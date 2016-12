Innsbruck – In einer Aussendung warnte gestern das Innsbrucker Gesundheitsamt davor, dass die Zahl von Keuchhusten-Fällen in Tirol steigt. Bundesweit sei eine Verdoppelung der gemeldeten Fälle zu verzeichnen. Besonders gefährdet und betroffen sind Neugeborene und Säuglinge unter sechs Monaten, die keinen sicheren Immunschutz haben und im Krankheitsverlauf auch Atemstillstände erleiden können.

Auch an der Innsbrucker Klinik gab es 2016 bisher sieben derartige Fälle. Drei davon betrafen Kinder (bis zu neun Jahren), vier Fälle betrafen Erwachsene. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 gab es in der Klinik keinen einzigen Fall von Keuchhusten. Mit der sehr ansteckenden Krankheit gehen lange Krankenhausaufenthalte einher. Die Patienten heuer waren zwischen sieben und 27 Tage an das Krankenbett gefesselt. Innsbrucks VP-Stadtrat Franz X. Gruber rät zur Vorsicht und erklärt: „Die Dunkelziffer an nicht gemeldeten und an nicht diagnostizierten Fällen liegt weit höher. Wir raten daher allen, besonders Familienmitgliedern mit Neugeborenen und Säuglingen, zu einer verstärkten Aufmerksamkeit und zur Kontrolle ihres Impfstatus.“ Wer an schweren Hustenattacken bis zum Erbrechen leidet oder länger als zwei Wochen stark hustet, sollte vom niedergelassenen Arzt bzw. Hausarzt auf Keuchhusten untersucht werden. (TT, mw)