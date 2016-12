Von Sabine Strobl

Innsbruck – Schlucken ist meistens ein unbewusster Vorgang. 600- bis 2000-mal pro Tag schlucken Menschen, wenn sie essen und trinken oder einfach nur den Speichel im Mund weiterschicken. Kaum jemand denkt darüber nach, dass dabei Lippen-, Zungen-, Kau-, Kiefer-, Rachen- und Kehlkopfbewegungen perfekt aufeinander abgestimmt sind. Nur so rutscht das Vanillekipferl innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde vom Mund in die Speiseröhre. Der Nasen-Rachen-Raum und der Kehlkopf sind dabei verschlossen.

„Erst wenn das Schlucken nicht mehr so gut funktioniert, der Schluckakt trainiert werden muss, nicht mehr alle Speisen wahllos geschluckt werden können oder man vielleicht gar nicht mehr essen darf, wird uns die Bedeutung des Schluckens bewusst“, erklärt Oliver Galvan, Hals-Nasen-Ohren-Arzt und Phoniater an der Innsbrucker Uni-Klinik für Hör-, Stimm- und Sprachstörungen.

Der 6. „Welttag des Schluckens“ am 12. Dezember wurde dafür genutzt, um auf die hohe Dunkelziffer von Schluckstörungen (Dysphagie) aufmerksam zu machen. Patrick Zorowka, Direktor der Uniklinik für Hör-, Stimm- und Sprachstörungen, möchte mehr Sensibilisierung in der Bevölkerung und bei Ärzten erreichen.

„Schluckstörungen münden in einen Teufelskreis, der dazu führen kann, dass Betroffene Angst vor dem Essen bekommen, deshalb zu wenig oder nichts mehr essen wollen. Die möglichen Folgen sind Mangelernährung mit nachfolgend erhöhter Infektanfälligkeit.“

Einerseits kann das zunehmende Alter eine Störung des Schluckens mit sich bringen. Etwa 60 Prozent der Bewohner von Seniorenheimen leiden an Schluckstörungen. Neben dem Alterungsprozess können Verletzungen des Kopfes, Tumoren und neurologische Erkrankungen wie Morbus Parkinson oder Multiple Sklerose zu Problemen mit dem Schlucken führen. Häufig sind auch Schlaganfallpatienten davon betroffen.

Wenn das Essen in den „falschen Hals“ kommt oder aus Mund und Nase austritt, muss man das Schlucken genauer beobachten. „Die Warnzeichen Husten, auch leichtes Fieber, unklarer Gewichtsverlust und angstvolle Einschränkung des Essens sollten unbedingt zum Arzt führen“, sagt Galvan. Die Angst vor dem Verschlucken mündet nicht nur in den Verlust von Lebensqualität. „Durch Verschlucken in die Luftröhre und die Bronchien kann eine Lungenentzündung entstehen, die vor allem für ältere und geschwächte Menschen lebensbedrohlich sein kann.“

In der Innsbrucker Klinik werden mittlerweile jährlich über 1000 ärztliche Schluckuntersuchungen (endoskopische Untersuchung) durchgeführt und in der Folge Schlucktherapien veranlasst. Schlucktrainings erfolgen in der Regel bei einem stationären Aufenthalt und werden zum Teil ambulant fortgesetzt. In manchen Fällen genügt auch eine Ernährungsberatung durch den Therapeuten.

Von Theresa Mair

Innsbruck – Wenn einem aufgrund von Schluckbeschwerden das Essen in der Speiseröhre stecken bleibt, kommt man um einen Eingriff oft nicht mehr herum. Gerold Wetscher, Primar am BKH Schwaz, hat, was die Speiseröhren-Chirurgie betrifft, beachtliche Expertise.

„Wir machen in Schwaz pro Jahr 200 bis 250 Operationen an der Speiseröhre inklusive der Refluxerkrankung. Aufgrund der Erfahrung konnten wir die Operationsdauer stark reduzieren“, sagt Wetscher. Ein Eingriff am Zwerchfell könne binnen einer Stunde, Speiseröhrenkrebs in drei bis vier Stunden ohne Blutkonserven operiert werden.

Funktionale Störungen, wie der Zwerchfellbruch mit Refluxkrankheit, sind die häufigsten Operationsgründe. „40 Prozent der über 70-Jährigen haben einen Zwerchfellbruch. Dabei rutscht der Magen durch das Zwerchfell in den Brustraum. Die Beweglichkeit der Speiseröhre bricht daraufhin zusammen.“

Die Refluxkrankheit nimmt zu. Fettes Essen sowie zu wenige, aber üppige Mahlzeiten am Tag führen dazu, dass der Magen überdehnt wird. Das Zwerchfell hält dem nicht stand. „Vor allem Menschen, die viel körperlich arbeiten und heben müssen, sind betroffen.“ Ein bis zwei von 100.000 Personen können aufgrund einer Achalasie nicht mehr richtig schlucken: Dabei handelt es sich um einen Krampf des unteren Speiseröhrenschließmuskels, der auch jungen Menschen das Essen schwermachen kann und eine Operation erfordert.

Wetscher wendet die Schlüssellochtechnik an, um den Schließmuskel zu durchtrennen. Neben einer Reihe weiterer möglicher operationsbedürftiger Probleme an der Speiseröhre sind noch Divertikel – das sind große Aussackungen im oberen oder unteren Bereich der Speiseröhre – und der Speiseröhrenkrebs hervorzuheben.

„Speiseröhrenkrebs nimmt leicht zu, die Ursache hat sich aber geändert. Wurde dieser früher meist durch hohen Alkoholkonsum ausgelöst, ist heute immer öfter die Refluxerkrankung der Grund“, schildert Wetscher.

Bei großen Tumoren entscheide man sich oft, diese vorher durch Chemo- oder Strahlentherapie zu verkleinern. Meist müsse die Speiseröhre ganz oder teilweise entfernt und durch ein Stück des Magens oder Darms ersetzt werden, was für die Betroffenen allerdings nur „wenige Defizite“ bedeute.

Für den Chirurg ist es daher wichtig, die Ursache und die Problematik von Schluckstörungen gut zu erkennen: Mit entsprechender Diagnostik wie Gastroskopie, Manometrie und Video-Schluckröntgen weiß er, was zu tun ist.