Von Marco Witting und Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Keuchhusten – das klingt nach einer Krankheit aus der Vergangenheit. Doch nachdem die Erkrankung jahrelang in Tirol kaum noch aufgetreten ist, häufen sich in letzter Zeit wieder die Fälle. Dabei kann Keuchhusten gerade für Säuglinge sehr gefährlich werden. Und auch andere Krankheiten wie Schafblattern sind heuer auf dem Vormarsch.

Laut internen Zahlen geht man heuer bisher von 60 Keuchhustenfällen in Tirol aus – insgesamt sieben davon mussten in der Klinik behandelt werden. Darunter waren drei Kinder. Vor wenigen Wochen gab es im Zillertal gehäuft Krankheitsfälle. Und wie Oberarzt Jürgen Brunner von der Kinderklinik erklärt, sind speziell bei den jungen Patienten damit lange Krankenhausaufenthalte verbunden. „Als ich Anfang der 90er-Jahre studiert habe, gab es noch Ärzte, die sich an viele Keuchhustenfälle erinnert haben. Danach war die Krankheit fast komplett verschwunden. Heute müssen wir unsere jungen Kollegen wieder darauf aufmerksam machen, dass eben auch auf Keuchhusten zu achten ist“, sagt Brunner.

Eine Erklärung dafür: eine gewisse „Impfmüdigkeit“, wie der Oberarzt sagt. Einerseits gibt es fehlendes Bewusstsein in der Bevölkerung, andererseits stellenweise auch massive Impfgegner. „Was sich die Leute nicht bewusst machen: Wenn es die Kinder richtig erwischt, kann das potenziell lebensbedrohlich sein“, so Brunner.

Doch nicht nur eine schlechter werdende Impfmoral ist dafür verantwortlich, dass es bei den Keuchhusten-Erkrankungen seit dem Jahr 2011 wieder einen Anstieg zu verzeichnen gibt. „Und zwar nicht nur in Tirol, sondern weltweit“, wie Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion erklärt. Warum das so ist, dafür gebe es mehrere Theorien, die jedoch noch nicht hundertprozentig als Ursache ausgemacht werden konnten. „Die eine ist, dass sich die Keuchhusten-Bakterien etwas verändert haben“, sagt Luckner-Hornischer. Dadurch würden auch die Impfungen nicht mehr den Schutz von einst bieten. Eine andere Theorie besagt, dass mit der Umstellung vor zehn bis 15 Jahren vom so genannten zellulären auf den für Kinder verträglicheren azellulären Impfstoff die Impfung an Wirkung eingebüßt hat. Da es sich dabei aber lediglich um mögliche Erklärungen handelt, dürfe man nun nicht den Fehler machen, deshalb auf das Impfen zu verzichten. „Impfen und Auffrischen ist absolut wichtig“, betont die Expertin.

Kinder werden laut Impfplan im Rahmen der Sechsfachimpfung innerhalb des ersten Lebensjahres gegen Keuchhusten geimpft. Besonders wichtig ist ein Impfschutz auch für schwangere Frauen. Wer nicht immunisiert ist, sollte sich Anfang des letzten Schwangerschafts­drittels eine Spritze geben lassen – zum eigenen Schutz, aber auch zum Schutz des Kindes. Eine Keuchhustenerkrankung nach der Geburt und eine Übertragung auf das Kind können schwerwiegende Folgen haben. Immerhin erschwert beim Keuchhusten zäher Schleim die Atmung. Da Säuglingen das Abhusten besonders schwer fällt, stellt die Krankheit für Neugeborene eine besondere Belastung dar, die sogar lebensbedrohlich werden kann. Auch für ältere Menschen oder Patienten mit Asthma oder einem Herzfehler kann Keuchhusten einen schweren Verlauf nehmen. Weil Keuchhusten oftmals nicht als solcher erkannt oder nicht wie vorgeschrieben gemeldet wird, gibt es eine hohe Dunkelziffer. „Wir sehen hier nur die Spitze des Eisberges“, sagt Luckner-Hornischer.

Günter Weiss, Leiter der Infektiologie an der Klinik, erklärt, dass die Krankheit auch Erwachsenen Probleme bereitet. Keuchhusten ist eine hochansteckende Krankheit. Wie lange es braucht, bis man sich ansteckt, ist generell nicht ganz einfach zu sagen. Aber, so erklärt Weiss: „Jemandem auf der Straße zu begegnen und ein paar Worte zu wechseln, ist sicher nicht so ansteckend. Wenn man aber in einem gemeinsamen Haushalt lebt, oder bei Kindern, die in einer Klasse sitzen, geht man davon aus, dass sich bei so engem Kontakt zwischen 15 und 20 Prozent anstecken.“ Wobei die Ansteckungszeit rund drei Wochen dauert. Und zu Beginn der Krankheit sind die Symptome bei Erwachsenen nur sehr schwer zu erkennen.