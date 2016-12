Von Sabine Strobl

Innsbruck – In den Niederlanden und Schweden treten derzeit die ersten Grippefälle auf. In Tirol wird die Epidemie im Jänner erwartet. Die Landessanitätsdirektion hat genaue Aufzeichnungen über den Verlauf der Grippewellen. So hatte die Influenza Tirol 2016 von Ende Jänner bis Ende März im Griff. In der Spitzenwoche erkrankten rund 3600 Erwachsene, werden die Kinder dazugezählt, ist die Rate noch zwei- bis dreimal höher, informiert Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion. 2015 erkrankten in der Spitzenwoche 4250 Erwachsene an der Grippe.

Bei aktuellen Impfkampagnen wird das Augenmerk auf Kinder gelegt. Die Impfempfehlung der Landessanitätsdirektion richtet sich generell auch an ältere Menschen, chronisch Kranke und Berufsgruppen in öffentlichen und Gesundheitsbereichen. Die Impfung beginnt nach zehn Tagen zu schützen. Nur hält sich das Interesse auch heuer in Grenzen. „Unter 10 Prozent der Menschen sind gegen Grippe geimpft“, erklärt die Amtsärztin, auch das Personal in Krankenhäusern oder Seniorenheimen gehe „zu wenig“ zur Grippeimpfung. „Kinder gelten als Motoren der Epidemie. Ein Bürohocker steckt kaum jemanden an“, weiß Luckner-Hornischer. Aktuelle Studien würden zeigen, wie effizient sich die Viren verbreiten. Wenn eine infizierte Person nach dem Niesen usw. sich nicht die Hände wäscht und eine Türklinke angreift, hinterlässt sie Erreger, die sieben weitere Personen anstecken können. Sie empfiehlt im öffentlichen Bereich drei einfache Maßnahmen der Vorbeugung, dazu gehören Abstand halten, Hände waschen und in die Armbeuge husten und niesen.

Die Ärztin nennt zwei Gründe, warum die Bevölkerung wenig Vertrauen in die Impfung zeigt. Einerseits ist die Impfung wegen der sich ändernden Erreger jedes Jahr neu fällig. Andererseits funktioniert der Impfschutz nicht hundertprozentig. Kinder seien mit einer Impfung zu 70 bis 80 Prozent geschützt, ältere Menschen zu 40 bis 60 Prozent. „Geimpfte Kinder schützen sozusagen auch ihre Großeltern, die sehr schwerwiegend erkranken können.“

Die Impfung reduziert die Sterberate, erklärt Luckner-Hornischer und weist darauf hin, dass es in Österreich jährlich 1000 Todesfälle infolge einer Grippeerkrankung gebe. Wie schwer die Epidemie ausfällt, schwankt jedes Jahr. Während der Grippewelle von 2015 wurden in der Innsbrucker Klinik 75 Patienten mit einer schweren Erkrankung aufgenommen. Ihr durchschnittlicher Aufenthalt betrug elf Tage. 2014 waren es halb so viele Tage, 2010 wurden die betroffenen Patienten im Schnitt gar 20 Tage in der Klinik betreut.

Noch sind Prognosen schwierig. Labore in 78 Ländern filterten heuer drei Stämme für die Impfung heraus. „Derzeit lässt sich sagen, dass für den A-Typ, der zurzeit für 90 Prozent aller Erkrankungen verantwortlich ist, eine sehr gute Abdeckung besteht und beim Dreifachimpfstoff für die B-Typen eine 63-prozentige. Ob es im Verlauf der Epidemie vor allem bei dem B-Typen zu noch mehr Verschiebungen kommt, ist natürlich unbekannt.“