die ihm am Herzen liegen.

Dass der Bedarf an einer speziellen Untersuchung für Jugendliche vorhanden ist, zeigte auch das Pilotprojekt, das die SVA vor der Einführung des „Gesundheits-Check Junior“ durchgeführt hat. Dieses wurde bei den Alpbacher Gesundheitstagen im Sommer vorgestellt: Ein Modellversuch in Wien und im Burgenland in den vergangenen zweieinhalb Jahren hat demnach ergeben, dass 57 Prozent der 1560 untersuchten Kinder und Jugendlichen zumindest eine gesundheitliche Auffälligkeit aufweisen. Am häufigsten kamen dabei Allergien vor, dann folgten Zahnschäden sowie Hautprobleme und Bluthochdruck, Übergewicht (eher bei den Buben) und Untergewicht (eher bei den Mädchen).

Krisen abfangen

„Manche Probleme, wie etwa Zahnschäden, haben sich über die Jahre aufgebaut. Manches Problem ist aber pubertätsspezifisch“, betont Kostron. Vor allem die Psyche sei hier ein wichtiger Punkt. „Psychosomatische Beschwerden nehmen zu. Wenn Jugendliche z. B. unter Bauchschmerzen oder Rückenschmerzen klagen, können diese Symptome auch mit Stress in der Familie oder in der Schule zusammenhängen“, weiß die Medizinerin.

Der Kinderarzt könnte hier beratend zur Seite stehen, rechtzeitig eingreifen, Probleme mitunter abfangen oder weitere Therapien in die Wege leiten. Es gäbe die Möglichkeit, Präventionsmaßnahmen betreffend Über- oder Untergewicht zu setzen oder ein Augenmerk auf ein gestörtes Verhältnis zu Alkohol, Drogen, Nikotin oder Medienkonsum zu legen. Allesamt Themen, bei denen Eltern oft an ihre Grenzen stoßen bzw. wenig Gehör bei den Kindern finden. „Bei einem guten Arzt-Patienten-Verhältnis hat sich gezeigt, dass der Rat eines Arztes des Vertrauens in solchen Fällen sehr viel bringt“, ist Kostron überzeugt. Gerade Teenager, die an der Schwelle zum Erwachsenenalter stehen, brauchen besondere ärztliche Aufmerksamkeit. So können bereits Weichen für ein gesundes Erwachsenenleben gestellt werden. (Nicole Strozzi)