Emsig trägt die Wissenschaft Datenmaterial zur Volkskrankheit Bluthochdruck zusammen. Jüngsten Studien zufolge leiden weltweit mehr als 1,1 Milliarden Menschen an Bluthochdruck. Wobei Verbesserungen in reichen Ländern steigenden Problemen in ärmeren Ländern gegenüberstehen. In Österreich geht man davon aus, dass die Hälfte der Bevölkerung über 50 Jahren einen hohen Blutdruck hat. Die deutsche und die österreichische Hochdruckliga haben deshalb einen Blick auf Therapieziele geworfen und festgestellt, dass die ärztlichen Empfehlungen häufig nicht umgesetzt werden können und damit Erfolge ausbleiben. Die Ergebnisse sind oft ernüchternd, das zeigen auch aktuelle Untersuchungen in Ostösterreich. Robert Zweiker, Sekretär der Österreichischen Gesellschaft für Hypertensiologie: „Es wurden Patienten, die mit einem Rezept für blutdrucksenkende Medikamente eine Apotheke aufgesucht haben, befragt und ihr Blutdruck wurde gemessen. 93 Prozent dieser Patienten wussten, dass sie einen Hochdruck hatten, 90 Prozent waren medikamentös behandelt, aber nur 41 Prozent hatten eine Behandlung, die den Blutdruck ausreichend tief gesenkt hat.“ Im Allgemeinen gehe man davon aus, dass nur ca. 50 Prozent der österreichischen Hochdruckpatientinnen und -patienten überhaupt von ihrer Erkrankung wissen. Der Grund dafür ist einfach: Hypertonie (Bluthochdruck) tut nicht weh. „Wenn Symptome auftreten, dann ist bereits eine Organschädigung eingetreten, die bei frühzeitigem Behandlungsbeginn verhinderbar wäre“, erklärt Zweiker. Ein Erstsymptom ist meist Luftnot bei körperlicher Belastung.

Bessere Abklärung und Therapie

Bereits bei jedem vierten Erwachsenen würden zu hohe Werte gemessen. Bluthochdruck ist also der am häufigsten vorkommende Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Gerade diese Erkrankungen stellen die Haupttodesursache (Herzinfarkt, Schlaganfall Gefäßleiden) dar. Zweiker: „Eine aktuelle Untersuchung zeigt, dass Hypertonie inzwischen weltweit den größten Anteil am Verlust von Lebensjahren mit hoher Lebensqualität hat. Es ist somit nicht nur die Lebensdauer, sondern vor allem auch die Lebensqualität durch Folgen der Hypertonie herabgesetzt.“

Der Weg zur besseren Abklärung und zu mehr Therapietreue und Erfolg ist also ein langer. Von Seiten der Hochdruckliga will man die Aus- und Weiterbildung der Ärzte forcieren. „Extrem wichtig“ wäre eine österreichweite verbesserte Diagnostik der Hochdruckerkrankung durch die Finanzierung der 24-Stunden-Blutdruckmessung von den Krankenkassen, erläutert Zweiker. In Tirol übernehmen TGKK und andere Kassen Kosten. Nächstes Jahr sollen zudem neue Richtlinien erscheinen.

Worauf es bei der Einschulung ankommt, erläutert Christian Koppelstätter, Vorstandsmitglied der österreichischen Hochdruckliga. „Das Wichtigste bei der Einschulung ist die Bewusstseinsbildung und eine sorgfältige Diagnose. Viele Menschen wissen, dass sie einen Bluthochdruck haben. Andere glauben, dass ihr Blutdruck gut ist. Beim Nachfragen stellt sich aber heraus, dass der Wert 150 zu 90 beträgt. Dann muss man erklären, dass das zu hoch ist.“ Zur genauen Abklärung dient heute die erwähnte 24-Stunden-Blutdruckmessung als Standard. 70 bis 80 Messungen schaffen dabei ein klares Bild. Großzügige Auslegungen gibt es also bei Arzt und Patienten nicht mehr.

Besonders wichtig ist auch die Heimmessung der Patienten. Die Manschettengeräte für den Oberarm werden gerne empfohlen, weil sie an großen Gefäßen messen. (Der Preis beträgt zwischen 30 und 40 Euro). Für die selbstständige Messung des Patienten gilt, dass sie im Durchschnitt bei unter 135

85 mmHg liegt. „Einen zu niedrigen Blutdruck gibt es in dem Sinn nicht. Der Patient limitiert den Blutdruck selbst, zum Beispiel, wenn ihm beim Schuhbandbinden oder beim schnellen Aufstehen schwindlig wird.“ Gemessen wird der Ruhepuls, also dann, wenn sich der Patient wohl und nicht gestresst fühlt. Dabei wird die Manschette in Herzhöhe angebracht. Anschließend gewinnt man die Werte von zwei Messungen. „Eine gute Messung braucht fünf bis zehn Minuten Zeit“, fasst Koppelstätter zusammen. Ideal ist, wenn der Patient zwei- bis dreimal täglich und das nicht immer zur gleichen Zeit misst, sondern variiert. Ein Blutdruck-Pass hält die Werte fest. Ist der Blutdruck stabil, gelten 30 Messungen als Kompromiss.

Neben einer Änderung des Lebensstils, zu der heute Ausdauer und Kraftbewegung zählt, die außer Atem bringt (siehe Kasten), umfasst die Therapie meist auch die Einnahme von Medikamenten. Vier Wirktstoffe stehen dabei zur Verfügung. „Positiv ist, dass Bluthochdruck eine Erkrankung ist, die man mit sehr wenigen Medikamenten in den Griff bekommen kann. Die Medikamente sind seit Jahrzehnten am Markt, sie sind nicht gefährlich und alle Nebenwirkungen kontrollierbar“, informiert Koppelstätter.

Und warum wird der „Pakt“ zwischen Arzt und Patient so häufig gebrochen? Vergesslichkeit und der Wunsch, nur wenig Medikamente nehmen zu wollen, sind zwei Gründe. „Das Problem ist die richtige Kommunikation“, sagt der Internist. (Sabine Strobl)