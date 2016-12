Brüssel – Jeder Dritte in Österreich (30 Prozent) hat 2014 regelmäßig zur Zigarette gegriffen. Nur in Bulgarien mit 34,7 Prozent und Griechenland mit 32,6 Prozent war der Raucheranteil ab 15 Jahren höher, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Befragung des EU-Statistikamts Eurostat hervorgeht. Schweden mit 16,7 Prozent und Großbritannien mit 17,2 Prozent verzeichneten den niedrigsten Wert.

Der EU-Durchschnitt lag bei 24,9 Prozent. Beim Anteil der Passivraucher führt Griechenland das Feld an. Dort sind nahezu zwei Drittel täglichem Tabakrauch in Innenräumen ausgesetzt. Österreich liegt mit 28,5 Prozent ebenfalls klar über dem EU-Durchschnitt von 21,6 Prozent. Am geringsten ist der Anteil der Passivraucher in Schweden und Finnland mit weniger als sieben Prozent.

Mehr Raucher als Raucherinnen

Einen beträchtlichen Unterschied ermittelte Eurostat beim Tabakkonsum auch zwischen den Geschlechtern. Demnach griffen 28,7 Prozent der Männer im EU-Durchschnitt zum Glimmstängel, während es bei den Frauen nur 19,5 Prozent waren. Die größte Kluft ließ sich hier in Estland mit einem Unterschied von 28 Prozentpunkten und Rumänien mit 27,3 Prozentpunkten feststellen, in beiden Fällen rauchten Männer mehr als Frauen. (APA)