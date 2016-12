Von Theresa Mair

Innsbruck – Depressionen sind überwiegend weiblich. „Auf einen Mann, der an Depressionen erkrankt ist, kommen zwei bis drei Frauen“, sagt Josef Marksteiner, Primar der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie A am LKH Hall. Es ist also kein Wunder, wenn ein Buch zum Bestseller wird, dessen Autorin behauptet, die „Wahrheit über weibliche Depression“ zu kennen.

Kelly Brogan, Psychiaterin aus New York, schildert in ihrem Buch, wie sie selbst in die Lage gekommen ist, Medikamente gegen Depressionen zu schlucken und wie sie in der Folge gegen die Pharmaindustrie zu Felde gezogen ist. Sie führt Studien an, welche die Wirkmechanismen von Psychopharmaka infrage stellen. Es ist die Rede vom „Serotonin-Mythos“, einem Mangel an Glückshormonen, den es gar nicht gebe. Brogan beansprucht, Depressionen ohne Medikamente heilen zu können, und bietet in ihrem Werk ein 30-Tage-Selbsthilfe-Programm auf Basis einer Ernährungsumstellung an – etwa den Verzicht auf Milchprodukte und Gluten.

Depressionen entstehen ihr zufolge nicht im Kopf, sondern im Körper. Der Erfolg scheint Brogan Recht zu geben: Nach Angaben des Beltz-Verlags hielt sich „Die Wahrheit über weibliche Depression“ acht Wochen lang in der Spiegel-Bestsellerliste und geht jetzt in die dritte Auflage.

„Es ist immer mit einer gewissen Skepsis zu betrachten, wenn jemand behauptet, die Wahrheit zu kennen“, hält sich Marksteiners Begeisterung allerdings in Grenzen.

Die Attraktivität des Buches ist für ihn jedoch aufgrund der großen Zahl der Betroffenen und einem verbreiteten Misstrauen gegenüber Medikamenten nachvollziehbar. „In dem Buch wird ein Erklärungsmodell vorgegeben, aber so einfach ist die Welt nicht. Außerdem ordnet es Depression falsch ein. Eine schwere Depression ist keine Befindlichkeitsstörung“, betont der Experte. Jeder, der an Depressionen erkrankt ist, müsse in der Praxis individuell betrachtet werden. „Antidepressiva sind keine Wundermittel, haben aber durchaus überschaubare Nebenwirkungen. Sie sind vor allem bei mittleren und schweren Depressionen wirksam, aber immer nur ein Teil der Therapie“, sagt er. Die Behandlung sei immer eine Kombination verschiedener therapeutischer Maßnahmen, wie z. B. medikamentöse Therapie kombiniert mit Psychotherapie. Man dürfe aber nicht vergessen, dass auch Psychotherapien Nebenwirkungen haben.

Vor jeder Verschreibung müssten Untersuchungen gemacht werden, um andere Erkrankungen auszuschließen, die eine Depression zur Folge haben können, wie z. B. Parkinsonkrankheit, Stoffwechselerkrankung oder eine Tumorerkrankung. „Wirkungen und Nebenwirkungen müssen besprochen werden. Das wird oft zu wenig deutlich gemacht“, betont der Arzt. Klar sei auch, dass vor allem bei Frauen die Hormone immer eine gewisse Rolle spielen, insbesondere während und nach der Schwangerschaft oder beim prämenstruellen Syndrom. „Der Zusammenhang ist aber nie direkt und wird im Buch überbetont, genauso wie die äußeren Faktoren, z. B. die Lebenssituation oder der Arbeitsplatz. Depression ist immer ein Zusammentreffen verschiedenster Gründe.“

Von der von Brogan propagierten Ernährungsumstellung rät Marksteiner jedoch ab. „Damit haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Was die Ernährungsumstellung betrifft, gibt es ganz schlechte wissenschaftliche Evidenz. Regelmäßige, ausreichende und vielfältige Ernährung ist wesentlich gescheiter als eine bestimmte Diätform“, sagt Marksteiner. Sein Fazit: „Natürlich kann man das Buch lesen, aber man muss aufpassen, nicht schnelle Schlüsse daraus zu ziehen.“