Von Theresa Mair

Innsbruck – Auf dem Pult liegt eine Superhelden-Hand. Sie könnte ein Bauteil von Robocop oder Ironman sein. Das weiße Kunststoff-Design lässt sie futuristisch wirken.

Genta Kondo krempelt sich die Ärmel hoch, befestigt ein Klettverschluss-Band mit einem Sensor um den linken Unterarmmuskel. Während ihn die Informatik-Studenten im Hörsaal am Technik-Campus der Uni Innsbruck gespannt beobachten, nimmt er mit der rechten Hand die Prothese und siehe da: Je nachdem, wie Kondo seine Muskeln anspannt, spitzt die bionische Hand „Hackberry“ die Finger oder hebt eine Zeitung hoch und sobald Kondos linke Hand fest zugreift, ballt sich auch die Kunsthand um die Zeitung.

Kondo tourt mit der bionischen Prothese – eine den biologischen Funktionen nachempfundene Handprothese – gerade als Kulturabgesandter der japanischen Botschaft durch Österreich.

Das Anderssein und das Thema Hände begleiten ihn schon sein Leben lang. Er verbrachte ein paar Kindheitsjahre in New York, Linkshänder ist er auch noch, und er spielt Basketball. „Ich erinnere mich noch, wie ich mich beim U-Bahn-Drehkreuz verrenkte, um das Ticket mit der linken Hand zum Lesegerät zu bekommen“, erzählt er.

Kondo studierte in Tokio und in Berkeley Maschinenbau und Informatik. Er experimentiert­e mit Elektroden in Affenhirnen. Indivi­duelle Probleme wie Fingersteifigkeit oder unterschiedliche Schnelligkeit beim Greifen bereiteten ihm Kopfzerbrechen.

Er beschloss einen Richtungswechsel, entwickelte sich beim Elektronikhersteller Sony im Bereich der Robotik weiter, um 2014 mit zwei Kollegen die Firma Exiii zu gründen – und zum Thema Hand zurückzukehren.

„Es geht mir um den gesellschaftlichen Nutzen.“ Prinzipiell sei es so, dass nur wenigen Menschen eine Hand fehle. Im knapp 130 Mio. Einwohner zählenden Land Japan sind etwa 82.000 Menschen betroffen. Diese würden sich jedoch all­e unterschiedliche Dinge von einer Prothese erwarten. Der eine will wieder Klavier spielen, der andere braucht sie zum Sporteln. Genauso verschieden seien die Ursachen für die Behinderung, die genetisch bedingt, Folge eines Unfalls, einer Krebserkrankung oder auch von Krieg sein kann. „Jede Hand ist eine Geschichte“, sagt Kondo.

Nur die wenigsten könnten sich aber eine bionische Prothese leisten, die ungefähr 15.000 US-Dollar koste. Seinen ersten Prototyp beziffert Kondo noch mit 150.000 Dollar. „Hackberry“ ist anders, das zeigt schon die Ästhetik, für die Exiii u. a. den prestigereichen IF-Designpreis einheimste. Viel wichtiger ist aber: Die Bauteile von „Hackberry“ kann sich jeder selbst ausdrucken. Je nach 3D-Drucker koste einen die Prothese etwa 300 Dollar. Kondo hat Exiii inzwischen verlassen und widmet sich nur noch der Non-Profit-Organisation „Mission ARM Japan“.

Auf der Homepage von Exiii stellt Kondo jedoch die Einkaufsliste für die benötigten Elektronikteile sowie den Bauplan kostenlos zur Verfügung (exiii-hackberry.com). Profis würden es an einem Tag schaffen, die Hand nachzubauen, Neulinge basteln ungefähr eine Woche. Technikfreaks lädt er ausdrücklich ein, die Software zu hacken, neue Möglichkeiten der Handbewegung mit mehreren Sensoren zu entwickeln. „Das sagt schon der Name ,Hackberry‘. Die Leute sollen hacken, und ich will viele Früchte sehen.“ Und jeder bekommt seine Hand.