Hier eine Weihnachtsfeier, dort ein Glühweinstand und der verführerische Duft frisch gebackener Kekse lockt in die Küche. In der Adventzeit fällt es besonders schwer, all den Leckereien zu widerstehen. Es gibt sie ja auch nur einmal im Jahr. Dazu kommt die Hektik. Viele Termine müssen noch vor den Feiertagen erledigt, Geschenke gekauft und die Wohnung auf Hochglanz gebracht werden.

Wenn es stressig wird, greifen viele gerne zu Süßem, Fettem und Fastfood, wie Brigitte Fuchs, Diätologin am BKH Reutte, weiß. „Der Blick auf das eigene Wohlbefinden wird verdeckt von allerlei Dringlichem, das es zu erledigen gilt. Andauernder Stress verlangt dem Körper jedoch so einiges ab.“ Eine ausgewogene Ernährung helfe dabei, Stress abzubauen, die richtigen Nahrungsmittel können ihr zufolge sogar wahre Glücksbringer sein. Anstatt abends einen ganzen Keksteller zu verputzen, rät sie, sich schon für das Frühstück bewusst Zeit zu nehmen und Lebensmittel zu wählen, welche „die Stoffwechselvorgänge in unserem Hirn ankurbeln“.

Milch, Käse, Sojabohnen, Meeresfisch, Nüsse, Hülsenfrüchte, Tomaten, Bananen, Kartoffen sowie Vollkorn sind laut der Ernährungsexpertin ideal, um dem Körper beim Stressabbau zu helfen. Sie liefern nämlich die Eiweißverbindung Tryptophan, die neben den Vitaminen B6 und B12 notwendig für den Aufbau von Serotonin sind. Das so genannte Glückshormon könne außer Stressabbau noch was: Es sorgt für genügend entspannenden Schlaf und steigert die Denkleistung.

Trinken nicht vergessen

Zurück zum Frühstück: Während Topfengolatsche und Co. dem Körper schnell, aber nur kurzfristig Energie liefern, halten Vollkornprodukte den Blutzuckerspiegel konstant und geben dem Körper langanhaltend Kraft. „In Kombination mit etwas Topfen und Käse erhält der Körper zusätzlich wervolles Eiweiß.“ Aufwerten kann man die erste Mahlzeit je nach Geschmack mit Beeren, Gemüse oder Obst. „Derzeit gibt es bei uns regional zum Beispiel Birnen. Man muss auch nicht frische Beeren nehmen, sondern kann tiefgefrorene kurz aufkochen“, hat Fuchs einen Tipp. Ab und zu ein weiches Ei wirke sich zudem stresslindernd auf den Organismus aus, weil es Vitamin B2 enthält.

Ausreichend Trinken sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. „Genügend Flüssigkeit ist das A und O für eine optimale Hirn- und Körperleistung“, betont die Reuttener Diätologin. Doch gerade wenn es stressig wird, würden viele nicht daran denken. „Ein anhaltender Wassermangel reduziert die Durchblutung und die Zellen werden nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt.“ Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schlappheit sind dann eine häufige Folge.

Grundsätzlich empfiehlt Fuchs, nicht zu lange zwischen den Mahlzeiten zu warten. Heißhungerattacken – und in der Folge der berüchtigte Weihnachtsspeck auf den Rippen – könnten die Folge sein.

„Magnesiumreiche Zwischenmahlzeiten, wie zum Beispiel Bananen, Nüsse, Trockenfrüchte oder Avocado, wirken zudem auch unterstützend, um in der Vorweihnachtszeit Ruhe und Entspanntheit aufrechtzuerhalten.“

Übrigens: Wem es schwerfällt, an Kiachl und Keks vorüberzugehen, der sei beruhigt. Ein paar Kekse und ab und zu einmal einen Punsch darf man sich schon gönnen. (Theresa Mair)