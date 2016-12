Von Theresa Mair

Innsbruck – Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreaskarzinom) ist gefürchtet – und das zu Recht: Eine frühe Diagnose ist eher ein Zufallsbefund, das Karzinom zeigt erst spät Symp­tome. „Glück im Unglück hat man noch, wenn der Tumor auf die Gallengänge drückt und man deshalb gelbe Augen bekommt“, nannte Dietmar Öfner-Velano, Direktor der Uni-Klinik für Visceral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie in Innsbruck, gestern ein mögliches Warnsignal.

Doch ist die Krankheit fortgeschritten, bereitet sie massive Schmerzen. Damit überhaupt eine Heilung möglich ist, muss der Tumor herausgeschnitten werden – und das Karzinom dafür in einem operablen Stadium sein.

Früherkennung, Schmerztherapie, Chirurgie und Nachsorge sind folglich die großen Herausforderungen, die Pankreaskrebs an die Medizin stellt. Zum ersten Mal treffen sich derzeit in Innsbruck rund 100 Teilnehmer aus ganz Europa, um im Congress über die fachübergreifende Behandlung der Bauchspeicheldrüse zu diskutieren. Gerade die Innsbrucker Uni-Klinik hat zuletzt viel zur Verbesserung des Überlebens und der Lebensqualität der Betroffenen beigetragen.

„Bauchspeicheldrüsenkrebs steht weltweit im Fokus. Jeder zweite Betroffene ist nicht mehr heilbar, weil der Tumor bereits gestreut hat. Nur zehn Prozent sind primär operabel“, zeichnet Stefan Stättner, Oberarzt an der Uni-Klinik für Visceral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie, ein ernüchterndes Bild.

Weitere 30 bis 40 Prozent der Betroffenen befinden sich laut Stättner in einem Grenzbereich, in dem das Tumorwachstum bereits lokal fortgeschritten ist. Durch Chemo-, Strahlentherapien und neue Medikamente könne der Tumor mittlerweile so weit verkleinert werden, dass auch viele dieser Patienten operiert werden können.

Die Zahl der Neuerkrankungen wird in den nächsten Jahren massiv steigen: „Die Menschen werden immer älter, Krebs damit wahrscheinlicher“, sagt Öfner-Velano. Das Durchschnittsalter erkrankter Männer ist 70, Frauen sind bei der Diagnose 75 Jahre alt. 2013 sind in Tirol 121 Personen neu erkrankt, österreichweit werden jährlich 1600 neue Diagnosen gestellt. 2010 sind in der EU 71.000 Menschen an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, bis 2025 steigt die Sterberate wahrscheinlich auf 111.500 im Jahr. Neben dem steigenden Lebensalter spielen Tabak- und Alkoholkonsum sowie Übergewicht eine große Rolle.

Für alle Patienten bedeutet es jedoch eine enorme Steigerung der Lebensqualität, wenn sie keine Schmerzen mehr haben. Reto Bale, Leiter der Interventionellen Onkologie an der Uni-Klinik für Radiologie, hat dazu eine Methode entwickelt, die in dieser Form nur in Innsbruck angeboten werden kann. „Die Bauchspeicheldrüse liegt unmittelbar an der Wirbelsäule, wo auch die großen Gefäße und vor allem ein Nervenplexus liegt, der für die Funktion aller Baucheingeweide zuständig ist. Er schickt aber auch die Schmerzsignale ins Zentrum“, erklärt Bale. Wenn nun der Tumor in diese Nervenbahn einwächst, verursacht dies große Schmerzen.

Mit Hilfe eines 3D-Navigationssystems und einer eigens dafür entwickelten Zielvorrichtung bringt Bale Alkohol, Elektroimpulse oder Hitze millimetergenau ein und zerstört die betroffenen Nervenzellen.

Dadurch werden die Gefäße nicht beschädigt, der Patient hat aber keine Schmerzen mehr. Ein weiterer Vorteil: „Schmerzmittel, die im ganzen Körper wirken, können nicht endlos gesteigert werden. Solche Medikamente kann man dadurch einsparen“, erklärt der Radiologie-Experte.

Mit derselben Methode einer „Chirurgie ohne Messer“ können auch Tumorgewebe und Leber-Metastasen zielgenau zerstört werden. Diese so genannte Radiofrequenzablation trägt dazu bei, das erklärte Ziel der Radiologen zu erreichen: „Patienten, die einen palliativen Verlauf haben, in eine kurative Schiene zu bringen.“ Also, jenen Betroffenen, die bisher keine Heilungsaussichten hatten, eine OP zu ermöglichen.

Apropos Operation: „Die Chirurgie ist sehr sicher geworden“, betont Öfner-Velano. Dazu habe auch die Nachsorge beigetragen, die einen Paradigmenwechsel durchgemacht habe. „Früher musste man sieben Tage nüchtern bleiben, heute darf man von Anfang an trinken. Das Wichtigste ist, dass die Patienten schnell mobilisiert werden. „Es gibt Studien, die belegen, dass moderate Bewegung zu einer deutlichen Verbesserung des Zustands beiträgt und dadurch Rückfälle verhindert werden können“, sagt der Klinik-Chef.